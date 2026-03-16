Horóscopo de hoy: día lunes 16 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Joel Embiid, 32; Judah Friedlander, 57; Lauren Graham, 59; Victor Garber, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: revise su rutina. Aspire a un estilo de vida que priorice la actividad física, una dieta adecuada y un presupuesto estricto que fomente el ahorro y la inversión para un futuro estable y seguro. Utilice su inteligencia, sea reservado y aproveche las subvenciones y los programas de incentivos del gobierno. Un enfoque práctico de la vida, de cómo gana y gasta su dinero, y de compartir más tiempo con sus seres queridos o con quienes lo motivan, dará sus frutos. Sus números son 4, 15, 23, 27, 36, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, generoso y persuasivo. Es dedicado y disciplinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite los gastos emocionales y las reacciones exageradas en su entorno profesional. Volcar su energía a cumplir con sus responsabilidades lo impulsará hacia adelante. Reemplace el exceso por una mentalidad minimalista y se empoderará. Use su imaginación y elija conceptos innovadores para forjar su reputación y avanzar poco a poco. Al simplificar su estilo de vida, reducirá el estrés. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): confíe en sí mismo. Las promesas de los demás le generarán incertidumbre y más trabajo. Deje que sus acciones hablen por usted. Elija con sabiduría sus palabras y tome decisiones audaces que lo posicionen para alcanzar sus objetivos. Ponga su energía donde le brinde el mayor rendimiento. Resuelva cualquier asunto pendiente que tenga con instituciones o agencias gubernamentales. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede buscar el cambio, pero antes de hacerlo, piense por qué. Hágalo en busca de mayor seguridad, estabilidad y ganancias económicas, no por curiosidad, incertidumbre emocional ni aburrimiento. Su presencia y lo que desea y necesita para asegurar su crecimiento personal son el camino para comprender qué es lo mejor para usted. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evite ofrecerse a hacer demasiado. La equidad es esencial si desea mantener su posición y prestigio en el universo. Concéntrese en la fuerza física y la resistencia, y cumpla sus promesas; sus exigencias darán fruto. Las consecuencias provienen de la falta de equilibrio, fuerza de voluntad y sabiduría. Elija un camino y sígalo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): generar el cambio depende de usted. Esperar a que alguien más dé el primer paso lo dejará sin control de la situación. Deje que sus decisiones y acciones lo empoderen para hacer lo correcto y lo mejor para sí mismo. Aprenda de la experiencia, confíe en sus instintos y desafíe a cualquiera que intente interferir. La superación personal se logra con la práctica. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga en mente una meta y un plan establecido que lo conduzca a ella, y el resto será historia. Tome decisiones definitivas y no permita que las influencias externas lo confundan o lo lleven en una dirección equivocada. Ponga energía en sus palabras y preste atención al costo de las cosas. Los detalles, la planificación y un presupuesto son esenciales. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique más tiempo y esfuerzo a sus relaciones, situación familiar y estilo de vida. Si desea un cambio, haga algo que aumente su comodidad y sea económicamente eficiente. Puede encontrar la libertad para participar en eventos o actividades que amplíen su perspectiva y le permitan adaptar sus ideas y planes a lo que sucede a su alrededor. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga a su corazón, pero no pierda de vista sus responsabilidades ni el mantener las apariencias para mantener su statu quo. Preste atención a lo que sucede en casa y use su intuición para reconocer cómo influye en los demás y los afecta. Aprenda sobre la marcha, expresando sus ideas y planes, y adquiriendo perspectiva sobre cómo sus decisiones afectan a los demás. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se embarque en una lucha imposible. Guarde sus pensamientos para sí mismo y preste atención a lo que sucede. Cuando llegue el momento oportuno sabrá cómo reaccionar. Deje que sus acciones marquen el camino, y su energía y precisión lo llevarán a la victoria. La comunicación es inútil cuando la ira toma el mando. Aléjese de la negatividad y cierre la puerta. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la verdad tiene importancia; recopile datos, evalúe las situaciones y considere cómo sus acciones y respuestas afectarán a quienes lo rodean. Una interpretación apasionada de lo que desea impactará a quienes más le importan, pero no olvide a quienes están fuera de su visión periférica y no pueden hablar por sí mismos. La honestidad y la integridad son sus mejores caminos para avanzar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no deje que el cambio le cueste caro. Evalúe su situación e identifique los gastos, el tiempo y las molestias que sus planes tendrán para usted y su estilo de vida. Una decisión apresurada lo perjudicará financieramente, pero si espera el momento adecuado descubrirá cómo evitar gastos elevados haciendo el trabajo usted mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): diga lo que piensa, termine lo que empieza y adapte su estilo de vida a sus necesidades. Dígale no a la tentación y a la glotonería. Alinéese con personas y proyectos que lo inspiren y haga su parte. Un enfoque enérgico le permitirá obtener información privilegiada que le ayudará a consolidar sus intenciones. Si gasta demasiado surgirá un problema doméstico. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.