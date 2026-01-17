Horóscopo de hoy
18 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 18 de enero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Segel, 46; Jesse L. Martin, 57; Mark Messier, 65; Kevin Costner, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las ideas seguidas de acciones darán frutos. Tiene la energía y la motivación para poner en marcha sus planes y seguirlos hasta el final. No permita que las influencias externas agoten el tiempo y el esfuerzo que quiere dedicar a lo que más le importa. Es momento de cumplir sus sueños y anhelos, y de abrazar la vida con su particular estilo. Viva la vida a su manera. Sus números son 6, 11, 24, 28, 34, 40, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, enérgico y sociable. Es innovador y proactivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ganará más si se pone al día y se concentra en los asuntos pendientes. Su forma de relacionarse con los demás marcará la diferencia y lo llevará a considerar y buscar cambios profesionales que le permitan vivir una vida más plena. A veces no es el dinero lo que importa, sino la tranquilidad que le brinda lo que hace. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se avecina un cambio positivo. Dé un salto de fe, confíe en sus instintos y haga lo que le parezca correcto. Si se deja llevar y disfruta del camino, una oportunidad lo conducirá a la plenitud y a la felicidad. El éxito personal y el amor lo recompensarán por su fuerza y valentía para perseguir el anhelo de su corazón. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): renueve sus circunstancias, sus opciones y a sí mismo. Es necesario un cambio, y el mejor lugar para empezar es consigo mismo. Empiece por evaluar su apariencia física y actualice su imagen para reflejar cómo se siente y la dirección que desea tomar. Permita que su singularidad brille y su disciplina le ayudará a alcanzar sus objetivos. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ábrase a nuevas ideas y conceptos. Utilizar sus habilidades de forma excepcional abrirá una ventana de oportunidad que puede cambiar sus perspectivas o dirección. Tenga en cuenta los costos del cambio y cómo puede usar sus habilidades para negociar su camino hacia adelante. La retroalimentación positiva promoverá una mayor confianza y perspectivas. Desafíese a usted mismo y algo bueno se desarrollará. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): interactuar con quienes alimentan sus recursos con esperanza, entusiasmo, gratitud y trabajo duro lo animará a seguir su ejemplo y hacer realidad sus sueños. Las alianzas están en auge, y las relaciones personales le confirmarán que puede tener éxito y lo tendrá. Disfrute de la compañía de alguien a quien ama y permita que crezca el romance. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): anótese para algo que le interese. Lo que descubra sobre sí mismo y las personas que conozca le darán esperanza y el deseo necesario para emprender lo que desee lograr. Permita que sus pensamientos guíen el camino y que su energía haga realidad sus planes. Un cambio físico lo animará y atraerá comentarios positivos. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la indecisión lo agobiará y ensombrecerá lo que debería estar haciendo. Sacúdase la negatividad y renueve su energía y sus pensamientos con innovación e imaginación. La mentalidad adecuada le ayudará a reclamar lo que le falta en la vida. Deje de quedarse al margen cuando debería estar bailando en la calle. El cambio empieza por usted. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea paciente; escuche, aprenda, revise y renueve viejas ideas para convertirlas en algo que se adapte a las tendencias actuales y que puedan generar fácilmente una forma nueva y emocionante de allanar un camino lucrativo. No permita que las personas negativas lo confundan o nublen su forma de pensar o sentir sobre las decisiones que toma. Haga aquello que lo haga sentir vivo. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a cómo se presenta a los demás. Haga su parte y termine lo que empieza, así atraerá a la gente adecuada. Esté dispuesto a ver más allá y a dejar ir a quienes lo deprimen. Confíe solo en lo tangible y descarte lo que es una pérdida de tiempo. Ponga su energía en generar un cambio positivo. El romance se ve favorecido. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe en eventos que lo entusiasmen. La interacción dará lugar a conversaciones interesantes, potenciales oportunidades y a un torrente de ideas que pueden conducir a nuevos comienzos. Una nueva apariencia, estilo o pasatiempo le dará un impulso positivo en la dirección correcta. El amor y el romance están en auge, junto con una mayor autoestima y satisfacción. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): va por buen camino, así que no permita que nadie lo convenza de lo contrario. Manténgase cerca de casa, trabaje duro para poner orden en su hogar y prepárese para nuevos comienzos. Lo que logre le brindará tranquilidad y lo animará a encaminarse en una dirección que le ofrezca paz mental. La superación impulsará el crecimiento personal. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): disfrute de salidas que le despejen la mente. Un cambio de ambiente, personas y lugares renovará su perspectiva, ofreciéndole una visión más clara de lo que es posible. Participe en eventos que aborden sus inquietudes o le ayuden a cumplir sus expectativas. Permita que la comunicación marque el camino; se producirá un cambio positivo y descubrirá paz mental, gratitud y felicidad. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.