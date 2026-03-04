Horóscopo de hoy
04 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 04 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jamie-Lee O’Donnell, 39; Chaz Bono, 57; Patricia Heaton, 68; Mykelti Williamson, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: interactuar, socializar, participar y hacer su parte lo llevará a encuentros y conexiones interesantes que generarán beneficios a largo plazo. Cumplir con lo que se ha propuesto le dará tranquilidad y la esperanza de un futuro mejor. Céntrese en los detalles, no en la espontaneidad. Reflexione sobre lo que es mejor para usted y aléjese de cualquier situación que requiera una respuesta inmediata. El tiempo está de su lado; sea quien toma las decisiones. La paz y el amor se ven favorecidos. Sus números son 2, 13, 24, 27, 33, 37, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, complaciente y único. Es elocuente y perspicaz.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dese tiempo para revitalizarse. Sumérjase en algo que le resulte relajante y agradable. Use su imaginación creativa y ponga sus talentos a trabajar para usted. Acepte el cambio, ordene, venda o deshágase de los pesos muertos en su vida. Céntrese en lo que es significativo para usted y esto le brindará paz mental y nuevas posibilidades. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese de los detalles pequeños pero esenciales. Su paciencia y toques adicionales en todo lo que emprenda le ganarán los elogios que merece. Un cambio en su lugar o forma de trabajo tendrá un impacto positivo en su salud y bienestar emocional. Sea honesto consigo mismo sobre su felicidad. Las mejoras físicas aumentarán su confianza. El romance está en auge. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome las riendas, inicie el cambio y céntrese en las amistades, en ayudar a los demás y en alejarse de situaciones tóxicas. Es hora de recuperar la paz mental y cumplir las promesas que se ha hecho a sí mismo. Atrévase y haga algo que restaure su fe. Sea quien marque la diferencia poniendo su energía en lo que importa. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprésese abiertamente y haga sugerencias que le ayuden a ganar reconocimiento. Se acerca una oportunidad de ampliar sus habilidades, intereses y posibilidades. No se la pierda ni permita que nadie le gane de mano. Evalúe qué es necesario para ampliar su conocimiento y poner en marcha un plan que lo conduzca a obtener ganancias personales, financieras o profesionales. El romance está escrito en las estrellas. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ponga su energía en aquello que le brinde más beneficios. Aprenda algo nuevo, viaje, comuníquese y haga planes especiales con quienes lo inspiran a probar cosas nuevas y lo desafían a crecer intelectualmente. Amplíe su horario para incluir a las cosas y personas que lo hace sentir bien consigo mismo y con lo que quiere hacer. Ponga en juego sus cualidades y establezca metas. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): prepárese para cambiar su enfoque y generar un cambio positivo. Su trato con la gente y su respuesta a las solicitudes influirán en su posición y reputación entre sus compañeros. Dé un paso al frente y lidere el camino, y las recompensas llegarán. Participar en un evento que le permita conectar con personas que buscan resultados similares fomentará las alianzas. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lasemociones despertarán su imaginación, permitiéndole expresar lo que desea de una manera elegante que seguramente llamará la atención. Considere algunas de las sugerencias que reciba y comparta su opinión con quienes se sienta cómodo trabajando. Si combina negocios con placer, se le presentarán opciones positivas y una oferta aceptable. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): asista a eventos que le permitan profundizar en sus intereses. La comunicación y el aprendizaje están en auge y le ayudarán a perfeccionar sus habilidades para satisfacer las crecientes necesidades. La oportunidad de mudarse o rediseñar su espacio para adaptarlo a sus planes lo tranquilizará y le abrirá el camino. Las oportunidades sociales fomentarán el amor, el romance y la superación personal. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con lo que comparte con quién. Alguien estará ansioso por tergiversar sus palabras y ponerlo en una situación precaria. Despeje su mente y tome la iniciativa para hacer algo físico. Esto lo incentivará a accionar el botón de reinicio en su rutina diaria. Esfuércese por lograr una mejor salud, menos preocupaciones y un estilo de vida más sencillo. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tiene más posibilidades de las que cree. Aproveche lo que se le presente y apunte a las estrellas en cuanto a sus sueños y deseos. Diga lo que piensa, comparta sus intenciones y haga planes que lo conduzcan a una mayor seguridad. Las mejoras del hogar y de sí mismo están en auge y le darán a su vida un giro positivo. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe su situación, su presupuesto y los cambios necesarios para despejar cualquier duda que tenga sobre su estilo de vida y sus perspectivas. Un cambio que le ayude a ordenar su vida y su espacio despejará el camino a nuevas oportunidades. Inicie un plan que le permita crecer personal, financiera y emocionalmente. Invierta en sí mismo, en su salud y en su patrimonio. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): que los gestos amables sean su tarjeta de presentación. Su trato con los demás sentará las bases de lo que recibirá a cambio. Las conversaciones y la autoformación también allanarán el camino para los ajustes necesarios para alcanzar sus metas, garantizando libertad y tranquilidad. Un cambio positivo en su estilo de vida promoverá encuentros únicos y ofertas inesperadas. Las asociaciones parecen prometedoras. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.