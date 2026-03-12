Horóscopo de hoy: día jueves 12 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jaimie Alexander, 42; Aaron Eckhart, 58; Courtney B. Vance, 66; Liza Minnelli, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su energía en aquello que le ofrezca mayor rendimiento. Proteger su reputación, hacer un trabajo excelente y garantizar su seguridad lo mantendrán alerta. Mire el panorama general y los resultados que quiere lograr, y defina el camino a seguir con objetivos específicos en mente y planes establecidos. No hay lugar para el error ni el riesgo. Sea fiel a usted mismo y a sus sueños. Sus números son 7, 12, 25, 28, 33, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, trabajador y protector. Es generoso y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): siente las bases de sus proyectos, pero no revele sus intenciones hasta tener todo en orden. Un cambio que quiera hacer en casa o en su situación doméstica le ayudará a eliminar problemas que pueden amenazar la salud de su familia y sus relaciones. No comparta sus asuntos personales con extraños ni socios comerciales. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): escuche y aprenda. La información que recopile en silencio superará lo que obtendría hablando sin parar. Lo que descubra le ayudará a hacer un cambio que puede influir en su situación financiera y en cómo usa sus habilidades para promover sus intereses. Un gesto amable resultará en recompensas y recomendaciones. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga la bondad de vuelta en su vida a través de sus acciones. Participe en eventos que aborden sus inquietudes. No haga promesas vacías; haga su parte y siga adelante con su próximo proyecto. Su legado serán sus actos de bondad, consideración y ayuda incondicional. Una función dará lugar a un encuentro inesperado. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): protéjase de lesiones o enfermedades. Una situación emocional estallará si se pone en una posición vulnerable. Concéntrese en compartir sus ideas con personas que puedan ayudarle a convertir sus planes en realidad. Dialogue para definir el camino a seguir. Hay más poder en sus palabras que en sus acciones. No permita que los problemas personales le interrumpan el día. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la disciplina le ayudará a alcanzar la brillantez. Ponga su energía en verse y sentirse lo mejor posible, lo que aumentará su confianza y despertará nuevas ideas emocionantes que le permitirán disfrutar de sus pasatiempos. No deje que los celos ni el orgullo ajeno arruinen sus planes. Haga lo que sea mejor para usted. Participar en eventos que lo motiven despertará el amor. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dígale no a la tentación y al gasto emocional. Mantenga firmemente los pies en la tierra y haga lo que se proponga lo mejor que pueda. Los logros y contactos que haga hoy le ayudarán a tomar impulso y a convertir sus aspiraciones en algo tangible. Diga lo que piensa, abrace los cambios, amplíe su visión y podrá superar sus propias expectativas. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el establecimiento de contactos, los talleres y las ferias comerciales le brindarán oportunidades inesperadas y la posibilidad de lucir su encanto y habilidades. Entrar en ritmo y combinar negocios con placer cambiará la dinámica de la relación con sus socios. Un concepto inusual que conciba se consolidará; asegúrese de que sus datos y cifras sean correctos antes de compartirlos. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique su energía a generar un cambio positivo. Use sus habilidades y disciplina para hacer realidad su visión. Una conversación reveladora lo llevará a cambios domésticos y a mejoras en el hogar que fomentarán la comodidad, la conveniencia y mejores relaciones. Encuentre una salida que le ayude a relajarse y lo haga sentir agradecido por sus decisiones y perspectivas de vida. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique menos tiempo a agotar sus recursos y más tiempo a cuidar mejor su vida, su hogar y su familia. Considere lo que más le importa y reorganice su horario, gastos generales y estilo de vida para adaptarlo a sus necesidades. No permita que nadie use la manipulación emocional para interferir con lo que es mejor para usted. Siga a su corazón y avance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga un plan y póngalo en práctica. Su forma de manejar las responsabilidades y las finanzas determinará cómo se relacione con los demás. Un diálogo abierto y la disposición a comprometerse le ayudarán a impulsar sus propósitos con el apoyo de los demás. Ser honesto con usted mismo sobre sus sentimientos, sus cualidades y su forma de vida le ayudará a alcanzar sus metas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese y haga las cosas. Poner su energía en remodelar su entorno para satisfacer sus necesidades le facilitará la vida. No permita que nadie juegue con sus emociones ni lo desvíe con información errónea. Investigue, verifique sus datos y tome decisiones que se adapten a sus propósitos, no a complacer a alguien que intenta manipularlo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): inscríbase en un seminario, evento o actividad que le ofrezca un enfoque o resultado diferente. Encontrar la opción ideal pasará factura a su bienestar emocional, pero si quiere ahorrar tiempo y dinero, será fundamental para que las cosas salgan bien. No sea tímido; inicie una conversación que aborde la verdad, la lógica y los finales felices. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.