Horóscopo de hoy: día martes 24 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: O’Shea Jackson Jr., 35; Billy Zane, 60; Helen Shaver, 75; Edward James Olmos, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las emociones encontradas causarán cierta confusión. En caso de dudas, haga preguntas en lugar de perder el tiempo con suposiciones. Explore lo que es posible y está disponible para usted, y acérquese a quienes lo aprecian y lo aceptan. Una vez que encuentre a su gente, prosperará. Un cambio de ubicación le ayudará a poner en perspectiva sus planes a largo plazo. Vaya a donde se favorezca la demanda de sus habilidades y convicciones y donde su cuerpo, mente y alma encuentren paz. Sus números son 6, 17, 22, 25, 32, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cariñoso, atento y servicial. Es considerado y sensible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): gaste con prudencia. Sea creativo al pensar en reformas en casa o al tratar con instituciones o agencias. El cambio positivo es el resultado de hacer lo necesario para garantizar que todo se desarrolle según sus especificaciones. Ponga su energía en aquello que le brinde el mayor rendimiento y aproveche lo que se le presente. Establezca estándares altos y cumpla sus promesas. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reconfigure sus planes para adaptarlos a las necesidades. La capacidad de cambiar de una actividad a otra le dará la ventaja que necesita para combatir cualquier competencia que encuentre hoy. Ser receptivo a cualquier cosa que se le presente y capaz de actuar y asumir rápidamente el liderazgo dará sus frutos. Las ganancias personales y financieras están a su alcance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su energía en algo que le ofrezca altos rendimientos. Trabajar duro, terminar lo que empieza y aprovechar al máximo sus recursos y conexiones lo hará sentirse agradecido, apreciado y satisfecho. No permita que nadie comprometa su salud física o emocional ni su bienestar. Aprenda cuándo decir que no y retirarse. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): descubra lo que hay disponible para usted a nivel profesional. Considere cómo promocionarse para un puesto que le interese. No permita que la negatividad reprima su capacidad de tomar rumbos que puedan darle una nueva oportunidad en la vida. Puede ser que no le guste el cambio, pero es la puerta a nuevos comienzos. Siga el camino que conduce a la felicidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si retribuye se sentirá bien. Done, haga voluntariado o ayude a quienes encuentre y parezcan estar pasando por momentos difíciles. Todo lo que se necesita para hacer del mundo un lugar mejor es una palabra o un gesto amable. Algo que haga o alguien que conozca lo animará a seguir un camino que le resulte inspirador. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que sus emociones le impidan hacer lo correcto. Establezca estándares altos y siga el camino que sea más significativo para usted. Una relación requerirá un ajuste si planea avanzar. No sea tímido; antes de proceder comparta sus expectativas e inquietudes. Es hora de ampliar sus intereses, amistades y perspectivas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca un presupuesto y cúmplalo. Tendrá más fuerza de voluntad de lo habitual, así que póngase metas altas y no se detenga hasta que los resultados lo satisfagan. Confíe en su intuición al abordar asuntos domésticos o elegir un curso de acción que pueda cambiar su rumbo o ubicación profesional. Piense en grande, pero viva y haga lo que esté a su alcance. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de ir a un evento social póngase cómodo y ate cabos sueltos. Menos estrés y una mente despejada y le permitirán presentar la mejor versión de usted mismo a quienes quiere impresionar. Permita que su encanto, conocimiento y experiencia le abran las puertas a nuevas amistades, posibilidades y perspectivas. El amor y el romance están en auge. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): use su imaginación y reorganice su espacio para mayor comodidad o para impulsarse a mejorar su estilo de vida, su estado físico o su situación financiera. Generar ingresos adicionales haciendo algo que disfruta o vendiendo artículos que ya no necesita o no usa será liberador y lo animará a invertir más tiempo y esfuerzo en su felicidad personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): de usted depende descubrir oportunidades y hacer que las cosas sucedan. Asuma la responsabilidad de su felicidad y bienestar financiero, y le resultará más fácil avanzar. Una relación se ve atractiva y tiene el potencial de ayudarle a obtener ganancias económicas, emocionales y físicas que preparen el terreno para un cambio positivo en su estilo de vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): rediseñe la forma o el lugar donde quiere vivir. Un cambio en casa puede crear una nueva fuente de ingresos. Un cambio emocional le ayudará a encontrar su lugar o un círculo de amigos que lo motive a alimentar su alma creativa con lo que necesita para sobresalir. Siga a su corazón, sus sueños y su pasión. Explore las posibilidades. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): acepte el cambio. Explore sus opciones y tome decisiones que le permitan crecer y destacar. Un grupo o evento social le ayudará a descubrir las posibilidades y a establecer conexiones que fomenten un cambio en su estilo de vida. Sepa cuándo alejarse de las situaciones restrictivas y alcanzar la felicidad que merece. La superación personal, los nuevos comienzos y el amor están a su alcance. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.