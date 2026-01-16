Horóscopo de hoy: día viernes 16 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Max Joseph, 44; Richard T. Jones, 54; Debbie Allen, 76; John Carpenter, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si este año no elige bien sus palabras las emociones, el dinero y la comunicación chocarán. Será fácil enviar un mensaje equivocado o ser engañado. En caso de duda, haga preguntas, verifique qué esperan los demás de usted y haga que lo que quiere a cambio sea igual de sencillo. Si sigue los protocolos adecuados una vez que establezca las reglas básicas, todo lo demás encajará. Sus números son 2, 14, 24, 26, 30, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambiguo, creativo y comprensivo. Es impredecible y encantador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un descanso. Examine su rutina, cómo pasa su tiempo y se gana la vida, y cuánta atención dedica a hacer las cosas que más le gustan. Es hora de cambiar su horario para que se adapte a sus exigencias. Elimine el tiempo perdido y canalice su energía en algo que le brinde alegría y genere buenos recuerdos. Viva la vida a su manera. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dedíquese a fondo a lo que haga y sentirá los beneficios de sentirse bien con sus logros. El progreso personal y profesional están a su alcance con un poco de tiempo y esfuerzo de su parte. Un cambio positivo alegrará su día. Si habla de planes a largo plazo las asociaciones florecerán. El romance está escrito en las estrellas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su energía en lo que realmente importa. Investigue, aprenda de expertos, viaje y prepárese para lo que desea lograr. No permita que nadie lo engañe ni se aproveche de usted. Concéntrese en lo que es factible y establezca un presupuesto. Si es organizado y tiene un plan establecido las decisiones de vida serán mucho más fáciles. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): invite al cambio a su mundo. Las posibilidades son infinitas si está dispuesto a arriesgarse. Escuche a su corazón, considere lo que los demás pueden ofrecerle a cambio e inicie conversaciones con sustancia. Tome decisiones que lo tranquilicen y lo animen a seguir adelante con una actitud positiva. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome la iniciativa para hacer enmiendas cuando sea necesario. Trate con instituciones y agencias gubernamentales y resuelva asuntos pendientes. Abra el camino hacia oportunidades más grandes y mejores. Deje que su imaginación lo guíe y a medida que avanza comparta sus sueños con alguien que quiera en su círculo. La superación personal y el amor están en auge. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): apúntese a una actividad, seminario o cita para mimarse y empiece el fin de semana con una sonrisa en el rostro. Aproveche la oportunidad para ponerse al día con alguien querido o para hacer planes que lo ilusionen. Concéntrese en crear un cambio positivo en su mentalidad y rutina, y florecerá. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): replantee su estilo de vida. Exponerse a un cambio le ayudará a redescubrirse y ver lo que desea hacer a continuación. Acepte nuevos comienzos; observe personas, explore lugares y puestos que le interesen, y descubra qué le resulta más atractivo. La transición puede asustarlo, pero el estancamiento no resolverá su descontento. Asista a eventos que ofrezcan perspectivas sobre estilos de vida que promuevan simplicidad, estructura y soluciones. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las emociones y el dinero no se mezclan. Gastar en algo que no necesita puede darle una sensación de euforia al principio, pero no durará. Preste más atención a lo que importa. Sea ingenioso, aprenda algo nuevo, pase tiempo con quienes sacan lo mejor de usted y agradezca sus bendiciones. Mantenga una actitud positiva y haga de la gratitud su mantra. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado de no compartir información sensible ni ser demasiado complaciente con quienes intentan aprovecharse de usted. Proteja su hogar, su familia y su futuro siendo ingenioso y sabiendo cuándo decir que no. La oportunidad comienza en usted y su capacidad de valerse por sí mismo. Ponga su energía, tiempo y dinero donde importa. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese el tiempo necesario para repasar los detalles y asegurarse de no asumir más de lo que puede manejar. Las oportunidades solo son buenas si valen la pena. Considere si quiere perseguir lo que alguien le ofrece o elegir un camino diferente. Es evidente la manipulación emocional. Evite ceder a los caprichos o a la asertividad de alguien más. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): espere, observe y considere el costo asociado a cualquier cambio que quiera hacer. Investigue, busque ofertas y consiga por escrito lo que quiere. Si es demasiado amable alguien se aprovechará de usted. Haga a un lado sus emociones, guarde su dinero y posesiones en un lugar seguro y sea sincero sobre sus inquietudes. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): está en mejor posición de lo que cree. Aproveche cualquier oportunidad para socializar, relacionarse, conectar o abordar temas que le preocupen. La participación es la forma de lograr resultados y de conectar con personas que pueden ayudarle a generar un cambio positivo. Combine negocios con placer y explore las posibilidades. El romance se ve favorecido. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.