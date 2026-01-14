Horóscopo de hoy: día miércoles 14 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dave Grohl, 57; Jason Bateman, 57; LL Cool J, 58; Holland Taylor, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acepte el cambio. Ponga a rodar la pelota. Deje de esperar a que alguien más le muestre el camino. Depende de usted descubrir qué lo hace feliz y revitalizar las aficiones, habilidades y pasatiempos que lo impulsan y le ayudan a aportar lo que puede. Este año el tiempo libre es su enemigo, y sin importar en qué etapa de su vida se encuentre, depende de usted encaminarse en una dirección que lo motive. Sus números son 9, 13, 19, 24, 30, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, servicial y enérgico. Es divertido y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): invierta en algo que importe y podrá marcar la diferencia. Utilice su imaginación y ofrezca sus habilidades, tiempo y experiencia para generar un cambio. La ayuda práctica le dará una visión interna de lo que se requiere y lo que es posible. Dé un paso adelante y las recompensas serán mucho mayores de lo esperado. Use su entorno como base para nuevos comienzos. *****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga sus gastos bajo control. No pague por los errores o el mal juicio de otros. Concéntrese en adelantarse y mantenerse al día con la tecnología y las novedades de su comunidad, y estará listo para implementar cambios cuando se le pida. La preparación es su pasaporte al éxito; no deje nada al azar. Una conversación conducirá a una oportunidad inusual. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si quiere algo, investigue y encontrará la manera de hacerlo realidad. Sus oportunidades llegarán mediante la comunicación y reconociendo cuándo dar el siguiente paso. Vaya donde está la acción y descubrirá cómo optimizar sus habilidades para obtener los resultados necesarios e impresionar a quienes están a cargo. Los viajes y las alianzas se ven favorecidos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si no ha pensado bien las cosas, mezclar negocios con placer será contraproducente. No ponga en riesgo su capacidad de generar ingresos ni la oportunidad de ascender por la escalera de un viaje emocional. Utilice su inteligencia, proteja su reputación y céntrese en ideas innovadoras, una actitud disciplinada y un cambio positivo. Si canaliza sabiamente su tiempo y energía la oportunidad está a su alcance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga algo que disfrute con alguien a quien ama. La superación personal aumentará su confianza y lo animará a hacer cosas de las que disfruta. Exprese sus sentimientos y descubra dónde se encuentra con alguien con quien quiere pasar más tiempo. Un cambio positivo en una relación significativa depende de la equidad y de planes compartidos. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga cuidado con la forma en que reparte las cosas. Sus asociaciones sufrirán si permite que alguien se salga con la suya en algo que lo irrita. Hable claro en lugar de dejar que sus emociones se desborden. Saber lo que quiere y lo que está dispuesto a dar a cambio le ayudará a encontrar puntos en común. El romance se ve favorecido. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): será necesario hablar y actuar con rapidez. Los excesos se interpondrán entre usted y la resolución de cualquier inquietud. Los problemas en casa o en el trabajo se intensificarán rápidamente si no está preparado para reaccionar. Es fundamental abordar las limitaciones financieras, las relaciones y los problemas de salud antes de que sea demasiado tarde. Las acciones hablan más que las palabras. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las emociones generarán incertidumbre y cambio. Piense con rapidez y prepárese para dar el paso. Tiene más oportunidades de las que cree, y perseguir aquello que más lo conmueve resultará mejor de lo que espera. La superación personal está a su alcance, y es probable que se produzcan cambios prometedores en la dinámica doméstica y de relaciones. El romance se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de dudar de sí mismo. Cree patrimonio y busque maneras de usar sus habilidades y dinero para progresar. Invierta en su capacidad de ser competitivo y prepárese para convertir sus habilidades en algo que quiera lograr. La forma en que gane y use su dinero allanará el camino. No permita que sus emociones interfieran en su progreso. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): muéstrese y hágase oír. Dirija su conocimiento y experiencia hacia algo o alguien que le importe, le resultará inspirador y le ayudará a encontrar su felicidad. Todo tiene un precio, y depende de usted decidir qué está dispuesto a sacrificar para seguir a su corazón y a sus sueños. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cíñase a su plan, independientemente de lo que hagan los demás. La continuidad le ayudará a encontrar un camino estable y seguro. Dedique más tiempo y esfuerzo a la perfección, los detalles y a asegurarse de estar en sintonía con lo actual y lo comercializable. Deje que su singularidad lo guíe y que su disciplina le ayude a cruzar la línea de meta. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): prevalecen la energía elevada, el estar siempre ocupado y las situaciones agobiantes que provocan desequilibrio emocional. Participe en eventos importantes para usted y descubrirá cómo puede marcar la diferencia, conectando con personas con intereses similares. Un cambio de personas, lugares y pasatiempos lo conducirá al progreso y a la satisfacción personal. El romance se ve favorecido. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.