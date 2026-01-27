Horóscopo de hoy: día martes 27 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Patton Oswalt, 57; Alan Cumming, 61; Bridget Fonda, 62; Cris Collinsworth, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año use su energía, entusiasmo y motivación para que las cosas sucedan y no se decepcionará. Depende de usted tomar las riendas y aprovechar sus habilidades, contactos y experiencias. Deje de esperar a que alguien más intervenga y tome el control, la única manera de conseguir lo que quiere o llegar a un punto en el que le sienta cómodo es mediante su propio esfuerzo. Sus números son 3, 12, 24, 27, 33, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, productivo e impaciente. Es proactivo y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): termine lo que empieza. Si hace su parte, el universo ofrece recompensas económicas y profesionales. Acérquese, promueva y presente lo que puede hacer, y atraerá la atención positiva de quienes están en posición de ayudarle a alcanzar su potencial. Si es firme y encantador verá crecimiento. Haga su magia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga su parte y si eso ayuda a resolver problemas, acérquese a figuras de autoridad, agencias gubernamentales o instituciones. Deje de preocuparse por lo que no puede cambiar y reúna sus recursos para centrarse en lo que puede dominar y manejar para que se adapte a sus necesidades. La oportunidad surge de la acción, no de promesas vacías ni rumores. Proteja su reputación. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda, evalúe, arme y ejecute su plan. Ocúpese primero del papeleo para evitar retrasos. Busque salidas e ideas creativas y prepárese para obtener el apoyo de quienes pueden marcar la diferencia en el resultado. Use su inteligencia y astucia para superar cualquier negatividad que encuentre. Cumpla con todos los requisitos y el éxito llegará. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dedíquele tiempo y coseche las recompensas. Si abre los ojos y acepta nuevos comienzos, cambios positivos y la oportunidad de coquetear con el destino la oportunidad está cerca. Participe en eventos sociales e interactúe con las personas que le interesen. Su capacidad de cautivar y conquistar a alguien que llama su atención inspirará optimismo y promesas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome un camino que resuene con su estado de ánimo y deseos, y observe qué sucede. Preste atención a las conexiones que contribuyen a sus altibajos, y asegúrese de acercarse más a aquellas que lo favorezcan. Las ganancias personales, una nueva imagen o usar su energía para descubrir algo estimulante que despierte su imaginación o creatividad darán frutos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): necesitará tiempo y paciencia para terminar sus tareas. Puede ser que no le guste cómo hacen las cosas los demás, pero le conviene delegar algunas de sus actividades menos significativas para poder concentrarse en lo más importante. Siempre habrá un precio que pagar cuando asuma más de lo que puede manejar. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no haga promesas ni exagere las posibilidades. Puede ser que algo o alguien lo entusiasme, pero mejor guárdese para sí mismo sus planes y sentimientos. El factor sorpresa, sumado a su encanto intelectual, captarán la atención. Confíe en sus instintos y algo bueno ocurrirá. El amor, la superación personal, las mejoras en el hogar y los eventos de establecimiento de contactos se ven favorecidos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene dos opciones: huir y esconderse o aceptar aquello que se le presente. Necesita una renovación, y al aprovechar su experiencia e intuición puede convertir lo negativo de su vida en positivo. Déjese llevar, haga aquello que lo beneficie y no permita que lo que otros hagan o digan le cueste ni interfiera en sus planes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la gestión del dinero hace la diferencia. Revise sus suscripciones y cancele aquello que no necesita. Ponga orden en sus asuntos pendientes y piense en cómo usar el tiempo y el dinero que ahorra. Comprar libertad le abre las puertas a oportunidades que le ayudarán a sacar lo mejor de sí mismo. Comuníquese y elabore un plan a largo plazo que conduzca a un futuro más brillante. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aproveche cualquier oportunidad para conectarse o hablar sobre los cambios que desea iniciar. Ser abierto con los demás le dará tranquilidad. Espere quejas e interferencias de personas negativas y resuélvalas antes de que se conviertan en algo perjudicial. Acepte aquello que lo emociona y alegra. El cambio personal aumentará su atractivo y le ayudará a construir relaciones. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siéntase orgulloso de quién es y de lo que logra. Impulse un cambio positivo y dé un buen ejemplo a los demás. Use su dinero extra para mejorar su estilo de vida e invertir en algo que genere conciencia y lo oriente en una dirección prometedora. Los objetivos llenos de energía animarán a otros a colaborar y ayudar. Establezca estándares altos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aproveche sus habilidades, conocimientos y conciencia, y aporte su granito de arena para generar un cambio positivo. Si desea saldar deudas o ahorrar para algo que le facilite la vida o la haga más agradable deberá enfocar los asuntos financieros de una manera original. Priorícese sin culpa. Reconozca su valor y recompénsese. No ceda ni se rinda. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.