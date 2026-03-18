Horóscopo de hoy: día miércoles 18 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lily Collins, 37; LP Laura Pergolizzi, 45; Queen Latifah, 56; Vanessa Williams, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore sus opciones. Las actividades educativas, los traslados y la participación en grupos o eventos pueden fomentar el encuentro con nuevas personas que tengan algo que ofrecer a cambio. Es hora de ampliar sus intereses e implementar los cambios que le ayuden a sentirse seguro y capaz de lograr lo que se proponga. Una actitud compasiva lo conducirá a conectar con grupos y personas que comparten sus intereses y objetivos. Sus números son 5, 13, 24, 27, 33, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, optimista y sociable. Es de mente abierta y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): siga de cerca algo tangible y trabaje hasta estar satisfecho. Eliminar el desorden le dará una nueva perspectiva sobre lo que es posible. Reinvente el siguiente capítulo de su vida usando su imaginación y disciplina para ayudarse a completar su misión. No permita que las ataduras emocionales se interpongan en el camino de la razón y de hacer lo que es mejor para sí mismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe las situaciones e implemente los cambios necesarios para alcanzar sus metas. Consulte con expertos para una lección rápida sobre tácticas de “hágalo usted mismo” que le ayuden a ceñirse a su presupuesto. La comunicación y el esfuerzo para asegurar su éxito le brindarán a una oportunidad que no querrá perderse. Mantenga los ojos abiertos y esté alerta para actuar. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase ocupado. Su enemigo es el tiempo libre y reaccionar de forma exagerada generará controversia. Es mejor emprender un proyecto físico que lo haga sentir cansado y le ayude a alcanzar una meta personal. Preste atención a cómo maneja sus asuntos financieros. No caiga en una estafa que promete lo imposible. Revise sus suscripciones y elimine las que no sean esenciales. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprésese y espere una respuesta. Puede ser que no le guste todo lo que escuche, pero le ayudará a perfeccionar sus planes y le dará la oportunidad de luchar por la victoria. Ocúpese primero de sus responsabilidades para evitar repercusiones de cualquiera que lo juzgue o compita con usted. Reconozca las posibilidades y las desventajas, y compénselas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acelere el ritmo y no se detenga hasta estar satisfecho con sus logros. Adopte un enfoque original en todo lo que hace y se convertirá en su sello personal. Verse y actuar como un líder atraerá la atención. Una ganancia financiera parece prometedora, y la opción de ampliar sus intereses aliviará el estrés y aumentará su confianza. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): abrace lo que la vida le ofrece. Exíjase para satisfacer los requerimientos y demuestre a todos lo que puede hacer. Su energía, entusiasmo y empatía lo impulsarán hacia adelante con gratitud. Deje de esperar a que alguien más dé el primer paso. De usted depende generar el cambio. Intentar comprar amor hará que se aprovechen de usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en concretar las tareas. Ya sean reformas en el hogar, crecimiento personal o fortalecer relaciones, cumplir sus promesas y llevar a cabo sus planes lo diferenciará de quienes hablan mucho pero no hacen nada. Un cambio de estilo de vida lo animará a confiar más en su criterio que en el de los demás y a tomar decisiones que alivien el estrés y aumenten su bienestar. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dele un giro positivo a su día. Para lograr resultados y hacer cambios que le ayuden a respirar con tranquilidad y disfrutar de eventos que le resulten liberadores use su disciplina y su capacidad intelectual y física. Ser fiel a sí mismo y rechazar la tentación dará sus frutos. No complique su vida ni sus relaciones. La honestidad es crucial. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los asuntos financieros, médicos y contractuales requerirán conversaciones que aporten datos y cifras que respalden sus necesidades. Muestre pasión, no ira, y atraerá la atención de quienes pueden marcar la diferencia en el resultado de lo que desea. Evite gastar de más en algo que no necesita o intentar convencer a alguien para que vea las cosas a su manera. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reduzca, simplifique, replantee y empiece de nuevo. Es necesario un cambio, pero antes necesita un plan que se adapte a su presupuesto. Una asociación le ayudará a reducir sus gastos generales y a aliviar el estrés. Un tema delicado dependerá de su respuesta. Elija bien sus palabras, sea justo y ofrezca incentivos para asegurar buenos resultados. Diga no a la tentación y al comportamiento de excesos. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): rediseñe su presupuesto para adaptarlo a sus ingresos. Una conversación sincera con alguien que pueda influir en cómo se gana la vida o en lo que los demás esperan de usted le mostrará las posibilidades y cómo puede sacar el máximo provecho de cualquier situación que enfrente. Una salida creativa aliviará el estrés y le permitirá considerar sus opciones. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese su tiempo, explore las posibilidades, revele sus planes y mantenga una comunicación fluida. Recopile información y obtenga todos los detalles sobre alguien o algo que desee conocer mejor o explorar más a fondo. Si socializa y explora, el crecimiento personal está a su alcance. Es probable que alguien que conozca no esté a la altura de sus expectativas ni de las promesas que le haya hecho. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.