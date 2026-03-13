Horóscopo de hoy: día viernes 13 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Adam Clayton, 66; Dana Delany, 70; William H. Macy Jr., 76; Neil Sedaka, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija con cautela a sus aliados. Este año no todas las personas con las que trate mostrarán al principio su verdadera cara. Tenga cuidado con la manipulación emocional y la exageración. Haga preguntas, consiga por escrito lo que quiere y preste atención para asegurarse de que lo que le prometan los demás sea práctico y cumpla con sus expectativas. Ponga de su parte, marque la diferencia y alinéese con una causa o inquietud que le apasione. Sus números son 8, 15, 22, 26, 30, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es caritativo, diverso y motivado. Es sociable y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese su tiempo. Las reacciones espontáneas se encontrarán con emociones encontradas. La observación le ayudará a reconocer qué es lo mejor para usted. Un gesto amable, ofrecer su tiempo como voluntario para una buena causa o centrarse más en lo que puede hacer por los demás, no en lo que ellos pueden hacer por usted, marcará la pauta de lo que siga. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la comunicación es su puerta de entrada para comprender mejor lo que los demás esperan de usted y cómo cumplirlo. Inicie la conversación; haga preguntas, haga sugerencias y sea parte del diálogo que resuelva los problemas. Sus aportes le ayudarán a ganar confianza y reconocimiento. Confíe en sus instintos, siga adelante con sus planes, y obtendrá resultados positivos. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reúna información. La preparación y el conocimiento de los hechos lo salvarán de estafas y de quienes intenten aprovecharse de usted. Ya es hora de un cambio. Mejore sus habilidades y experiencia para satisfacer las demandas actuales. Participe en eventos que le permitan encontrarse con quienes comparten sus especialidades o que necesitan lo que usted puede hacer. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comparta sus sentimientos y descubra dónde está parado. Es hora de invertir en usted mismo y en su futuro. Considere qué puede agregar a su currículum que lo haga más atractivo, único o cautivador, y prepárese para exhibir su talento. Promociónese y las oportunidades se presentarán. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): socialice, comuníquese y conquiste los corazones de quienes lo rodean. Dé lo mejor y dedique tiempo, esfuerzo e ingenio a ser la mejor versión de sí mismo. El instinto de supervivencia le ayudará a ganarse el respeto y le permitirá acceder a beneficios que lo animarán a emprender proyectos que marquen la diferencia. Un cambio positivo requiere acción. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ignore la negatividad y los obstáculos, y comprenderá lo que es posible. La inteligencia, junto con el deseo y un fuerte empuje, llamarán la atención de los demás. Dedique más tiempo y esfuerzo a la gestión de su patrimonio, la salud física y el bienestar. Un cambio en su rutina que incluya ejercicio y una mayor interacción con personas proactivas lo inspirará. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio de perspectiva le ayudará a adaptar sus objetivos a su situación. Ponga más energía en sus relaciones. Llevarse bien marcará la diferencia cuando se trate de ayuda práctica. Surgirá una oportunidad en un evento social que tendrá una influencia positiva en su vida, dirección o reputación. El romance está escrito en las estrellas. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): diga lo que piensa. Comparta sus intenciones y hable con expertos. Muestre entusiasmo y esfuércese al máximo para alcanzar sus objetivos. Socialice, promueva sus cualidades y descubra quién se siente atraído por usted. Despeje un espacio para un proyecto o actividad que quiera emprender. No permita que sus emociones se impongan al sentido común. No se puede comprar el amor ni el respeto. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): busque alternativas creativas para su estilo de vida. Use la disciplina para lograr la comodidad y conveniencia que faciliten su vida doméstica. Preste atención a su apariencia y a cómo se presenta ante los demás. Manténgase alejado de cualquiera que busque una discusión o intente usar la manipulación emocional para separarlo de su dinero. Céntrese en la evolución personal, el amor y la felicidad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense primero; si se lanza a algo sin dudarlo se enfrentará a discrepancias. Los cambios personales le ofrecerán satisfacción y le darán el impulso que necesita para avanzar por su cuenta. Lleve a cabo modificaciones bien pensadas que impulsen sus propósitos. La oportunidad es evidente en el amor, las relaciones y las ganancias financieras. No corra riesgos que puedan provocar enfermedades o lesiones. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): invierta más tiempo en la administración del dinero y descubrirá maneras de reducir sus gastos generales. Un innovador estilo de vida minimalista le ayudará a ordenar su espacio y a generar ingresos adicionales vendiendo objetos que ya no necesita. Incorpore una mentalidad saludable implementando un enfoque de vida plena en su rutina diaria. El romance y el compromiso están en auge. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuando alguien haga exigencias costosas ponga al sentido común en primer lugar. Los excesos lo perjudicarán. Dígale no a la tentación, al gasto excesivo, a los comportamientos desmedidos y a asumir cargas innecesarias que no le corresponden. Libérese de quienes buscan usarlo o abusar de usted. Priorice sus necesidades y concéntrese en su salud y bienestar emocional. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.