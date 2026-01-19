Horóscopo de hoy: día lunes 19 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shawn Johnson, 34; Drea de Matteo, 54; Katey Sagal, 72; Dolly Parton, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque oportunidades, acepte el cambio y concéntrese en aquello que lo hace feliz. No se pierda la vida, el amor, los sueños, las esperanzas y los deseos por miedo o por inactividad. Es hora de lanzarse a la aventura y aprovechar el momento. Solo usted puede decidir qué sigue, y negarse la oportunidad de crecer personal y emocionalmente probablemente no satisfaga su alma. Avance con entusiasmo. Sus números son 2, 17, 23, 28, 31, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es expresivo, innovador y ambicioso. Es constante y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ayude. Haga lo que pueda para marcar la diferencia. Contribuir lo hará sentir bien y lo pondrá en contacto con personas que querrá conocer mejor. Inscríbase, ofrezca su tiempo como voluntario o done lo que pueda. Dígale no a la tentación, a los excesos y a vivir por encima de sus posibilidades. Se favorece la superación personal. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): confíe en su velocidad, precisión e inteligencia y triunfará. No permita que el orgullo o los intereses interfieran con su productividad o con sus intenciones. Implemente cambios domésticos que le den el espacio que necesita para hacer el mejor trabajo posible. Protéjase de lesiones, enfermedades e interferencias emocionales. Elija un camino y avance. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que nadie le quite energía. Concéntrese en lo que puede hacer para mantenerse al día financiera y profesionalmente. Los videos educativos le ayudarán a adaptarse fácilmente a las nuevas tendencias y técnicas. Actualice su imagen para realzar su atractivo. Sea audaz y comparta sus verdaderos sentimientos para conservar su integridad y tranquilidad. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no escatime en conocimiento, responsabilidades y salud. Concéntrese en lo que le alivie el estrés al máximo y rediseñe su forma de gestionar estos asuntos. No espere a que alguien más intervenga y tome el control; asuma la solución, el proceso y el resultado. Cuando la oportunidad llame a su puerta, no dependa de otros; dirija su bote salvavidas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que sus acciones marquen el camino. Un gesto amable puede marcar la diferencia y cambiar la vida de alguien para siempre. Haga su parte y las recompensas cambiarán su vida de la misma manera. Dar y recibir es su boleto a mejores relaciones y tranquilidad. Una oportunidad inesperada mejorará sus metas profesionales o financieras. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): fije un rumbo y avance con determinación. Inicie el proceso y genere un cambio. Use su magia en eventos que le permitan conocer a quienes pueden utilizar lo que ofrece a cambio de algo que necesita. Mejorar su vida está a su alcance si está dispuesto a llegar hasta el final, cumplir con las exigencias y completar su misión. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sus acciones influirán en el resultado más que lo que diga o reconozca. Evalúe las posibilidades, establezca un presupuesto y proceda con los cambios que le brindarán los mayores beneficios. Las mejoras en el hogar resultarán mejor de lo previsto. Preste atención a cómo se ve y se siente, y adapte en consecuencia su apariencia y estilo de vida. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a los detalles; trace un camino que le ofrezca información, lo conecte con los demás y despierte su imaginación. Un viaje corto o una expedición de aprendizaje se convertirán en una travesía que incluirá nuevas y emocionantes posibilidades. Exprese sus sentimientos e intenciones, y aleje la negatividad de su vida. Asuma la responsabilidad de su felicidad haciendo lo que sea mejor para sí mismo. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): es hora de sacudir las cosas e iniciar el cambio. Procrastinar conducirá a problemas y arrepentimiento. Concéntrese en aquello que le interesa y vaya en esa dirección. No permita que nadie se aproveche de usted ni lo engañe. Sea directo, haga preguntas y prepárese para dirigirse en la dirección que lo haga sentir bien. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): suba el volumen y baile hacia la vida que desea vivir. Depende de usted buscar y aprovechar las oportunidades. La disciplina y el ingenio le ayudarán a completar su misión. Ponga su energía en sus sueños y le sorprenderá lo que puede lograr. Abrace la vida. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): convierta sus palabras en acciones y haga que las cosas sucedan. Sea el iniciador y dueño de su destino, perseverando con entusiasmo, determinación y la intención de generar un cambio positivo en casa y en su estilo de vida. Póngase en forma, encuentre su lugar y descubra nuevas personas, lugares y posibilidades. El romance está escrito en las estrellas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): fíjese metas y conviértelas en algo especial. Pida orientación a expertos y use la información para aprender y experimentar. Lo que logre aumentará su confianza y lo animará a usar sus fortalezas de maneras originales y gratificantes. Ya es hora de un cambio; establezca estándares altos y explore las posibilidades. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.