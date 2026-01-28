Horóscopo de hoy: día miércoles 28 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ariel Winter, 28; Elijah Wood, 45; Sarah McLachlan, 58; Frank Darabont, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no dude en dar el paso. Cuanto antes implemente los cambios que lo entusiasman más fácil será alcanzar sus objetivos. Deje atrás el pasado y llene su mente de posibilidades que le den esperanza para un futuro mejor. Deje de preocuparse y empiece a vivir la vida a su manera. Usted es el dueño de su propio mundo. Sea bueno con usted mismo y concéntrese en aquello que lo hace feliz. Sus números son 8, 13, 21, 27, 35, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, optimista y perspicaz. Es persistente y sensato.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si algo le gusta, foméntelo y úselo para impulsar sus intereses. Involúcrese en su comunidad y amplíe su círculo de amigos para incluir personas con las que pueda compartir gastos, suscripciones o habilidades. Interactuar y conectar con personas en las que puede confiar marcará la diferencia en su estilo de vida y su tranquilidad. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su energía en ocuparse de sus responsabilidades. Vaya a su propio ritmo y evite aceptar solicitudes extras cuando ya esté sobrecargado y tenga prioridades que resolver. La disciplina y la honestidad lo mantendrán en el buen camino y evitarán que otros intenten aprovecharse de usted. La vida se trata de decisiones. Póngase en primer lugar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su deseo de aprender y satisfacer su curiosidad en el primer lugar de su lista de tareas pendientes. Lo que descubra cambiará su perspectiva sobre la vida, el amor y el beneficio personal. Comuníquese con personas que saben más que usted, esto le ayudará a ampliar sus opciones. Concéntrese en verse, sentirse y dar lo mejor de usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que nadie lo manipule para hacer más de lo que recibirá a cambio. Si no quiere que las cosas salgan mal es necesario mantener la equidad en situaciones y asociaciones. Un espacio o pasatiempo creativo le ayudará a idear conceptos interesantes para desarrollar sus habilidades y adaptarlas a las demandas actuales. Es hora de ampliar sus horizontes. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): establezca metas y estándares altos, y concéntrese en lo que desea lograr. Disfrute de conversaciones que lo hagan reflexionar y le permitan comprender las perspectivas de los demás. Las sugerencias que reciba y las conexiones que establezca influirán en su forma de proceder y en lo que puede hacer. Conéctese, y la respuesta le sorprenderá. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga a un lado sus emociones y escuche. La información que obtenga le ayudará a reorganizar sus pensamientos y lo orientará en una dirección realista. Mantenga la mente abierta, pero siga el camino que sea más probable que lo conduzca al destino deseado. Puede ser que anhele un cambio, pero si la familiaridad lo reconforta, consérvela. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga la vida simple, sin importar la tentación. Investigue y acepte solo lo necesario. Cultive relaciones con aquellas personas con las que tiene más en común. Permita que su intuición lo guíe y utilice su energía para alcanzar sus objetivos. Hacer contactos, negociar y reinventar la forma en que usa sus habilidades, experiencia y conocimientos dará sus frutos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): amplíe sus conocimientos, hable con expertos y descubra cómo puede obtener el máximo provecho con lo mínimo. Gestione con prudencia su presupuesto y limite los cambios innecesarios. No podrá contentar a todos, así que haga lo mejor que pueda, complázcase y siga adelante. Pasar tiempo con alguien que lo aprecia le ayudará a poner las cosas en perspectiva. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no deje pasar la oportunidad de usar sus habilidades de forma diferente ni de enviar su currículum a una prospecto que llame su atención. Un cambio, o al menos una evaluación de sus opciones, le ayudará a ver desde una perspectiva diferente su situación actual y sus posibilidades. Viajar, comunicarse y recibir la opinión de alguien a quien valora le ayudará a invertir en usted mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): vaya directamente a la fuente. Niéguese a hacer cambios en base a lo que otros insinúen. Obtenga los hechos y las cifras y considere cómo pueden afectar su futuro. Cuando la situación exige cálculo y prudencia no corra riesgos innecesarios si desea seguir adelante o mantener lo logrado. El mejor cambio que puede hacer es adoptar un estilo de vida positivo y saludable. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): exprese con vigor sus pensamientos, sentimientos e intenciones, e interactúe con quienes ven el valor de lo que quiere lograr. Desarrolle sus planes según su presupuesto y ganará confianza personal y el respeto de los demás. La vida se trata de actuar; deje de hablar y empiece a hacer que las cosas sucedan. El éxito personal está a su alcance. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si alguien se opone a sus sugerencias sentirá que la tensión aumenta. No pierda tiempo intentando convencer a los demás de que vean las cosas como usted. Alíese con quienes ya van en la misma dirección. Tiene mucho que ganar si busca oportunidades en lugar de preocuparse por quién está en su equipo. Haga a un lado las diferencias y complete su misión. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.