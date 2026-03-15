Horóscopo de hoy
15 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 15 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kellan Lutz, 41; will.i.am, 51; Eva Longoria, 51; Bret Michaels, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a lo que sucede a su alrededor. Manténgase al tanto de las últimas tendencias, tecnología, ofertas, subvenciones o productos derivados que puedan ayudarle a progresar, lucir lo mejor posible y contribuir a su felicidad. Un cambio de actitud le ofrecerá nuevas posibilidades y le ayudará a recrear algunos de los sueños que dejó atrás. Explore las posibilidades y haga valer sus derechos. De usted depende perseguir sus metas. Sus números son 3, 11, 21, 25, 34, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, único y enérgico. Es posesivo y voluble.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reduzca el ritmo, observe lo que sucede a su alrededor y evite cualquier drama que se esté desarrollando. Considere sus inquietudes y qué puede hacer para ayudar. Participe en voluntariados o únase a una organización que comparta sus convicciones y ofrezca su tiempo y habilidades. La participación lo llevará a nuevos comienzos y conexiones que van más allá del trabajo. El romance está en auge. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aléjese del caos emocional. Un cambio le sentará bien. Considere aprender algo que le ayude a orientar sus habilidades en una nueva dirección. Sentirá el impulso de reinventarse o de cambiar su estilo de vida para satisfacer sus necesidades. La oportunidad de retribuir a alguien o algo fundamental en su vida parece prometedora. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hoy se enfrentará tanto a lo negativo como a lo positivo. Sea rápido para eliminar lo que no le conviene e implementar lo que sí. No permita que personas persuasivas lo obliguen a hacer algo que los beneficie más que a usted. Haga su debida diligencia y elija un camino que tranquilice su alma. La evolución personal y el romance están a su alcance. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): actúe, diga lo que piensa y marque la diferencia. Evite involucrarse en una trifulca; use su inteligencia para ser más astuto que cualquiera que se interponga en su camino. Su fuerza reside en su capacidad de convencer a los demás de ver las cosas a su manera. La oportunidad llama a su puerta, y estar presente, consciente y listo para marcar la diferencia le abrirá el camino a perspectivas interesantes. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): viva y aprenda. Adopte un enfoque táctico hacia el conocimiento. La experiencia es la mejor maestra, y participar puede ayudarle a tomar atajos. Confíe en su capacidad de lograr resultados y asumir un liderazgo. Los viajes, las reuniones y la comunicación le brindarán una aventura y oportunidades únicas. Las mejoras físicas, la salud y el romance están en auge. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): analice sus relaciones y considere quién es un beneficio y quién una carga. Un cambio de actitud puede ayudarle a conectar con aquellos que comparten sus opiniones y desean marcar la diferencia. Las conversaciones serán la señal reveladora que indicará cómo y dónde quiere vivir. No deje nada al azar; elija lo que lo haga feliz. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): conviértase en el centro de atención y conquiste con su encanto los corazones de quienes lo escuchen. Ideas sensatas y llenas de energía le permitirán conectar con quienes pueden ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Los eventos sociales le abrirán puertas, y la sinceridad y la disciplina le ayudarán a conseguir un gran éxito. El éxito personal y el amor están en auge. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): necesitará confiar en su ingenio y superioridad intelectual para protegerse de quienes usan la manipulación emocional para intentar desviarlo. Confíe en sus instintos, asuma su postura y manténgase firme, independientemente de lo que hagan los demás. Cree su propia oportunidad y ganará respeto y la confianza necesaria para perseguir sus metas. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ocúpese de asuntos pendientes, cuestiones económicas, problemas de salud y asuntos domésticos. Evite la tentación, el gasto excesivo y las prácticas poco saludables. Tiene mucho que ganar si se centra en proyectos creativos, la superación personal y el cuidado de las relaciones esenciales para su felicidad y tranquilidad. Un gesto, oferta o sugerencia amable se convertirá en una aventura romántica. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se engañe pensando que todos sienten o piensan igual que usted. Escuche, observe y espere el momento oportuno. Quien tenga más conocimiento estará en la mejor posición. Elija usar la inteligencia a su favor en cuanto a inversiones y a proyectar tendencias que puedan influir en su forma de ganarse la vida. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las emociones, la energía y el deseo de generar un cambio positivo le ayudarán a avanzar con fuerza y valentía. En el ámbito doméstico se revelarán cambios que le facilitarán la vida. Comparta su visión y la retroalimentación que reciba respaldará sus planes a largo plazo. Una nueva imagen le dará un impulso y un gesto romántico le ofrecerá recompensas únicas. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un poco de encanto le será de gran ayuda para impresionar a alguien. Cíñase a su guión y asegúrese de cumplir cualquier promesa que haga hoy. Asista a encuentros que le brinden la oportunidad de promocionar sus planes. La participación le ayudará a consolidarse en puestos prestigiosos. Forme un buen equipo de apoyo y prospere. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.