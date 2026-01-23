Horóscopo de hoy
23 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 23 de enero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tiffani Thiessen, 52; Mariska Hargitay, 62; Gail O’Grady, 63; Richard Dean Anderson, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sus ojos brillarán con la luz de las estrellas, tendrá un entusiasmo inimaginable y la mente abierta, y esto le ayudará a convertir sus sueños en realidad. Haga que las cosas sucedan. Los hechos valen más que mil palabras. Creer en usted mismo y una agenda rigurosa lo conducirán al éxito que desea. Manténgase abierto, comuníquese, promueva y avance. El crecimiento personal, financiero y emocional está a su alcance. Sus números son 4, 18, 23, 31, 35, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, divertido y demostrativo. Es vanguardista y persuasivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participar es el mejor antídoto contra el desánimo. Únase a una organización que comparta sus preocupaciones y haga voluntariado, done u ofrezca todo el apoyo que pueda. Las emociones saldrán a la superficie y las respuestas que reciba de los demás pueden alegrarle el día o arruinarlo. Acérquese con una actitud positiva y amor en el corazón, y conectará con alguien especial. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede sentarse y aguantar las molestias, o puede cambiar de planes y tomar el control de lo que hace y con quién pasa el tiempo. Participe en servicios comunitarios que puedan enriquecer su vida y permitirle mantener el estilo de vida que desea. Una actitud positiva atraerá compañía. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche el momento, vaya adonde está la acción y descubra nuevas personas, lugares de reunión y actividades que estimulen su mente y lo mantengan al día. Viajar o charlar con viejos amigos puede ofrecerle sugerencias o ideas a considerar que cambien su estilo de vida. Una entrevista o reunión saldrá mejor de lo esperado. El romance se ve favorecido. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga todo de su parte y termine lo que empieza. Enfocarse, junto con la disciplina y la intuición, lo conducirán a un cambio físico o emocional positivo y a posibles ganancias. Sea receptivo a sugerencias y esté dispuesto a probar algo nuevo. Las negociaciones, los contratos y los acuerdos presentan buenas perspectivas. Hay mucho en juego, pero las recompensas son grandes. Elija participar en lugar de hibernar. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que la electricidad fluya al entrar en una habitación, y la atención que reciba cambiará cómo se siente consigo mismo, su vida y sus perspectivas. Tiene mucho que ganar uniendo fuerzas con personas tan dinámicas y proactivas como usted. El amor está escrito en las estrellas, junto con cambios personales que lo harán lucir como su mejor versión. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un evento o una excursión le ayudará a replantear su futuro. Las personas y el entorno que encuentre le confirmarán lo que es posible. Establezca pautas, un presupuesto y consulte constantemente con personas que puedan ayudarle en cualquier transición que desee emprender. Depende de usted crear oportunidades y hacer realidad sus sueños. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un tiempo para usted y disfrute del lujo de relajarse, consentirse o pasar tiempo a solas con alguien especial. Ese tiempo libre le dará la oportunidad de reflexionar sobre qué lo hace feliz. Vuelva a lo básico, comience una actividad que disfrute o emprenda un proyecto con significado y propósito. Tome decisiones que lo emocionen. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga a la vida, las conversaciones y la interacción con los demás triviales, divertidas y entretenidas, y evitará entrar en debates que puedan destruir relaciones. Sea quien calme la tormenta en lugar de echar más leña al fuego. Cuide su reputación y su bienestar mental y físico. Elija el camino positivo y ofrezca amor y compasión. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de aventurarse establezca un presupuesto. Su generosidad o su deseo de complacer le costarán caro. No puede resolver los problemas de todos ni pagar por los errores de los demás. Ofrezca una palabra amable o sugerencias, nada más. Se ven favorecidas las mejoras en el hogar que le faciliten la vida, pero tenga cuidado con los estafadores o con cualquiera que intente venderle algo que no necesita. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las alianzas ofrecerán resultados positivos. Ya sea que trate con alguien a nivel profesional o personal, el encuentro será ventajoso. La ayuda financiera, las empresas conjuntas y los gastos compartidos generarán mayores ganancias. Las mejoras en el hogar que comience hoy darán sus frutos. No dude en ser directo sobre lo que quiere y lo que está dispuesto a dar a cambio. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): estructure su día para cumplir con las exigencias. La organización, junto con la dedicación y el detalle, lo llevarán a donde quiere ir. El tiempo que dedique a arreglar su entorno para que su vida y sus responsabilidades fluyan sin problemas le dará el impulso que necesita para alcanzar sus objetivos. El romance está en auge. Hable sobre sus intenciones. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): entre en el juego de la vida y juegue para ganar. Use su intuición como guía y su disciplina para evitar problemas y tentaciones. Póngase a prueba mental, física y emocionalmente, e implemente cambios que lo conduzcan al crecimiento personal y a nuevos rumbos. Los proyectos de superación personal aumentarán su confianza y le abrirán puertas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.