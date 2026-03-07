Horóscopo de hoy
07 de marzo de 2026 - 20:51

Horóscopo de hoy: día sábado 07 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Giselle Eisenberg, 19; Jenna Fischer, 52; Rachel Weisz, 56; Bryan Cranston, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ¡Que empiece la fiesta! Póngase a pensar, acelere y prepárese para perseguir sus sueños. Haga una lista de lo que quiere lograr este año y empiece a marcar las casillas. Si es innovador y está alerta el progreso está a su alcance. Sea audaz, proactivo y abierto con respecto a sus intenciones, obtendrá el apoyo que necesita para superar sus expectativas. Sus números son 5, 16, 28, 31, 35, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, decidido y audaz. Es demostrativo y ambicioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea ingenioso, use su imaginación y póngale un poco de esfuerzo y disciplina a sus ideas. Consulte subvenciones y programas que aborden un problema que pueda ayudarle a financiar o mejorar su hogar, a sí mismo o a la comunidad que le rodea. Un enfoque proactivo marcará la diferencia y atraerá apoyo de fuentes inesperadas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no tenga miedo de actuar si eso genera un cambio positivo. Un enfoque diplomático animará a otros a apoyar sus esfuerzos. Exprese sus inquietudes de forma concisa para asegurarse de transmitir una evaluación precisa de sus inquietudes y las acciones que desea tomar. Elija la amabilidad, la compasión y la honestidad para obtener buenos resultados. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las acciones hablan más que las palabras. No malgaste su esfuerzo, es necesario un ajuste. Estudie los hechos, organice sus pensamientos y persiga lo que más le importa. La disciplina y el trabajo duro generarán cambios positivos y le ayudarán a distanciarse de quienes intentan interferir en sus planes. Un cambio físico será alentador y le brindará elogios. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piénselo dos veces antes de aceptar algo que pueda poner en peligro su reputación. Habrá una delgada línea entre lo que está bien y lo que está mal. Antes de aceptar algo cuestionable haga su debida diligencia. Sea ingenioso, use su imaginación y encontrará la manera de compensar cualquier exigencia que enfrente. Guárdese para sí mismo sus pensamientos y sus planes. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): será necesario que vigile de cerca los gastos compartidos, préstamos y empresas conjuntas. Manténgase al tanto de los pagos, las negociaciones y de cualquier cambio que requiera atención. No contraiga deudas innecesarias para su vivienda. Invierta más en mejorar su perfil, sus cualificaciones y su capacidad de generar más ingresos. Cuide mejor su salud y bienestar. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si lo que desea es un cambio, depende de usted lograrlo. Deje de esperar a que las cosas le lleguen. Diga lo que piensa y genere oportunidades. Trabajando duro puede ampliar sus intereses, habilidades y objetivos financieros. Las asociaciones le causarán confusión emocional con respecto a los gastos y las decisiones que influyen en su estilo de vida. Elija el camino que lo tranquilice. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga una vida sencilla, accesible y tranquila. No permita que nadie lo engañe para gastar de más, entregarse a excesos emocionales o a la pereza. Asumir responsabilidades ajenas lo hará vulnerable. Ofrezca sugerencias, pero no pague por las deficiencias de los demás. Dedique más tiempo y esfuerzo a la superación personal, y a verse y actuar de la mejor manera. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): manténgase abierto a sugerencias, explore posibilidades y participe en viajes, actividades educativas y eventos para establecer contactos. Asista a una reunión u organice un evento que traiga de nuevo a su vida a viejos amigos, socios o aliados. Reestructurar su forma de avanzar, aprovechando los elementos básicos del pasado junto con una nueva visión del futuro, le dará resultados positivos. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): recibirá mensajes contradictorios de quienes lo rodean. Aléjese de cualquiera que le pida demasiado o intente presionarlo para que se sienta incómodo. Quédese cerca de casa y tómese un tiempo para mimarse o explorar un pasatiempo que disfrute. Actualice su espacio para adaptarlo a lo que más disfruta hacer. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise su situación financiera y presupueste los proyectos que quiere realizar este año. Tener un plan le ayudará a hacer cambios que mejoren la eficiencia y le brinden mayores beneficios. Pida favores si eso le ahorra dinero y ofrezca incentivos o intercambie sus habilidades. No corra riesgos que puedan causar lesiones o problemas de salud. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): canalice su energía hacia algo constructivo. Mantenerse ocupado le ayudará a evitar entrar en una discusión emocional sin salida que pueda perturbar su día. Trabajar en un proyecto que le ayude a generar ingresos adicionales o a aumentar sus ahorros lo tranquilizará y lo animará a hacer mejoras en el hogar que brinden comodidad y conveniencia. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): explore posibilidades y desarrolle ideas que lo entusiasmen. Manténgase abierto a sugerencias, pero no caiga en la tentación de asumir demasiado ni de administrar mal su presupuesto. La precisión y el detalle, combinados con disciplina y acción, le ayudarán a alcanzar su destino en buena forma emocional, financiera y física. Espere el momento oportuno, explore sus opciones y defina su objetivo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.