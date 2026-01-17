Horóscopo de hoy: día sábado 17 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zooey Deschanel, 46; Michelle Obama, 62; Jim Carrey, 64; Steve Harvey, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: observe, pida y actúe. Si está dispuesto a hacer el trabajo preliminar puede avanzar. Es hora de dejar de soñar y empezar a convertir sus deseos en realidad. Póngase de pie, hágase notar y genere cambios que lo tranquilicen y lo hagan sentir orgulloso de sus logros. La vida es demasiado corta para dejarla pasar. Si quiere algo, hágalo realidad. Sus números son 5, 19, 27, 32, 40, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es centrado, entusiasta y diligente. Es único e inteligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): considere todas las posibilidades. Investigue, piense en los asuntos de principio a fin y haga todo lo que pueda usted mismo. Depender de los demás o esperar algo a cambio lo dejará desconcertado. Si quiere algo, tome el control, haga su parte y termine lo que empieza. El crecimiento personal es una lección y una recompensa. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): invite al cambio a su vida. Mantenga la mente abierta. Busque oportunidades que le ofrezcan mayor libertad. Los trabajos con buenos beneficios y seguridad le darán tranquilidad. Las mejoras en el hogar o la organización de un evento se ven favorecidos. Tómese más tiempo para usted o busque el romance y la aventura; colme su vida de una actitud positiva y mucha gratitud. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en la salud. Dedicar tiempo a hacer ejercicio o a hacer cambios en su estilo de vida para mejorar su salud y bienestar lo hará sentir bien consigo mismo. Se recomienda actualizar su apariencia, asistir a un evento que fomente la socialización o pasar tiempo con alguien que le interese. Viajar o sumarse a un grupo de intereses compartidos puede favorecer el amor y el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una fuerzas con personas afines y encontrará la manera de generar un cambio positivo. La disciplina y el trabajo duro conducirán a perspectivas inesperadas que pueden cambiar su rumbo y darle la esperanza de un futuro mejor. Un encuentro casual despertará un interés emocional por pasar más tiempo con alguien especial. El amor asoma con buenas perspectivas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participar le brindará oportunidades, nuevos amigos y la posibilidad de usar sus habilidades, conocimientos y experiencia de maneras extraordinarias. Escuche, participe en el cambio y colabore con una causa que le interese. Busque subvenciones, cursos o grupos, y esfuércese por tener un efecto positivo en los demás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): visite un sitio que le guste frecuentar o vaya a un lugar que nunca haya visitado pero que le atraiga, descubrirá algo en usted que le cambiará la vida o lo animará a aprender una nueva habilidad o a encontrar el camino hacia el crecimiento personal. El tiempo dedicado a hacer algo gratificante le dará un mayor propósito y significado. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): al lidiar con problemas domésticos necesitará paciencia. Espere el momento oportuno. Considere qué es lo mejor para usted y haga cambios positivos dentro de su presupuesto que le ayuden a fortalecerse mental y físicamente, a estar en paz consigo mismo y con sus decisiones de vida, y a abrir nuevas oportunidades. Las mejoras personales mejorarán su autoestima. Se favorece el romance. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hable con quienes se encuentre y descubra quién comparte lo que le gusta, lo que no, y sus inquietudes. La oportunidad de explorar nuevos lugares, personas y posibilidades le dará una perspectiva única sobre el rumbo que desea tomar. Si le apetece una conexión amorosa o llevar una relación al siguiente nivel, este es un buen momento. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si algo no le parece correcto, probablemente no lo sea. Avance con cuidado y sea consciente de la cantidad de información personal que comparte. Sea un buen oyente y evalúe las situaciones antes de participar. La mejor manera de invertir su tiempo y energía es mejorar su rendimiento y concentrarse en cómo gana y gasta su dinero. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comparta sus intenciones, descubra quién se suma y esté dispuesto a actuar solo. Hablar y actuar no es lo mismo. Tome la iniciativa y demuestre a todos lo que puede hacer. Establezca un presupuesto estricto y encuentre maneras de incluir lo que es más importante para usted sin endeudarse. Ya es hora de un cambio de aires. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un día lleno de energía lo motivará y lo impulsará a tomar una dirección positiva. Empiece por ocuparse de todos los proyectos pendientes que contribuyan a que su vida personal y su entorno familiar sean menos agobiantes. Un cambio positivo en casa que promueva un estilo de vida saludable y activo enriquecerá su vida. El romance se ve favorecido. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no lo piense dos veces; va por buen camino y, si está dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo, progresará. Inicie un cambio positivo y una tendencia que anime a otros a seguir su ejemplo. Lo que haga tendrá un efecto que cambiará tanto su vida como la de sus seres queridos. Elija el camino correcto. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.