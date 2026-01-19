Horóscopo de hoy
19 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 19 de enero para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shawn Johnson, 34; Drea de Matteo, 54; Katey Sagal, 72; Dolly Parton, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque oportunidades, acepte el cambio y concéntrese en aquello que lo hace feliz. No se pierda la vida, el amor, los sueños, las esperanzas y los deseos por miedo o por inactividad. Es hora de lanzarse a la aventura y aprovechar el momento. Solo usted puede decidir qué sigue, y negarse la oportunidad de crecer personal y emocionalmente probablemente no satisfaga su alma. Avance con entusiasmo. Sus números son 2, 17, 23, 28, 31, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es expresivo, innovador y ambicioso. Es constante y entusiasta.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ayude. Haga lo que pueda para marcar la diferencia. Contribuir lo hará sentir bien y lo pondrá en contacto con personas que querrá conocer mejor. Inscríbase, ofrezca su tiempo como voluntario o done lo que pueda. Dígale no a la tentación, a los excesos y a vivir por encima de sus posibilidades. Se favorece la superación personal. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): confíe en su velocidad, precisión e inteligencia y triunfará. No permita que el orgullo o los intereses interfieran con su productividad o con sus intenciones. Implemente cambios domésticos que le den el espacio que necesita para hacer el mejor trabajo posible. Protéjase de lesiones, enfermedades e interferencias emocionales. Elija un camino y avance. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que nadie le quite energía. Concéntrese en lo que puede hacer para mantenerse al día financiera y profesionalmente. Los videos educativos le ayudarán a adaptarse fácilmente a las nuevas tendencias y técnicas. Actualice su imagen para realzar su atractivo. Sea audaz y comparta sus verdaderos sentimientos para conservar su integridad y tranquilidad. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no escatime en conocimiento, responsabilidades y salud. Concéntrese en lo que le alivie el estrés al máximo y rediseñe su forma de gestionar estos asuntos. No espere a que alguien más intervenga y tome el control; asuma la solución, el proceso y el resultado. Cuando la oportunidad llame a su puerta, no dependa de otros; dirija su bote salvavidas. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que sus acciones marquen el camino. Un gesto amable puede marcar la diferencia y cambiar la vida de alguien para siempre. Haga su parte y las recompensas cambiarán su vida de la misma manera. Dar y recibir es su boleto a mejores relaciones y tranquilidad. Una oportunidad inesperada mejorará sus metas profesionales o financieras. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): fije un rumbo y avance con determinación. Inicie el proceso y genere un cambio. Use su magia en eventos que le permitan conocer a quienes pueden utilizar lo que ofrece a cambio de algo que necesita. Mejorar su vida está a su alcance si está dispuesto a llegar hasta el final, cumplir con las exigencias y completar su misión. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sus acciones influirán en el resultado más que lo que diga o reconozca. Evalúe las posibilidades, establezca un presupuesto y proceda con los cambios que le brindarán los mayores beneficios. Las mejoras en el hogar resultarán mejor de lo previsto. Preste atención a cómo se ve y se siente, y adapte en consecuencia su apariencia y estilo de vida. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a los detalles; trace un camino que le ofrezca información, lo conecte con los demás y despierte su imaginación. Un viaje corto o una expedición de aprendizaje se convertirán en una travesía que incluirá nuevas y emocionantes posibilidades. Exprese sus sentimientos e intenciones, y aleje la negatividad de su vida. Asuma la responsabilidad de su felicidad haciendo lo que sea mejor para sí mismo. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): es hora de sacudir las cosas e iniciar el cambio. Procrastinar conducirá a problemas y arrepentimiento. Concéntrese en aquello que le interesa y vaya en esa dirección. No permita que nadie se aproveche de usted ni lo engañe. Sea directo, haga preguntas y prepárese para dirigirse en la dirección que lo haga sentir bien. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): suba el volumen y baile hacia la vida que desea vivir. Depende de usted buscar y aprovechar las oportunidades. La disciplina y el ingenio le ayudarán a completar su misión. Ponga su energía en sus sueños y le sorprenderá lo que puede lograr. Abrace la vida. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): convierta sus palabras en acciones y haga que las cosas sucedan. Sea el iniciador y dueño de su destino, perseverando con entusiasmo, determinación y la intención de generar un cambio positivo en casa y en su estilo de vida. Póngase en forma, encuentre su lugar y descubra nuevas personas, lugares y posibilidades. El romance está escrito en las estrellas. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): fíjese metas y conviértelas en algo especial. Pida orientación a expertos y use la información para aprender y experimentar. Lo que logre aumentará su confianza y lo animará a usar sus fortalezas de maneras originales y gratificantes. Ya es hora de un cambio; establezca estándares altos y explore las posibilidades. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.