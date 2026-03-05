Horóscopo de hoy
05 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 05 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Riki Lindhome, 47; Kevin Connolly, 52; Matt Lucas, 52; Eva Mendes, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: redireccione su energía a proteger sus derechos, bienes y salud. Si este año se mantiene fiel a sus planes y plazos tiene mucho que ganar. Conversar, adquirir conocimientos y presentar un diálogo bien informado favorecerá el éxito y el apoyo. Cumpla las normas, pero no se limite a lo convencional en situaciones competitivas. Piense fuera de la caja y dele un toque único a todo lo que haga. Sus números son 4, 15, 19, 27, 34, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, enigmático y disciplinado. Es franco y benévolo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): contacte a quienes comparten sus convicciones, ética laboral y pasatiempos, y comparta información con ellos. Busque sugerencias, ofertas, subvenciones o financiación que puedan ayudarle a convertir su sueño en realidad. Cuanto más esté dispuesto a hacer, mejor control tendrá sobre los resultados. Simplifique sus planes para ajustarse a su presupuesto. Las asociaciones requieren equidad. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): considere qué puede hacer para que su vida sea más fácil. Rodéese de personas que compartan sus planes y trabajen por un objetivo común. Un cambio requerirá tiempo y energía. Esté dispuesto a llegar hasta el final para obtener los resultados deseados. Dé un salto innovador en una dirección que expanda su mente, habilidades y posibilidades. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diga poco, haga mucho. Sus acciones superarán a sus palabras e incentivarán a los demás a respetar y aprender del ejemplo que dé. Muestre compasión y comprensión, pero no se haga cargo de los problemas de los demás. Ofrezca sugerencias y vuelva al camino correcto. Cumplir con sus expectativas y reputación le ayudará a sobresalir. Evite riesgos para la salud. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): todo tiene un precio; asegúrese de que sus aspiraciones no superen el presupuesto. Piense bien y esté dispuesto a hacer el trabajo preliminar, de esta forma estirará sus fondos para satisfacer sus necesidades. El tiempo, la paciencia y la planificación son sus mejores caminos para avanzar. Cuanto más haga, mayores serán los beneficios y las oportunidades de prosperar. El crecimiento personal se ve prometedor. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): explore nuevas posibilidades; estudie, investigue e incorpore lo que descubra a su rutina y planes. Un cambio en su círculo de amigos o en su perspectiva sobre dónde quiere ayudar o hacer una donación lo conducirá a una alternativa o conexión interesante. Evite hacer promesas o compras poco realistas. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no dude; si quiere algo, hágalo realidad. Tiene mucho a su favor, así que no deje que la negatividad se interponga en el camino de sus deseos. Su crecimiento personal, emocional y financiero se desarrollará si dice lo que piensa y actúa con rapidez. Un cambio en su ocupación, puesto o reputación marcará el inicio de una tendencia positiva. El romance se ve favorecido. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones fluctuarán y aumentará la tentación. Intente no caer en la retórica falsa ni en circunstancias que puedan meterlo en problemas. Mantenga el rumbo y esfuércese más por la superación personal, los cambios positivos en su estilo de vida y la relación con personas afines que puedan enriquecer su vida. No exagere sus cualificaciones; actualice sus conocimientos y experiencia oficialmente. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): impulse lo que desea. La forma en que responda ante los demás sentará las bases de lo que recibirá a cambio. Una palabra de aliento, la ayuda práctica y combinar negocios con placer influirán en su éxito y en su relación con las personas en las que confía. Los logros personales, el amor o una nueva imagen impulsarán su autoestima. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): realice una introspección y prepárese para cambiar aquello que ya no le funciona. Aléjese de quienes continuamente lo decepcionan o se aprovechan de usted. Concéntrese en su hogar, su comodidad y su bienestar emocional. Niéguese a pagar por los errores de otros o a rescatarlos de una mala situación a su costa. Tome decisiones de vida que lo protejan del riesgo y de los estafadores. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reflexione más sobre sus inversiones, cómo se gana la vida y cómo gasta su dinero. Incluya en sus conversaciones los gastos compartidos y las empresas conjuntas para asegurar una dinámica de equidad con sus socios. La honestidad y la transparencia son esenciales para evitar problemas. Use su energía para hacer ajustes en su agenda y hacerla fluir. El crecimiento personal se ve favorecido. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía a trabajar y podrá generar más ingresos. Venda sus pertenencias, desarrolle un producto que convierta en un negocio lucrativo o conviértase en minimalista y aumente su patrimonio en lugar de malgastar sus ganancias en cosas que no necesita. Elija el camino que conduzca a la paz mental. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): trabaje duro y diviértase. Entre en ritmo y haga su parte. Sus contribuciones atraerán atención, nuevas amistades y oportunidades que no querrá perderse. Ponga más cuidado y energía en los procedimientos, el papeleo y en asegurarse de no dejar nada incompleto. Evite hacer afirmaciones generales o prometer imposibles. Los proyectos de superación personal se ven favorecidos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.