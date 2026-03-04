Horóscopo de hoy: día miércoles 04 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jamie-Lee O’Donnell, 39; Chaz Bono, 57; Patricia Heaton, 68; Mykelti Williamson, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: interactuar, socializar, participar y hacer su parte lo llevará a encuentros y conexiones interesantes que generarán beneficios a largo plazo. Cumplir con lo que se ha propuesto le dará tranquilidad y la esperanza de un futuro mejor. Céntrese en los detalles, no en la espontaneidad. Reflexione sobre lo que es mejor para usted y aléjese de cualquier situación que requiera una respuesta inmediata. El tiempo está de su lado; sea quien toma las decisiones. La paz y el amor se ven favorecidos. Sus números son 2, 13, 24, 27, 33, 37, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, complaciente y único. Es elocuente y perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dese tiempo para revitalizarse. Sumérjase en algo que le resulte relajante y agradable. Use su imaginación creativa y ponga sus talentos a trabajar para usted. Acepte el cambio, ordene, venda o deshágase de los pesos muertos en su vida. Céntrese en lo que es significativo para usted y esto le brindará paz mental y nuevas posibilidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese de los detalles pequeños pero esenciales. Su paciencia y toques adicionales en todo lo que emprenda le ganarán los elogios que merece. Un cambio en su lugar o forma de trabajo tendrá un impacto positivo en su salud y bienestar emocional. Sea honesto consigo mismo sobre su felicidad. Las mejoras físicas aumentarán su confianza. El romance está en auge. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome las riendas, inicie el cambio y céntrese en las amistades, en ayudar a los demás y en alejarse de situaciones tóxicas. Es hora de recuperar la paz mental y cumplir las promesas que se ha hecho a sí mismo. Atrévase y haga algo que restaure su fe. Sea quien marque la diferencia poniendo su energía en lo que importa. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprésese abiertamente y haga sugerencias que le ayuden a ganar reconocimiento. Se acerca una oportunidad de ampliar sus habilidades, intereses y posibilidades. No se la pierda ni permita que nadie le gane de mano. Evalúe qué es necesario para ampliar su conocimiento y poner en marcha un plan que lo conduzca a obtener ganancias personales, financieras o profesionales. El romance está escrito en las estrellas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ponga su energía en aquello que le brinde más beneficios. Aprenda algo nuevo, viaje, comuníquese y haga planes especiales con quienes lo inspiran a probar cosas nuevas y lo desafían a crecer intelectualmente. Amplíe su horario para incluir a las cosas y personas que lo hace sentir bien consigo mismo y con lo que quiere hacer. Ponga en juego sus cualidades y establezca metas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): prepárese para cambiar su enfoque y generar un cambio positivo. Su trato con la gente y su respuesta a las solicitudes influirán en su posición y reputación entre sus compañeros. Dé un paso al frente y lidere el camino, y las recompensas llegarán. Participar en un evento que le permita conectar con personas que buscan resultados similares fomentará las alianzas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lasemociones despertarán su imaginación, permitiéndole expresar lo que desea de una manera elegante que seguramente llamará la atención. Considere algunas de las sugerencias que reciba y comparta su opinión con quienes se sienta cómodo trabajando. Si combina negocios con placer, se le presentarán opciones positivas y una oferta aceptable. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): asista a eventos que le permitan profundizar en sus intereses. La comunicación y el aprendizaje están en auge y le ayudarán a perfeccionar sus habilidades para satisfacer las crecientes necesidades. La oportunidad de mudarse o rediseñar su espacio para adaptarlo a sus planes lo tranquilizará y le abrirá el camino. Las oportunidades sociales fomentarán el amor, el romance y la superación personal. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con lo que comparte con quién. Alguien estará ansioso por tergiversar sus palabras y ponerlo en una situación precaria. Despeje su mente y tome la iniciativa para hacer algo físico. Esto lo incentivará a accionar el botón de reinicio en su rutina diaria. Esfuércese por lograr una mejor salud, menos preocupaciones y un estilo de vida más sencillo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tiene más posibilidades de las que cree. Aproveche lo que se le presente y apunte a las estrellas en cuanto a sus sueños y deseos. Diga lo que piensa, comparta sus intenciones y haga planes que lo conduzcan a una mayor seguridad. Las mejoras del hogar y de sí mismo están en auge y le darán a su vida un giro positivo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe su situación, su presupuesto y los cambios necesarios para despejar cualquier duda que tenga sobre su estilo de vida y sus perspectivas. Un cambio que le ayude a ordenar su vida y su espacio despejará el camino a nuevas oportunidades. Inicie un plan que le permita crecer personal, financiera y emocionalmente. Invierta en sí mismo, en su salud y en su patrimonio. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): que los gestos amables sean su tarjeta de presentación. Su trato con los demás sentará las bases de lo que recibirá a cambio. Las conversaciones y la autoformación también allanarán el camino para los ajustes necesarios para alcanzar sus metas, garantizando libertad y tranquilidad. Un cambio positivo en su estilo de vida promoverá encuentros únicos y ofertas inesperadas. Las asociaciones parecen prometedoras. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.