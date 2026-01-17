Horóscopo de hoy: día domingo 18 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Segel, 46; Jesse L. Martin, 57; Mark Messier, 65; Kevin Costner, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las ideas seguidas de acciones darán frutos. Tiene la energía y la motivación para poner en marcha sus planes y seguirlos hasta el final. No permita que las influencias externas agoten el tiempo y el esfuerzo que quiere dedicar a lo que más le importa. Es momento de cumplir sus sueños y anhelos, y de abrazar la vida con su particular estilo. Viva la vida a su manera. Sus números son 6, 11, 24, 28, 34, 40, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, enérgico y sociable. Es innovador y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ganará más si se pone al día y se concentra en los asuntos pendientes. Su forma de relacionarse con los demás marcará la diferencia y lo llevará a considerar y buscar cambios profesionales que le permitan vivir una vida más plena. A veces no es el dinero lo que importa, sino la tranquilidad que le brinda lo que hace. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se avecina un cambio positivo. Dé un salto de fe, confíe en sus instintos y haga lo que le parezca correcto. Si se deja llevar y disfruta del camino, una oportunidad lo conducirá a la plenitud y a la felicidad. El éxito personal y el amor lo recompensarán por su fuerza y valentía para perseguir el anhelo de su corazón. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): renueve sus circunstancias, sus opciones y a sí mismo. Es necesario un cambio, y el mejor lugar para empezar es consigo mismo. Empiece por evaluar su apariencia física y actualice su imagen para reflejar cómo se siente y la dirección que desea tomar. Permita que su singularidad brille y su disciplina le ayudará a alcanzar sus objetivos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ábrase a nuevas ideas y conceptos. Utilizar sus habilidades de forma excepcional abrirá una ventana de oportunidad que puede cambiar sus perspectivas o dirección. Tenga en cuenta los costos del cambio y cómo puede usar sus habilidades para negociar su camino hacia adelante. La retroalimentación positiva promoverá una mayor confianza y perspectivas. Desafíese a usted mismo y algo bueno se desarrollará. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): interactuar con quienes alimentan sus recursos con esperanza, entusiasmo, gratitud y trabajo duro lo animará a seguir su ejemplo y hacer realidad sus sueños. Las alianzas están en auge, y las relaciones personales le confirmarán que puede tener éxito y lo tendrá. Disfrute de la compañía de alguien a quien ama y permita que crezca el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): anótese para algo que le interese. Lo que descubra sobre sí mismo y las personas que conozca le darán esperanza y el deseo necesario para emprender lo que desee lograr. Permita que sus pensamientos guíen el camino y que su energía haga realidad sus planes. Un cambio físico lo animará y atraerá comentarios positivos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la indecisión lo agobiará y ensombrecerá lo que debería estar haciendo. Sacúdase la negatividad y renueve su energía y sus pensamientos con innovación e imaginación. La mentalidad adecuada le ayudará a reclamar lo que le falta en la vida. Deje de quedarse al margen cuando debería estar bailando en la calle. El cambio empieza por usted. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea paciente; escuche, aprenda, revise y renueve viejas ideas para convertirlas en algo que se adapte a las tendencias actuales y que puedan generar fácilmente una forma nueva y emocionante de allanar un camino lucrativo. No permita que las personas negativas lo confundan o nublen su forma de pensar o sentir sobre las decisiones que toma. Haga aquello que lo haga sentir vivo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a cómo se presenta a los demás. Haga su parte y termine lo que empieza, así atraerá a la gente adecuada. Esté dispuesto a ver más allá y a dejar ir a quienes lo deprimen. Confíe solo en lo tangible y descarte lo que es una pérdida de tiempo. Ponga su energía en generar un cambio positivo. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe en eventos que lo entusiasmen. La interacción dará lugar a conversaciones interesantes, potenciales oportunidades y a un torrente de ideas que pueden conducir a nuevos comienzos. Una nueva apariencia, estilo o pasatiempo le dará un impulso positivo en la dirección correcta. El amor y el romance están en auge, junto con una mayor autoestima y satisfacción. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): va por buen camino, así que no permita que nadie lo convenza de lo contrario. Manténgase cerca de casa, trabaje duro para poner orden en su hogar y prepárese para nuevos comienzos. Lo que logre le brindará tranquilidad y lo animará a encaminarse en una dirección que le ofrezca paz mental. La superación impulsará el crecimiento personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): disfrute de salidas que le despejen la mente. Un cambio de ambiente, personas y lugares renovará su perspectiva, ofreciéndole una visión más clara de lo que es posible. Participe en eventos que aborden sus inquietudes o le ayuden a cumplir sus expectativas. Permita que la comunicación marque el camino; se producirá un cambio positivo y descubrirá paz mental, gratitud y felicidad. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.