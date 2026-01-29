Horóscopo de hoy: día jueves 29 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sara Gilbert, 51; Heather Graham, 56; Oprah Winfrey, 72; Tom Selleck, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este es su año para participar, involucrarse en eventos sociales y crear un círculo de amigos que compartan sus intereses y deseos. Es hora de hacer cambios positivos en su hogar, estilo de vida y planes a largo plazo. Permita que su lado aventurero despierte y le muestre el camino a seguir. Combine practicidad con tranquilidad, felicidad y satisfacción personal, y obtendrá una combinación ganadora. Sus números son 4, 15, 23, 27, 34, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, amigable y demostrativo. Es divertido y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea honesto con usted mismo. Evalúe las situaciones desde todos los ángulos y considere su papel en lo que suceda. Es mejor mantener las cosas simples y enfocarse más en lo que puede aportar y cómo puede proyectar la mejor versión de usted mismo. Haga su parte; una actitud, un gesto o una palabra amable le ayudarán a mantener la paz. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): guárdese para sí mismo sus pensamientos y planes. Ofrecer demasiada información lo hará vulnerable. Considere cambiar sus prioridades y usar sus habilidades de manera más agresiva. Su forma de ayudar a los demás determinará quién intentará aprovecharse de usted y quién colaborará. Busque la equidad en el trabajo y en casa. Evite tomar decisiones abruptas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): revise sus planes antes de iniciar un cambio. El trabajo preliminar que haga determinará el éxito de las cosas. Use sus fortalezas y el diálogo para avanzar. Su encanto y oratoria generarán interés y apoyo que fomentarán resultados positivos. Mejore sus habilidades y use sus conexiones para promover sus intereses. El romance se ve favorecido. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): el compartir ideas expansivas con alguien en una posición de autoridad generará oportunidades. La disciplina y la determinación, junto con la perspicacia y la integridad, le ayudarán a ganarse el respeto y la oportunidad de promocionarse a usted mismo y a sus planes. Invierta en su bienestar físico y perfeccione sus habilidades para mantener su ventaja. Sea amable y ofrezca opiniones positivas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que el orgullo lo domine. Si cree que lo sabe todo, experimentará lo que es descubrir que no es así. Lo mejor es mantener la mente abierta, hacer preguntas y escuchar con atención. A veces, es mejor evitar situaciones usando su encanto de Leo. Céntrese en las relaciones, la amabilidad y los gestos de generosidad, y evitará confrontaciones. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje de preocuparse por lo que piensan o hacen los demás y preste más atención a cómo puede lograr una gratificación personal a través de sus acciones y palabras. Niéguese a aceptar la actitud infantil o la manipulación emocional de otros y haga lo suyo. Tome el control, siga un camino que le ayude a encontrar su lugar y disfrute de la vida. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aléjese de las personas temperamentales que tienden a exagerar y a manipular las situaciones. Asista a eventos que le permitan conectar con personas que lo inspiren y despierten su imaginación. Aprovechar sus recursos creativos le ayudará a impulsar sus intereses personales, profesionales o financieros. Ya es hora de un cambio positivo. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): al establecer nuevas metas revise cada detalle con cuidado y ahorrará dinero, tiempo y esfuerzo. No cuente con que otros cumplan sus promesas ni que trabajen a cambio de poco. Establezca un presupuesto y prepárese para hacer todo el trabajo que pueda. La disciplina y el cambio en la forma en que usa sus habilidades y conexiones se ven favorecidos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aproveche la oportunidad para compartir sus pensamientos e intenciones y explotar algunas de sus mejores cualidades, así tendrá un impacto positivo en las personas que importan y que más pueden hacer por usted. Es de esperar que alguien que depende demasiado de usted se interponga en su camino. Retire rápidamente las barreras y siga adelante. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades y defina sus deseos. El cambio comienza con usted y con su participación activa en el desarrollo de su vida. Piense, evalúe y actúe, y descubrirá en quién puede confiar y quién es un peso muerto. Comuníquese, elimine y avance con un propósito bien definido que pueda manejar con facilidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): permita que sus emociones tomen el control; siga a su corazón. Abrace la vida y el amor, y esfuércese por hacer que su objetivo sea la felicidad. Asuma la responsabilidad y agradecerá lo que sucede y trasciende. Dé un paso en una dirección creativa o inusual que le atraiga y estimule su mente. Alguien con quien se encuentre captará su atención. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea razonable; si permite que sus emociones o su orgullo repriman el sentido común o la razón terminará en una situación negativa. Tómese tiempo para concentrarse en su crecimiento personal y su felicidad. Relajarse y repensar el futuro le dará algo que esperar con ilusión. Dejar ir puede arrojar luz sobre una situación que carece de claridad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.