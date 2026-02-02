Horóscopo de hoy: día lunes 02 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shakira, 49; Christie Brinkley, 72; Brent Spiner, 77; Graham Nash, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: hará bien en contar con tantas opciones como sea posible. Cuando una puerta se cierre, otra se abrirá si es receptivo a probar algo nuevo. La seguridad provendrá de su ingenio y su capacidad de adaptación a los cambios que se desarrollan a su alrededor. Una situación doméstica requerirá toda su atención, y las decisiones que tome influirán en su estilo de vida. Elija un camino que lo conduzca a la paz mental y al bienestar general. Sus números son 3, 11, 17, 22, 35, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, imaginativo y adaptable. Es sensible y extrovertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): prepárese para triunfar. Pase lo que pase, saque a relucir su encanto, aumente su energía y genere la amabilidad y el coraje necesarios para marcar la diferencia. Ofrecer su tiempo y habilidades puede ser más valioso que donar. Asistir a eventos o participar en actividades que promuevan una mejor salud es una buena opción. El romance está en las estrellas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense en qué lo hace sentir feliz y qué podría necesitar para incorporarlo a su rutina diaria. Es hora de complacerse y responsabilizarse de su felicidad. Si reducir sus deudas es la raíz de sus problemas, empiece a vivir un estilo de vida minimalista. Venda aquello que no necesita, recorte sus gastos generales y observe cómo se disipa la tensión. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): déjese guiar por sus emociones y su pasión. No importa lo que emprenda, hágalo con entusiasmo. Use su imaginación y diseñe un plan original para generar un cambio positivo para usted, para alguien que le importa o para la comunidad en la que vive. Sea quien marque la diferencia y obtendrá una influencia que superará las expectativas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si quiere mantener conexiones sanas con quienes trata habitualmente es necesaria la comunicación. Comparta sus sentimientos y plantee temas delicados con quienes necesite aclarar lo que desea y lo que no. Establecer límites lo tranquilizará y le dará la libertad de emprender nuevas aventuras sin sentir ansiedad ni culpa. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): envíe un mensaje; deje clara su postura y sus motivos. La honestidad y la integridad le darán un lugar en la mesa y una plataforma para compartir sus intenciones. Una idea para ganar dinero, una inversión o un cambio profesional parecen prometedores. Hable de sus sentimientos con alguien a quien ame. Una asociación le brindará mayores oportunidades. El romance se ve favorecido. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un descanso, haga algo diferente, explore posibilidades, y descubrirá un estilo de vida que lo entusiasme. Es hora de trabajar por algo que motive y estimule su mente, cuerpo y alma. Salga de su zona de confort y emprenda un viaje que lo haga sentir vivo. Deje de procrastinar, preste atención a los detalles y active su disciplina. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): piense en grande, pero calcule su presupuesto con prudencia. Su forma de manejar su vida determinará su estado de ánimo. Tiene mucho que ganar si usa su encanto en vez de su dinero para conseguir resultados y dejar huella en quienes pueden ofrecerle algo a cambio. Observe cómo otros gestionan su dinero, sus gastos y sus relaciones. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a cómo se ve y a cómo se siente. No arriesgue su salud ni su bienestar físico. Las emociones saldrán a la superficie, dificultando la toma de decisiones acertadas en el trabajo y en asuntos domésticos. En caso de duda mantenga la calma, observe y espere a ver qué sucede. Es mejor no actuar con prisas; espere a tener suficiente información para tomar la decisión. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): respalde sus palabras con acciones y siga adelante. Suscríbase a audios de autoayuda y descubrirá que tiene cualidades que pueden convertirse en un activo. Hay dinero que puede ser suyo si invierte más en usted mismo y se involucra más en lo que hace. Empiece por reducir su costo de vida. El beneficio personal está a su alcance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque y encontrará. Esté atento a algo que convierta en un flujo de efectivo una habilidad o un objeto que posee. Ya sea que venda sus conocimientos o cosas que ya no necesita, es hora de reducir sus gastos generales. Usar su dinero de manera significativa le brindará satisfacción y tranquilidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un enfoque enérgico para cumplir sus promesas e implementar cambios positivos en su estilo de vida y en su hogar le ayudará a evitar la negatividad y los contratiempos. Confíe en sus instintos y sea directo con sus instrucciones y cualquier duda que pueda tener. No deje nada al azar ni en manos de otra persona. Añada su toque personal y acepte el mérito por sus logros. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga lo suyo; no dé a nadie la oportunidad de interferir. Se favorece el trabajo entre bastidores y esperar a que todo esté en su lugar. El elemento sorpresa lo beneficiará cuando esté listo para avanzar. Un enfoque disciplinado lo llevará adonde quiere ir y fomentará el cambio y la retroalimentación positiva. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.