Horóscopo de hoy: día jueves 05 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Riki Lindhome, 47; Kevin Connolly, 52; Matt Lucas, 52; Eva Mendes, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: redireccione su energía a proteger sus derechos, bienes y salud. Si este año se mantiene fiel a sus planes y plazos tiene mucho que ganar. Conversar, adquirir conocimientos y presentar un diálogo bien informado favorecerá el éxito y el apoyo. Cumpla las normas, pero no se limite a lo convencional en situaciones competitivas. Piense fuera de la caja y dele un toque único a todo lo que haga. Sus números son 4, 15, 19, 27, 34, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, enigmático y disciplinado. Es franco y benévolo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): contacte a quienes comparten sus convicciones, ética laboral y pasatiempos, y comparta información con ellos. Busque sugerencias, ofertas, subvenciones o financiación que puedan ayudarle a convertir su sueño en realidad. Cuanto más esté dispuesto a hacer, mejor control tendrá sobre los resultados. Simplifique sus planes para ajustarse a su presupuesto. Las asociaciones requieren equidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): considere qué puede hacer para que su vida sea más fácil. Rodéese de personas que compartan sus planes y trabajen por un objetivo común. Un cambio requerirá tiempo y energía. Esté dispuesto a llegar hasta el final para obtener los resultados deseados. Dé un salto innovador en una dirección que expanda su mente, habilidades y posibilidades. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diga poco, haga mucho. Sus acciones superarán a sus palabras e incentivarán a los demás a respetar y aprender del ejemplo que dé. Muestre compasión y comprensión, pero no se haga cargo de los problemas de los demás. Ofrezca sugerencias y vuelva al camino correcto. Cumplir con sus expectativas y reputación le ayudará a sobresalir. Evite riesgos para la salud. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): todo tiene un precio; asegúrese de que sus aspiraciones no superen el presupuesto. Piense bien y esté dispuesto a hacer el trabajo preliminar, de esta forma estirará sus fondos para satisfacer sus necesidades. El tiempo, la paciencia y la planificación son sus mejores caminos para avanzar. Cuanto más haga, mayores serán los beneficios y las oportunidades de prosperar. El crecimiento personal se ve prometedor. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): explore nuevas posibilidades; estudie, investigue e incorpore lo que descubra a su rutina y planes. Un cambio en su círculo de amigos o en su perspectiva sobre dónde quiere ayudar o hacer una donación lo conducirá a una alternativa o conexión interesante. Evite hacer promesas o compras poco realistas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no dude; si quiere algo, hágalo realidad. Tiene mucho a su favor, así que no deje que la negatividad se interponga en el camino de sus deseos. Su crecimiento personal, emocional y financiero se desarrollará si dice lo que piensa y actúa con rapidez. Un cambio en su ocupación, puesto o reputación marcará el inicio de una tendencia positiva. El romance se ve favorecido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones fluctuarán y aumentará la tentación. Intente no caer en la retórica falsa ni en circunstancias que puedan meterlo en problemas. Mantenga el rumbo y esfuércese más por la superación personal, los cambios positivos en su estilo de vida y la relación con personas afines que puedan enriquecer su vida. No exagere sus cualificaciones; actualice sus conocimientos y experiencia oficialmente. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): impulse lo que desea. La forma en que responda ante los demás sentará las bases de lo que recibirá a cambio. Una palabra de aliento, la ayuda práctica y combinar negocios con placer influirán en su éxito y en su relación con las personas en las que confía. Los logros personales, el amor o una nueva imagen impulsarán su autoestima. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): realice una introspección y prepárese para cambiar aquello que ya no le funciona. Aléjese de quienes continuamente lo decepcionan o se aprovechan de usted. Concéntrese en su hogar, su comodidad y su bienestar emocional. Niéguese a pagar por los errores de otros o a rescatarlos de una mala situación a su costa. Tome decisiones de vida que lo protejan del riesgo y de los estafadores. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reflexione más sobre sus inversiones, cómo se gana la vida y cómo gasta su dinero. Incluya en sus conversaciones los gastos compartidos y las empresas conjuntas para asegurar una dinámica de equidad con sus socios. La honestidad y la transparencia son esenciales para evitar problemas. Use su energía para hacer ajustes en su agenda y hacerla fluir. El crecimiento personal se ve favorecido. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía a trabajar y podrá generar más ingresos. Venda sus pertenencias, desarrolle un producto que convierta en un negocio lucrativo o conviértase en minimalista y aumente su patrimonio en lugar de malgastar sus ganancias en cosas que no necesita. Elija el camino que conduzca a la paz mental. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): trabaje duro y diviértase. Entre en ritmo y haga su parte. Sus contribuciones atraerán atención, nuevas amistades y oportunidades que no querrá perderse. Ponga más cuidado y energía en los procedimientos, el papeleo y en asegurarse de no dejar nada incompleto. Evite hacer afirmaciones generales o prometer imposibles. Los proyectos de superación personal se ven favorecidos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.