Horóscopo de hoy
29 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 29 de enero para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sara Gilbert, 51; Heather Graham, 56; Oprah Winfrey, 72; Tom Selleck, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este es su año para participar, involucrarse en eventos sociales y crear un círculo de amigos que compartan sus intereses y deseos. Es hora de hacer cambios positivos en su hogar, estilo de vida y planes a largo plazo. Permita que su lado aventurero despierte y le muestre el camino a seguir. Combine practicidad con tranquilidad, felicidad y satisfacción personal, y obtendrá una combinación ganadora. Sus números son 4, 15, 23, 27, 34, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, amigable y demostrativo. Es divertido y enérgico.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea honesto con usted mismo. Evalúe las situaciones desde todos los ángulos y considere su papel en lo que suceda. Es mejor mantener las cosas simples y enfocarse más en lo que puede aportar y cómo puede proyectar la mejor versión de usted mismo. Haga su parte; una actitud, un gesto o una palabra amable le ayudarán a mantener la paz. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): guárdese para sí mismo sus pensamientos y planes. Ofrecer demasiada información lo hará vulnerable. Considere cambiar sus prioridades y usar sus habilidades de manera más agresiva. Su forma de ayudar a los demás determinará quién intentará aprovecharse de usted y quién colaborará. Busque la equidad en el trabajo y en casa. Evite tomar decisiones abruptas. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): revise sus planes antes de iniciar un cambio. El trabajo preliminar que haga determinará el éxito de las cosas. Use sus fortalezas y el diálogo para avanzar. Su encanto y oratoria generarán interés y apoyo que fomentarán resultados positivos. Mejore sus habilidades y use sus conexiones para promover sus intereses. El romance se ve favorecido. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): el compartir ideas expansivas con alguien en una posición de autoridad generará oportunidades. La disciplina y la determinación, junto con la perspicacia y la integridad, le ayudarán a ganarse el respeto y la oportunidad de promocionarse a usted mismo y a sus planes. Invierta en su bienestar físico y perfeccione sus habilidades para mantener su ventaja. Sea amable y ofrezca opiniones positivas. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que el orgullo lo domine. Si cree que lo sabe todo, experimentará lo que es descubrir que no es así. Lo mejor es mantener la mente abierta, hacer preguntas y escuchar con atención. A veces, es mejor evitar situaciones usando su encanto de Leo. Céntrese en las relaciones, la amabilidad y los gestos de generosidad, y evitará confrontaciones. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje de preocuparse por lo que piensan o hacen los demás y preste más atención a cómo puede lograr una gratificación personal a través de sus acciones y palabras. Niéguese a aceptar la actitud infantil o la manipulación emocional de otros y haga lo suyo. Tome el control, siga un camino que le ayude a encontrar su lugar y disfrute de la vida. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aléjese de las personas temperamentales que tienden a exagerar y a manipular las situaciones. Asista a eventos que le permitan conectar con personas que lo inspiren y despierten su imaginación. Aprovechar sus recursos creativos le ayudará a impulsar sus intereses personales, profesionales o financieros. Ya es hora de un cambio positivo. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): al establecer nuevas metas revise cada detalle con cuidado y ahorrará dinero, tiempo y esfuerzo. No cuente con que otros cumplan sus promesas ni que trabajen a cambio de poco. Establezca un presupuesto y prepárese para hacer todo el trabajo que pueda. La disciplina y el cambio en la forma en que usa sus habilidades y conexiones se ven favorecidos. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aproveche la oportunidad para compartir sus pensamientos e intenciones y explotar algunas de sus mejores cualidades, así tendrá un impacto positivo en las personas que importan y que más pueden hacer por usted. Es de esperar que alguien que depende demasiado de usted se interponga en su camino. Retire rápidamente las barreras y siga adelante. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades y defina sus deseos. El cambio comienza con usted y con su participación activa en el desarrollo de su vida. Piense, evalúe y actúe, y descubrirá en quién puede confiar y quién es un peso muerto. Comuníquese, elimine y avance con un propósito bien definido que pueda manejar con facilidad. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): permita que sus emociones tomen el control; siga a su corazón. Abrace la vida y el amor, y esfuércese por hacer que su objetivo sea la felicidad. Asuma la responsabilidad y agradecerá lo que sucede y trasciende. Dé un paso en una dirección creativa o inusual que le atraiga y estimule su mente. Alguien con quien se encuentre captará su atención. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea razonable; si permite que sus emociones o su orgullo repriman el sentido común o la razón terminará en una situación negativa. Tómese tiempo para concentrarse en su crecimiento personal y su felicidad. Relajarse y repensar el futuro le dará algo que esperar con ilusión. Dejar ir puede arrojar luz sobre una situación que carece de claridad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.