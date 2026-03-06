Horóscopo de hoy: día viernes 06 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shaquille O’Neal, 54; Moira Kelly, 58; Connie Britton, 59; D.L. Hughley, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque oportunidades. Confíe en sí mismo y diga no a la tentación, los excesos y la indulgencia. Este año es fácil caer en malos hábitos. Piénselo dos veces antes de abandonar las rutinas saludables que lo mantienen bajo control, motivado y esforzándose por dar lo mejor de sí. Su participación en actividades y la forma en que se conecta con otros para avanzar serán decisivas cuando los beneficios de sus esfuerzos comiencen a llegar. Saber lo que quiere es fundamental. Sus números son 3, 17, 21, 28, 32, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es genuino, locuaz y creativo. Es generoso e instintivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sus acciones tendrán recompensas. Dé una mano, sea voluntario o done a una causa, los resultados serán mayores de lo que espera. Escuche con la mente abierta, pero tome decisiones teniendo en cuenta los hechos, las cifras y su reputación. Hacer lo correcto elevará su perfil y le dará una idea de a quién quiere en su equipo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): considere todas las posibilidades antes de actuar. No permita que sus emociones guíen el camino cuando lo vital es el sentido común. Dedique más tiempo a sus logros personales, crecimiento y mejoras físicas que le facilitarán la vida y harán su actitud más atractiva. Preste atención a las posibilidades y mantenga sus gastos generales por debajo del presupuesto, y el éxito llegará. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención, busque alternativas y aléjese de cualquiera que intente aprovecharse de usted, sus posesiones o sus habilidades. Dígale no a las tácticas de presión y a la manipulación emocional. Dedique tiempo y esfuerzo a aprender, a ayudar a los menos afortunados y a usar sus habilidades, contactos y experiencia para hacer del mundo un lugar mejor. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comparta sus pensamientos. Impacte con sus palabras a quienes lo rodean y eso le ayudará a comprender mejor lo que quieren los demás. No se esfuerce demasiado por impresionar. Si alguien le cuesta dinero se arrepentirá. Cuide mejor su salud, bienestar emocional y reputación. Cíñase a los hechos y prometa solo lo que sea factible. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cambie su rutina; haga espacio para aquello que le aporte resultados significativos. Asumir la responsabilidad de su felicidad depende de usted. No permita que otros lo dominen ni le dicten cómo usar su tiempo o dinero. Manténgase abierto a sugerencias, aprenda sobre la marcha y preste atención a mantener relaciones sanas. El amor y la superación personal están en auge. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las asociaciones requerirán su atención, discreción y decisiones difíciles. En caso de duda, vaya directamente a la fuente, haga preguntas y tome decisiones por las razones correctas. Un cambio de aires lo liberará del drama y le ayudará a pensar con claridad. Haga a un lado las emociones, evite las empresas conjuntas y los gastos compartidos, y use el sentido común. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): permita que su imaginación lo guíe. Impresione a quienes lo rodean con su perspicacia y alternativas únicas. Dedique más tiempo a reorganizar su espacio para adaptarlo a lo que quiere lograr. Mantenga la vida y sus planes accesibles y sencillos. No se sienta obligado a ser indulgente ni a ceder ante la manipulación emocional. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): atrévase y pruebe algo nuevo. Los eventos sociales darán lugar a conversaciones interesantes, amistades y pasatiempos que le brindarán satisfacción, confianza y motivación. Mantenga bajo control sus emociones y ponga su energía en el hogar y en la superación personal que elimina el estrés. Dé lo mejor de sí mismo y ponga en marcha sus ideas y deseos. El romance se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que la ira capture su atención. Concéntrese en obtener resultados positivos haciendo lo que es correcto y mejor para usted. Aléjese de situaciones desagradables y de personas que intentan empujarlo en una dirección que no se ajusta a sus planes. Un cambio en la forma en que aplica sus habilidades y experiencia a sus responsabilidades laborales dará sus frutos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise sus gastos y establezca un plan para saldar sus deudas. No crea lo que le digan los demás; verifique los hechos antes de actuar. Si no tiene cuidado una situación emocional puede convertirse en un incidente costoso. Evalúe cualquier situación que encuentre y protéjase de las afirmaciones falsas. Concéntrese en ganar dinero, no en gastarlo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): participe en eventos que le proporcionen información, contactos y personas que puedan ayudarle a transformar su vida. Use sus habilidades para algo que le entusiasme y explore las opciones disponibles que puedan ayudarle a mejorar su perfil, sus cualificaciones y su potencial de ingresos. No deje nada al azar y proteja sus intereses. Elija el ejercicio y una dieta saludable. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): quítese la venda de los ojos y mire la vida con lupa. No deje nada al azar ni a la discreción de los demás. Evite los excesos y los arrebatos emocionales. Mantenga la estructura, la disciplina y la honestidad en todos sus tratos y evitará pérdidas innecesarias. Confíe en sus instintos, siga a su corazón y haga las paces consigo mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.