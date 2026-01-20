Horóscopo de hoy: día martes 20 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Peters, 39; Skeet Ulrich, 56; Rainn Wilson, 60; Bill Maher, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si está procrastinando, la preparación está sobrevalorada. Confíe en sus instintos y actúe con rapidez. Es hora de poner todo en orden y entregar al mundo lo que tiene para ofrecer. Tome la iniciativa para seguir adelante y convertir sus metas en acciones concretas. Quien no arriesga no gana. Sea el motor y convierta sus ideas en oportunidades. Planifique, procese y avance con entusiasmo. La vida, el amor y la felicidad están a su alcance. Sus números son 3, 16, 20, 27, 34, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, proactivo y dinámico. Es curioso y de mente abierta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense antes de gastar; la espontaneidad financiera conducirá al arrepentimiento. Preste atención al costo de la vida y busque soluciones para reducir sus gastos generales. Elija hacer usted mismo el trabajo en lugar de contratar a alguien para hacer algo que puede manejar por su cuenta. La actividad física será buena para su salud y bienestar. Comparta algo especial con alguien a quien ame. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede gravitar hacia el cambio personal o profesional, pero la mejor ruta será la observación y una reflexión de principio a fin hasta lograr el resultado deseado. Antes de comenzar averigüe si hay alguna regulación o norma a la que deba prestar atención. Para mantener una buena reputación es esencial seguir un protocolo adecuado. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tomar precauciones le ayudará a esquivar a estafadores, usureros y abusadores. Permita que su intuición, experiencia e inteligencia lo protejan de cualquiera que intente aprovecharse de usted. Ocúpese de sus asuntos y esfuércese por aprender algo nuevo y alcanzar sus objetivos. El cuidado personal, los mimos y pasar tiempo con alguien a quien ama se ven favorecidos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): su perspectiva estará distorsionada. Evite tomar decisiones relacionadas con inversiones, salud y asuntos legales. Espere el momento oportuno, recopile información y busque una solución minimalista. La mentalidad de “a lo grande o mejor no lo haga ” lo lastrará en lugar de impulsarlo. Busque alternativas originales que pueda llevar a cabo y gestionar usted mismo. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tendrá que administrar con sabiduría su tiempo, dinero y necesidades personales para no quedarse atrás. No permita que nadie monopolice su tiempo convenciéndolo de que su camino es más importante que el suyo. Sea bueno consigo mismo y deje claro a los demás con qué está dispuesto a colaborar. Es hora de cambiar la dinámica de las relaciones desiguales. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si se siente excluido, haga algo al respecto. Socializar le brindará más beneficios de lo que espera. Las personas que conozca o los recuerdos que cree con sus seres queridos lo animarán a explorar nuevas posibilidades e incorporar a su rutina lo que más disfruta. Invierta más tiempo y energía en la gratificación personal. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que lo invada la ira cuando sea necesario actuar. Permita que sus emociones e intuición lo guíen y rodéese de personas que lo hagan reflexionar y lo inspiren a perseguir sus sueños creativos. No sobrecargue su agenda con personas y actividades que lo agoten en lugar de darle un propósito. Elija su felicidad. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ate los cabos sueltos y prepárese para seguir adelante. Aventúrese a explorar su comunidad y descubrirá todo tipo de oportunidades para usar mejor y de forma más eficiente sus habilidades y experiencia. Ya es hora de un cambio. Unir fuerzas con alguien que comparte sus convicciones y dirección le ayudará a ganar impulso. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no pase por alto lo obvio. Ignorar lo que debe hacer lo atrasará, no le ayudará a sobresalir. Encare de frente los problemas para poder avanzar con libertad. Es hora de usar su imaginación e intuición para construir una plataforma sólida y probar qué funciona mejor para usted. Lidie con las cargas muertas y deshágase de ellas. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga más energía en sus ideas y vea qué sucede. Convierta una oportunidad en ingresos adicionales o reduzca sus gastos generales. Deshágase de aquello que no usa o reoriente sus objetivos para que se adapten a sus necesidades. La vida se trata de tomar decisiones y de alinearse con lo que mejor le funciona. De ahora en adelante sea práctico y elija un enfoque minimalista. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): empiece proyectos de mejoras en el hogar que se adapten al estilo de vida que desea. Utilice su espacio para proyectos que favorezcan una mejor salud, más dinero o que le ayuden a encontrar la felicidad. Sea lo que sea que desee, depende de usted hacerlo realidad. Contacte y haga planes con quienes disfruta estar cerca. El romance se ve favorecido. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un evento que lo lleve a un nuevo lugar lo inspirará a través de la vista, la comunicación y el viaje de ida y vuelta. El cambio en su entorno le ofrecerá una perspectiva sobre cómo puede mejorar su vida diaria. Explore las posibilidades y la mejor manera de corregir su estilo de vida para que se adapte mejor a sus necesidades. Inicie el cambio. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.