Horóscopo de hoy
20 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 20 de enero para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Peters, 39; Skeet Ulrich, 56; Rainn Wilson, 60; Bill Maher, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si está procrastinando, la preparación está sobrevalorada. Confíe en sus instintos y actúe con rapidez. Es hora de poner todo en orden y entregar al mundo lo que tiene para ofrecer. Tome la iniciativa para seguir adelante y convertir sus metas en acciones concretas. Quien no arriesga no gana. Sea el motor y convierta sus ideas en oportunidades. Planifique, procese y avance con entusiasmo. La vida, el amor y la felicidad están a su alcance. Sus números son 3, 16, 20, 27, 34, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, proactivo y dinámico. Es curioso y de mente abierta.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense antes de gastar; la espontaneidad financiera conducirá al arrepentimiento. Preste atención al costo de la vida y busque soluciones para reducir sus gastos generales. Elija hacer usted mismo el trabajo en lugar de contratar a alguien para hacer algo que puede manejar por su cuenta. La actividad física será buena para su salud y bienestar. Comparta algo especial con alguien a quien ame. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede gravitar hacia el cambio personal o profesional, pero la mejor ruta será la observación y una reflexión de principio a fin hasta lograr el resultado deseado. Antes de comenzar averigüe si hay alguna regulación o norma a la que deba prestar atención. Para mantener una buena reputación es esencial seguir un protocolo adecuado. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tomar precauciones le ayudará a esquivar a estafadores, usureros y abusadores. Permita que su intuición, experiencia e inteligencia lo protejan de cualquiera que intente aprovecharse de usted. Ocúpese de sus asuntos y esfuércese por aprender algo nuevo y alcanzar sus objetivos. El cuidado personal, los mimos y pasar tiempo con alguien a quien ama se ven favorecidos. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): su perspectiva estará distorsionada. Evite tomar decisiones relacionadas con inversiones, salud y asuntos legales. Espere el momento oportuno, recopile información y busque una solución minimalista. La mentalidad de “a lo grande o mejor no lo haga ” lo lastrará en lugar de impulsarlo. Busque alternativas originales que pueda llevar a cabo y gestionar usted mismo. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tendrá que administrar con sabiduría su tiempo, dinero y necesidades personales para no quedarse atrás. No permita que nadie monopolice su tiempo convenciéndolo de que su camino es más importante que el suyo. Sea bueno consigo mismo y deje claro a los demás con qué está dispuesto a colaborar. Es hora de cambiar la dinámica de las relaciones desiguales. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si se siente excluido, haga algo al respecto. Socializar le brindará más beneficios de lo que espera. Las personas que conozca o los recuerdos que cree con sus seres queridos lo animarán a explorar nuevas posibilidades e incorporar a su rutina lo que más disfruta. Invierta más tiempo y energía en la gratificación personal. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que lo invada la ira cuando sea necesario actuar. Permita que sus emociones e intuición lo guíen y rodéese de personas que lo hagan reflexionar y lo inspiren a perseguir sus sueños creativos. No sobrecargue su agenda con personas y actividades que lo agoten en lugar de darle un propósito. Elija su felicidad. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ate los cabos sueltos y prepárese para seguir adelante. Aventúrese a explorar su comunidad y descubrirá todo tipo de oportunidades para usar mejor y de forma más eficiente sus habilidades y experiencia. Ya es hora de un cambio. Unir fuerzas con alguien que comparte sus convicciones y dirección le ayudará a ganar impulso. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no pase por alto lo obvio. Ignorar lo que debe hacer lo atrasará, no le ayudará a sobresalir. Encare de frente los problemas para poder avanzar con libertad. Es hora de usar su imaginación e intuición para construir una plataforma sólida y probar qué funciona mejor para usted. Lidie con las cargas muertas y deshágase de ellas. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga más energía en sus ideas y vea qué sucede. Convierta una oportunidad en ingresos adicionales o reduzca sus gastos generales. Deshágase de aquello que no usa o reoriente sus objetivos para que se adapten a sus necesidades. La vida se trata de tomar decisiones y de alinearse con lo que mejor le funciona. De ahora en adelante sea práctico y elija un enfoque minimalista. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): empiece proyectos de mejoras en el hogar que se adapten al estilo de vida que desea. Utilice su espacio para proyectos que favorezcan una mejor salud, más dinero o que le ayuden a encontrar la felicidad. Sea lo que sea que desee, depende de usted hacerlo realidad. Contacte y haga planes con quienes disfruta estar cerca. El romance se ve favorecido. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un evento que lo lleve a un nuevo lugar lo inspirará a través de la vista, la comunicación y el viaje de ida y vuelta. El cambio en su entorno le ofrecerá una perspectiva sobre cómo puede mejorar su vida diaria. Explore las posibilidades y la mejor manera de corregir su estilo de vida para que se adapte mejor a sus necesidades. Inicie el cambio. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.