Horóscopo de hoy
10 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 10 de enero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Handler, 65; Shawn Colvin, 70; Pat Benatar, 73; Rod Stewart, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cumpla con todos los requisitos, actúe con la debida diligencia y no permita que sus emociones lo dominen cuando lo necesario es el sentido común. Este año escuche a la razón y sopese los pros y los contras, y encontrará un propósito y un plan que lo favorezca. Una actitud minimalista le dará la fuerza necesaria para decir no a la tentación. Alinéese con quienes comparten su estilo de vida y convicciones. Sus números son 9, 14, 20, 26, 36, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es expresivo, curioso y ambicioso. Es inteligente y seguro de sí mismo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): descuidar sus tareas domésticas causará fricción. Ya sea con alguien que viva con usted o alguien cercano, debe poner de su parte para evitar conflictos. Concéntrese en lo necesario y no permita que nadie lo presione a comprometerse a algo que no puede cumplir. Si quiere alcanzar paz mental necesitará equilibrio y equidad. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): explore las posibilidades. Conéctese con su ser interior y piense en lo que quiere lograr. El cambio está a su alcance, pero primero debe decidir qué lo motiva. Amplíe su conciencia, busque fuentes legítimas y evite actuar por impulsos o caprichos emocionales. Si desea triunfar es necesario el sentido común. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reflexione sobre cómo quiere usar sus cualidades, habilidades y experiencia. Explore el mercado laboral o las organizaciones de su comunidad donde pueda ejercer una influencia positiva. Dedique su energía a descubrir y a motivar a otros para que confíen y crean en usted. Si inicia el cambio tiene mucho que ganar y ofrecer. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): permita que su creatividad fluya y que su disciplina actúe y logrará algo que puede marcar la diferencia en su actitud, estilo de vida o relaciones. Aborde los problemas emocionales antes de que alguien lo acorrale. Tendrá más influencia si es directo y transmite sus preocupaciones a quienes se ven influenciados por sus decisiones. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase ocupado. Cumpla con sus compromisos personales y con las normas. No comparta información personal ni crea todo lo que escucha. Estará expuesto a estafadores y a quienes intentan aprovecharse de usted y de su generosidad. Busque oportunidades de aprender y mantenerse al día con los cambios que se desarrollan a su alrededor. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): asista a eventos que le permitan negociar y hacer cambios positivos en su estilo de vida, salud o situación financiera. Busque nuevas maneras de usar sus habilidades para que se adapten a las tendencias. Los eventos sociales se convertirán en una plataforma para poner a prueba sus planes. No gaste demasiado en entretenimiento ni se deje tentar por los excesos y la indulgencia. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un respiro; relájese, reflexione y dele tiempo a sus pensamientos para que se calmen. Tomar la decisión equivocada puede ser costoso. Antes de endeudarse más o hacer un movimiento que lo deje vulnerable, hable con alguien de confianza. Use el sentido común y opte por reducir en lugar de aumentar, hasta sentirse cómodo. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aproveche su experiencia para avanzar en la dirección correcta. Tiene mucho que ganar si toma la iniciativa, empieza conversaciones y organiza planes para lograr un cambio positivo. Revise cuidadosamente los aspectos legales y haga los cambios que se ajusten a sus necesidades. Establezca estándares y cúmplalos. Un proyecto de superación personal dará resultados estelares. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre):manténgase al tanto de lo que sucede en casa. Cuestione los gastos, investigue y contrate solo a quienes ofrezcan buenas referencias. Para evitar una situación precaria son necesarias la disciplina y la perspicacia. Su mejor alternativa es confiar en usted mismo para hacer lo que pueda. Confíe en sus instintos y evite gastos, suscripciones y compromisos innecesarios. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche con atención. Alguien exagerará o inflará la información o el precio de algo para despistarlo. Investigue para obtener más información y evite ser estafado o ponerse en una posición vulnerable. Tome el control y proteja su reputación, bienes y posesiones. Evite los comportamientos de excesos o demasiado autocomplacientes. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): vigile de cerca. Es vital ser puntual con los pagos, reuniones y cualquier otra cita que pueda costarle o afectar su reputación. Antes de seguir adelante con sus planes concéntrese en las mejoras domésticas y en asegurarse de estar en sintonía con las personas con las que vive o con quienes tiene una relación cercana. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aléjese de las organizaciones decididas a separarlo de su dinero o entretenimiento con costos ocultos. Proteja sus intereses, sus relaciones significativas y sus planes a largo plazo. Disfrute de aquello que nutre su alma, vuelva a lo básico, aprecie la naturaleza y lo que puede disfrutar gratis. Tómese el tiempo necesario para mejorar su salud y su estilo de vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.