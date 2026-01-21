Horóscopo de hoy
21 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 21 de enero para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Booboo Stewart, 32; Ashton Eaton, 38; Emma Bunton, 50; Geena Davis, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: infórmese antes de actuar. La espontaneidad emocional lo meterá en problemas. Este año saber qué es posible y qué puede hacer le ayudará a ganar terreno. Piense en grande, pero cíñase a un presupuesto y a sus capacidades. Haga de su hogar su punto focal y use lo que tenga a mano para lograr sus objetivos. Su disciplina, experiencia y conocimiento lo animarán a usar su ingenio para alcanzar sus metas. Sus números son 5, 18, 21, 24, 33, 40, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, servicial e innovador. Es sensible y flexible.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde sus ideas para sí mismo y evite las empresas conjuntas y los gastos compartidos. Mantenga una vida sencilla y moderada, y sus responsabilidades alcanzables. Si vela por sus intereses y rechaza la tentación se beneficiará más. Concéntrese en su interior, prestando atención a su salud, patrimonio y perspectivas. Tome como objetivos la claridad, la adaptabilidad y la concreción. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga adelante. Cuanto más tiempo pase dándole vueltas a qué hacer y cómo hacerlo, más frustrante e improductivo se volverá su día. Simplemente improvise. Genere cambios que fluyan en lugar de intentar capturar escenarios que se enfrentan a obstáculos. La oportunidad llega con la simetría, no al intentar esquivar una bala. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): embárquese en la diversión de aprender. Abra su mente, pruebe algo nuevo y concentre su energía en nuevos comienzos, la imaginación creativa y en cómo puede unificar aquello que domina para progresar o marcar la diferencia. Luche las batallas que más le importan en lugar de trabajar sin descanso para que alguien más coseche las recompensas. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lleve un registro de su dinero, posesiones y documentos importantes. Necesitará realizar pagos o ajustes para evitar penalizaciones. Una mentalidad disciplinada y un enfoque singular en todo aquello que desee lograr allanarán el camino hacia la satisfacción emocional e intelectual. Exprese sus pensamientos y persiga sus metas. Ponga más esfuerzo, tiempo y dinero en su hogar y en la superación personal. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): inicie el cambio. Una mente abierta y el tiempo que dedique a terminar lo que empieza determinarán lo que recibirá a cambio. Cuando intenta abordar inquietudes y marcar la diferencia en su comunidad las alianzas pueden ser un punto de inflexión. Mantenga la calma y la vista puesta en su objetivo, y algo bueno ocurrirá. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): siga adelante. Lo que logre dependerá de cuánto tiempo, dinero y esfuerzo esté dispuesto a invertir en su búsqueda. Contáctese y una fuerzas con otras personas trabajadoras. Se desarrollará una conexión emocional con alguien que comparte sus inquietudes y se esfuerza por hacer los mismos cambios en su estilo de vida que usted. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): utilice su encanto para que otros se involucren y ayuden. Reorganizar un espacio en su vivienda lo animará a terminar proyectos abandonados. Un cambio de estilo de vida que tranquilice el alma le permitirá recuperar el rumbo y estar listo para tomar una nueva dirección. El crecimiento personal ampliará su conciencia e influirá en su camino. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere y observe. El tiempo está de su lado, y evitar cambios antes de tiempo lo posicionará para el éxito. Asista a eventos que despierten su imaginación y le presenten a alguien o algo que pueda ayudarle a desarrollar sus intereses. Inicie conversaciones, escuche atentamente y observe lo que hacen los demás para asegurarse de no cometer los mismos errores. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga a rodar la pelota, haga preguntas, promueva y comercialice sus habilidades, y concéntrese en lo que es posible en lugar de perder el tiempo con quienes intentan manipularlo para que haga las cosas a su manera. Se debe a sí mismo seguir a su corazón y perseguir sus sueños. Evite pagar por alguien más. Invierta en lo que más lo beneficie. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): modere su retórica emocional. Si actúa por instinto acabará retrocediendo. Niéguese a participar en el caos emocional; proyecte una actitud positiva. El amor y la ayuda práctica le darán mejores resultados. Surgirán problemas domésticos si intenta hacer cambios que entren en conflicto con la familia, los vecinos o los estatutos. Diga menos y haga más. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga su tarea, siga los protocolos adecuados y minimice sus planes para ajustarse al presupuesto. Haga lo que pueda usted mismo, pero cuando sea esencial un experto, no escatime. Use la inteligencia y considere cada ángulo, y ahorrará tiempo, dinero y su reputación. Logrará más si es optimista, servicial y está dispuesto a trabajar. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): en caso de duda, diga no. Busque hechos, obtenga información esencial, haga cumplir las normas y regulaciones, y niéguese a gastar un céntimo en cosas que no estén de acuerdo con lo que averigüe. Sus oportunidades surgirán de la paciencia y la atención al detalle. La comunicación y la investigación le brindarán la perspectiva y la confianza necesarias para actuar cuando sea el momento adecuado. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.