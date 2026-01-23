Horóscopo de hoy: día viernes 23 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tiffani Thiessen, 52; Mariska Hargitay, 62; Gail O’Grady, 63; Richard Dean Anderson, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sus ojos brillarán con la luz de las estrellas, tendrá un entusiasmo inimaginable y la mente abierta, y esto le ayudará a convertir sus sueños en realidad. Haga que las cosas sucedan. Los hechos valen más que mil palabras. Creer en usted mismo y una agenda rigurosa lo conducirán al éxito que desea. Manténgase abierto, comuníquese, promueva y avance. El crecimiento personal, financiero y emocional está a su alcance. Sus números son 4, 18, 23, 31, 35, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, divertido y demostrativo. Es vanguardista y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participar es el mejor antídoto contra el desánimo. Únase a una organización que comparta sus preocupaciones y haga voluntariado, done u ofrezca todo el apoyo que pueda. Las emociones saldrán a la superficie y las respuestas que reciba de los demás pueden alegrarle el día o arruinarlo. Acérquese con una actitud positiva y amor en el corazón, y conectará con alguien especial. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede sentarse y aguantar las molestias, o puede cambiar de planes y tomar el control de lo que hace y con quién pasa el tiempo. Participe en servicios comunitarios que puedan enriquecer su vida y permitirle mantener el estilo de vida que desea. Una actitud positiva atraerá compañía. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche el momento, vaya adonde está la acción y descubra nuevas personas, lugares de reunión y actividades que estimulen su mente y lo mantengan al día. Viajar o charlar con viejos amigos puede ofrecerle sugerencias o ideas a considerar que cambien su estilo de vida. Una entrevista o reunión saldrá mejor de lo esperado. El romance se ve favorecido. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga todo de su parte y termine lo que empieza. Enfocarse, junto con la disciplina y la intuición, lo conducirán a un cambio físico o emocional positivo y a posibles ganancias. Sea receptivo a sugerencias y esté dispuesto a probar algo nuevo. Las negociaciones, los contratos y los acuerdos presentan buenas perspectivas. Hay mucho en juego, pero las recompensas son grandes. Elija participar en lugar de hibernar. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que la electricidad fluya al entrar en una habitación, y la atención que reciba cambiará cómo se siente consigo mismo, su vida y sus perspectivas. Tiene mucho que ganar uniendo fuerzas con personas tan dinámicas y proactivas como usted. El amor está escrito en las estrellas, junto con cambios personales que lo harán lucir como su mejor versión. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un evento o una excursión le ayudará a replantear su futuro. Las personas y el entorno que encuentre le confirmarán lo que es posible. Establezca pautas, un presupuesto y consulte constantemente con personas que puedan ayudarle en cualquier transición que desee emprender. Depende de usted crear oportunidades y hacer realidad sus sueños. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un tiempo para usted y disfrute del lujo de relajarse, consentirse o pasar tiempo a solas con alguien especial. Ese tiempo libre le dará la oportunidad de reflexionar sobre qué lo hace feliz. Vuelva a lo básico, comience una actividad que disfrute o emprenda un proyecto con significado y propósito. Tome decisiones que lo emocionen. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga a la vida, las conversaciones y la interacción con los demás triviales, divertidas y entretenidas, y evitará entrar en debates que puedan destruir relaciones. Sea quien calme la tormenta en lugar de echar más leña al fuego. Cuide su reputación y su bienestar mental y físico. Elija el camino positivo y ofrezca amor y compasión. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de aventurarse establezca un presupuesto. Su generosidad o su deseo de complacer le costarán caro. No puede resolver los problemas de todos ni pagar por los errores de los demás. Ofrezca una palabra amable o sugerencias, nada más. Se ven favorecidas las mejoras en el hogar que le faciliten la vida, pero tenga cuidado con los estafadores o con cualquiera que intente venderle algo que no necesita. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las alianzas ofrecerán resultados positivos. Ya sea que trate con alguien a nivel profesional o personal, el encuentro será ventajoso. La ayuda financiera, las empresas conjuntas y los gastos compartidos generarán mayores ganancias. Las mejoras en el hogar que comience hoy darán sus frutos. No dude en ser directo sobre lo que quiere y lo que está dispuesto a dar a cambio. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): estructure su día para cumplir con las exigencias. La organización, junto con la dedicación y el detalle, lo llevarán a donde quiere ir. El tiempo que dedique a arreglar su entorno para que su vida y sus responsabilidades fluyan sin problemas le dará el impulso que necesita para alcanzar sus objetivos. El romance está en auge. Hable sobre sus intenciones. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): entre en el juego de la vida y juegue para ganar. Use su intuición como guía y su disciplina para evitar problemas y tentaciones. Póngase a prueba mental, física y emocionalmente, e implemente cambios que lo conduzcan al crecimiento personal y a nuevos rumbos. Los proyectos de superación personal aumentarán su confianza y le abrirán puertas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.