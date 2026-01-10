Horóscopo de hoy: día sábado 10 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Handler, 65; Shawn Colvin, 70; Pat Benatar, 73; Rod Stewart, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cumpla con todos los requisitos, actúe con la debida diligencia y no permita que sus emociones lo dominen cuando lo necesario es el sentido común. Este año escuche a la razón y sopese los pros y los contras, y encontrará un propósito y un plan que lo favorezca. Una actitud minimalista le dará la fuerza necesaria para decir no a la tentación. Alinéese con quienes comparten su estilo de vida y convicciones. Sus números son 9, 14, 20, 26, 36, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es expresivo, curioso y ambicioso. Es inteligente y seguro de sí mismo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): descuidar sus tareas domésticas causará fricción. Ya sea con alguien que viva con usted o alguien cercano, debe poner de su parte para evitar conflictos. Concéntrese en lo necesario y no permita que nadie lo presione a comprometerse a algo que no puede cumplir. Si quiere alcanzar paz mental necesitará equilibrio y equidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): explore las posibilidades. Conéctese con su ser interior y piense en lo que quiere lograr. El cambio está a su alcance, pero primero debe decidir qué lo motiva. Amplíe su conciencia, busque fuentes legítimas y evite actuar por impulsos o caprichos emocionales. Si desea triunfar es necesario el sentido común. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reflexione sobre cómo quiere usar sus cualidades, habilidades y experiencia. Explore el mercado laboral o las organizaciones de su comunidad donde pueda ejercer una influencia positiva. Dedique su energía a descubrir y a motivar a otros para que confíen y crean en usted. Si inicia el cambio tiene mucho que ganar y ofrecer. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): permita que su creatividad fluya y que su disciplina actúe y logrará algo que puede marcar la diferencia en su actitud, estilo de vida o relaciones. Aborde los problemas emocionales antes de que alguien lo acorrale. Tendrá más influencia si es directo y transmite sus preocupaciones a quienes se ven influenciados por sus decisiones. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase ocupado. Cumpla con sus compromisos personales y con las normas. No comparta información personal ni crea todo lo que escucha. Estará expuesto a estafadores y a quienes intentan aprovecharse de usted y de su generosidad. Busque oportunidades de aprender y mantenerse al día con los cambios que se desarrollan a su alrededor. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): asista a eventos que le permitan negociar y hacer cambios positivos en su estilo de vida, salud o situación financiera. Busque nuevas maneras de usar sus habilidades para que se adapten a las tendencias. Los eventos sociales se convertirán en una plataforma para poner a prueba sus planes. No gaste demasiado en entretenimiento ni se deje tentar por los excesos y la indulgencia. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un respiro; relájese, reflexione y dele tiempo a sus pensamientos para que se calmen. Tomar la decisión equivocada puede ser costoso. Antes de endeudarse más o hacer un movimiento que lo deje vulnerable, hable con alguien de confianza. Use el sentido común y opte por reducir en lugar de aumentar, hasta sentirse cómodo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aproveche su experiencia para avanzar en la dirección correcta. Tiene mucho que ganar si toma la iniciativa, empieza conversaciones y organiza planes para lograr un cambio positivo. Revise cuidadosamente los aspectos legales y haga los cambios que se ajusten a sus necesidades. Establezca estándares y cúmplalos. Un proyecto de superación personal dará resultados estelares. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre):manténgase al tanto de lo que sucede en casa. Cuestione los gastos, investigue y contrate solo a quienes ofrezcan buenas referencias. Para evitar una situación precaria son necesarias la disciplina y la perspicacia. Su mejor alternativa es confiar en usted mismo para hacer lo que pueda. Confíe en sus instintos y evite gastos, suscripciones y compromisos innecesarios. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche con atención. Alguien exagerará o inflará la información o el precio de algo para despistarlo. Investigue para obtener más información y evite ser estafado o ponerse en una posición vulnerable. Tome el control y proteja su reputación, bienes y posesiones. Evite los comportamientos de excesos o demasiado autocomplacientes. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): vigile de cerca. Es vital ser puntual con los pagos, reuniones y cualquier otra cita que pueda costarle o afectar su reputación. Antes de seguir adelante con sus planes concéntrese en las mejoras domésticas y en asegurarse de estar en sintonía con las personas con las que vive o con quienes tiene una relación cercana. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aléjese de las organizaciones decididas a separarlo de su dinero o entretenimiento con costos ocultos. Proteja sus intereses, sus relaciones significativas y sus planes a largo plazo. Disfrute de aquello que nutre su alma, vuelva a lo básico, aprecie la naturaleza y lo que puede disfrutar gratis. Tómese el tiempo necesario para mejorar su salud y su estilo de vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.