Horóscopo de hoy: día sábado 07 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Giselle Eisenberg, 19; Jenna Fischer, 52; Rachel Weisz, 56; Bryan Cranston, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ¡Que empiece la fiesta! Póngase a pensar, acelere y prepárese para perseguir sus sueños. Haga una lista de lo que quiere lograr este año y empiece a marcar las casillas. Si es innovador y está alerta el progreso está a su alcance. Sea audaz, proactivo y abierto con respecto a sus intenciones, obtendrá el apoyo que necesita para superar sus expectativas. Sus números son 5, 16, 28, 31, 35, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, decidido y audaz. Es demostrativo y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea ingenioso, use su imaginación y póngale un poco de esfuerzo y disciplina a sus ideas. Consulte subvenciones y programas que aborden un problema que pueda ayudarle a financiar o mejorar su hogar, a sí mismo o a la comunidad que le rodea. Un enfoque proactivo marcará la diferencia y atraerá apoyo de fuentes inesperadas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no tenga miedo de actuar si eso genera un cambio positivo. Un enfoque diplomático animará a otros a apoyar sus esfuerzos. Exprese sus inquietudes de forma concisa para asegurarse de transmitir una evaluación precisa de sus inquietudes y las acciones que desea tomar. Elija la amabilidad, la compasión y la honestidad para obtener buenos resultados. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las acciones hablan más que las palabras. No malgaste su esfuerzo, es necesario un ajuste. Estudie los hechos, organice sus pensamientos y persiga lo que más le importa. La disciplina y el trabajo duro generarán cambios positivos y le ayudarán a distanciarse de quienes intentan interferir en sus planes. Un cambio físico será alentador y le brindará elogios. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piénselo dos veces antes de aceptar algo que pueda poner en peligro su reputación. Habrá una delgada línea entre lo que está bien y lo que está mal. Antes de aceptar algo cuestionable haga su debida diligencia. Sea ingenioso, use su imaginación y encontrará la manera de compensar cualquier exigencia que enfrente. Guárdese para sí mismo sus pensamientos y sus planes. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): será necesario que vigile de cerca los gastos compartidos, préstamos y empresas conjuntas. Manténgase al tanto de los pagos, las negociaciones y de cualquier cambio que requiera atención. No contraiga deudas innecesarias para su vivienda. Invierta más en mejorar su perfil, sus cualificaciones y su capacidad de generar más ingresos. Cuide mejor su salud y bienestar. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si lo que desea es un cambio, depende de usted lograrlo. Deje de esperar a que las cosas le lleguen. Diga lo que piensa y genere oportunidades. Trabajando duro puede ampliar sus intereses, habilidades y objetivos financieros. Las asociaciones le causarán confusión emocional con respecto a los gastos y las decisiones que influyen en su estilo de vida. Elija el camino que lo tranquilice. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga una vida sencilla, accesible y tranquila. No permita que nadie lo engañe para gastar de más, entregarse a excesos emocionales o a la pereza. Asumir responsabilidades ajenas lo hará vulnerable. Ofrezca sugerencias, pero no pague por las deficiencias de los demás. Dedique más tiempo y esfuerzo a la superación personal, y a verse y actuar de la mejor manera. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): manténgase abierto a sugerencias, explore posibilidades y participe en viajes, actividades educativas y eventos para establecer contactos. Asista a una reunión u organice un evento que traiga de nuevo a su vida a viejos amigos, socios o aliados. Reestructurar su forma de avanzar, aprovechando los elementos básicos del pasado junto con una nueva visión del futuro, le dará resultados positivos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): recibirá mensajes contradictorios de quienes lo rodean. Aléjese de cualquiera que le pida demasiado o intente presionarlo para que se sienta incómodo. Quédese cerca de casa y tómese un tiempo para mimarse o explorar un pasatiempo que disfrute. Actualice su espacio para adaptarlo a lo que más disfruta hacer. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise su situación financiera y presupueste los proyectos que quiere realizar este año. Tener un plan le ayudará a hacer cambios que mejoren la eficiencia y le brinden mayores beneficios. Pida favores si eso le ahorra dinero y ofrezca incentivos o intercambie sus habilidades. No corra riesgos que puedan causar lesiones o problemas de salud. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): canalice su energía hacia algo constructivo. Mantenerse ocupado le ayudará a evitar entrar en una discusión emocional sin salida que pueda perturbar su día. Trabajar en un proyecto que le ayude a generar ingresos adicionales o a aumentar sus ahorros lo tranquilizará y lo animará a hacer mejoras en el hogar que brinden comodidad y conveniencia. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): explore posibilidades y desarrolle ideas que lo entusiasmen. Manténgase abierto a sugerencias, pero no caiga en la tentación de asumir demasiado ni de administrar mal su presupuesto. La precisión y el detalle, combinados con disciplina y acción, le ayudarán a alcanzar su destino en buena forma emocional, financiera y física. Espere el momento oportuno, explore sus opciones y defina su objetivo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.