Horóscopo de hoy: día miércoles 21 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Booboo Stewart, 32; Ashton Eaton, 38; Emma Bunton, 50; Geena Davis, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: infórmese antes de actuar. La espontaneidad emocional lo meterá en problemas. Este año saber qué es posible y qué puede hacer le ayudará a ganar terreno. Piense en grande, pero cíñase a un presupuesto y a sus capacidades. Haga de su hogar su punto focal y use lo que tenga a mano para lograr sus objetivos. Su disciplina, experiencia y conocimiento lo animarán a usar su ingenio para alcanzar sus metas. Sus números son 5, 18, 21, 24, 33, 40, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, servicial e innovador. Es sensible y flexible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde sus ideas para sí mismo y evite las empresas conjuntas y los gastos compartidos. Mantenga una vida sencilla y moderada, y sus responsabilidades alcanzables. Si vela por sus intereses y rechaza la tentación se beneficiará más. Concéntrese en su interior, prestando atención a su salud, patrimonio y perspectivas. Tome como objetivos la claridad, la adaptabilidad y la concreción. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga adelante. Cuanto más tiempo pase dándole vueltas a qué hacer y cómo hacerlo, más frustrante e improductivo se volverá su día. Simplemente improvise. Genere cambios que fluyan en lugar de intentar capturar escenarios que se enfrentan a obstáculos. La oportunidad llega con la simetría, no al intentar esquivar una bala. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): embárquese en la diversión de aprender. Abra su mente, pruebe algo nuevo y concentre su energía en nuevos comienzos, la imaginación creativa y en cómo puede unificar aquello que domina para progresar o marcar la diferencia. Luche las batallas que más le importan en lugar de trabajar sin descanso para que alguien más coseche las recompensas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lleve un registro de su dinero, posesiones y documentos importantes. Necesitará realizar pagos o ajustes para evitar penalizaciones. Una mentalidad disciplinada y un enfoque singular en todo aquello que desee lograr allanarán el camino hacia la satisfacción emocional e intelectual. Exprese sus pensamientos y persiga sus metas. Ponga más esfuerzo, tiempo y dinero en su hogar y en la superación personal. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): inicie el cambio. Una mente abierta y el tiempo que dedique a terminar lo que empieza determinarán lo que recibirá a cambio. Cuando intenta abordar inquietudes y marcar la diferencia en su comunidad las alianzas pueden ser un punto de inflexión. Mantenga la calma y la vista puesta en su objetivo, y algo bueno ocurrirá. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): siga adelante. Lo que logre dependerá de cuánto tiempo, dinero y esfuerzo esté dispuesto a invertir en su búsqueda. Contáctese y una fuerzas con otras personas trabajadoras. Se desarrollará una conexión emocional con alguien que comparte sus inquietudes y se esfuerza por hacer los mismos cambios en su estilo de vida que usted. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): utilice su encanto para que otros se involucren y ayuden. Reorganizar un espacio en su vivienda lo animará a terminar proyectos abandonados. Un cambio de estilo de vida que tranquilice el alma le permitirá recuperar el rumbo y estar listo para tomar una nueva dirección. El crecimiento personal ampliará su conciencia e influirá en su camino. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere y observe. El tiempo está de su lado, y evitar cambios antes de tiempo lo posicionará para el éxito. Asista a eventos que despierten su imaginación y le presenten a alguien o algo que pueda ayudarle a desarrollar sus intereses. Inicie conversaciones, escuche atentamente y observe lo que hacen los demás para asegurarse de no cometer los mismos errores. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga a rodar la pelota, haga preguntas, promueva y comercialice sus habilidades, y concéntrese en lo que es posible en lugar de perder el tiempo con quienes intentan manipularlo para que haga las cosas a su manera. Se debe a sí mismo seguir a su corazón y perseguir sus sueños. Evite pagar por alguien más. Invierta en lo que más lo beneficie. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): modere su retórica emocional. Si actúa por instinto acabará retrocediendo. Niéguese a participar en el caos emocional; proyecte una actitud positiva. El amor y la ayuda práctica le darán mejores resultados. Surgirán problemas domésticos si intenta hacer cambios que entren en conflicto con la familia, los vecinos o los estatutos. Diga menos y haga más. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga su tarea, siga los protocolos adecuados y minimice sus planes para ajustarse al presupuesto. Haga lo que pueda usted mismo, pero cuando sea esencial un experto, no escatime. Use la inteligencia y considere cada ángulo, y ahorrará tiempo, dinero y su reputación. Logrará más si es optimista, servicial y está dispuesto a trabajar. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): en caso de duda, diga no. Busque hechos, obtenga información esencial, haga cumplir las normas y regulaciones, y niéguese a gastar un céntimo en cosas que no estén de acuerdo con lo que averigüe. Sus oportunidades surgirán de la paciencia y la atención al detalle. La comunicación y la investigación le brindarán la perspectiva y la confianza necesarias para actuar cuando sea el momento adecuado. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.