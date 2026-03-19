Horóscopo de hoy: día jueves 19 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: AJ Lee, 39; Bruce Willis, 71; Glenn Close, 79; Ursula Andress, 90.

FELIZ CUMPLEAÑOS: una actitud apasionada fomentará un cambio positivo. Investigue, comparta sus inquietudes y soluciones y viaje a los lugares designados para reunirse con quienes comparten sus convicciones. No se contenga; hay poder en seguir adelante y desafiar aquello que siente que lo limita o que no satisface sus necesidades. No deje nada al azar. Demuestre que sus palabras son auténticas y que sus ideas son factibles. Sus números son 3, 16, 25, 28, 37, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted esúnico, creativo y constante. Es sincero y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija la salud, la actividad física, el ejercicio y una dieta adecuada en lugar de la inactividad y los excesos. El cambio está en sus manos; depende de usted elegir un camino y alcanzar su meta. Una combinación de disciplina e ingenio le ayudará a eliminar y reemplazar los malos hábitos con un estilo de vida que incentive nuevos comienzos. Aléjese de quienes dan un mal ejemplo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocuparse primero de los negocios despejará su mente y le ayudará a relajarse para poder disfrutar de las cosas buenas de la vida. Invierta en aquello que lo hace feliz y explore cómo usar sus habilidades para progresar mientras hace algo que disfruta. El equilibrio le ayuda a combinar lo esencial con lo gratificante, y es entonces cuando surge algo magistral. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite actuar de manera impulsiva, pero permita que las cosas se desarrollen con naturalidad y adáptese a cada situación según se presente. Tómese el tiempo para nutrir, preparar y promover lo que desea. Evalúe las situaciones y aléjese de quienes buscan una discusión. Una evaluación honesta de un problema le ayudará a evitar la discordia. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que otros pongan a prueba su paciencia. Ponga su corazón y alma en un proyecto que lo mantenga fascinado, ocupado y emocionado por lo que sucederá después. Deje de preocuparse por cosas que no puede controlar y empiece a vivir por lo que le brinda alegría. Una regla simple: sea honesto, bueno y amable. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aplique presión solo cuando sea necesario. Ofrezca una sonrisa y una mano amiga, pero no deje que nadie se aproveche de su generosidad. Siga el protocolo adecuado y mantenga al día los documentos esenciales. Muestre su diversidad; dedique más tiempo y esfuerzo a la preparación y el aprendizaje. Alguien de quien menos lo espera tendrá sentimientos ocultos por usted. Maneje con cuidado la situación. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ofrézcase como voluntario, participe en eventos significativos y haga todo lo posible por generar un impacto positivo. Un cambio en la forma en que usa sus habilidades le abrirá puertas que le interesan. Un enfoque energético ante la vida y compartir sus inquietudes y soluciones llamará la atención. Evite la sobrecarga, las falsas promesas y el comportamiento de excesos. Construya una base sólida y relaciones de confianza. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a su hogar, familia y relaciones significativas. Mantenga el equilibrio y la integridad para evitar críticas y contratiempos. Sopese cuidadosamente los pros y los contras de cualquier trato o sugerencia que reciba. Es probable que si se lo permite alguien se aproveche de usted o de sus habilidades. Una oportunidad que se le presente tendrá un lado negativo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si quiere tener éxito es fundamental la investigación. Cuestione todo y a todos y cambie lo necesario para alcanzar sus objetivos. Dedique su energía a eliminar la negatividad y a formar un equipo que comparta su visión y tenga las habilidades para implementar sus planes. No sea demasiado generoso; ofrezca incentivos, pero acepte el crédito y las recompensas que merece. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga su dinero y posesiones en un lugar seguro y no comparta fácilmente información personal. Concéntrese en su hogar y haga que su espacio sea más cómodo y eficiente. Mire hacia adentro, actualice su apariencia y tenga en cuenta cómo se presenta a sí mismo y a sus ideas. Mantenerse al día con la tecnología le ayudará a progresar. El crecimiento personal y el romance se ven favorecidos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los problemas de comunicación son evidentes. No importa cómo proceda, sus palabras y respuestas determinarán cómo se desarrollan las situaciones y qué esperan los demás de usted. Sea explícito con respecto al presupuesto, los gastos y las consecuencias. Elija alinearse con quienes sean capaces, no desesperados, y evitará diferencias emocionales que puedan interrumpir sus planes. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tendrá que mantener un equilibrio entre presupuesto y calidad. No ceñirse a un plan y permitir que contratistas o personas influyentes le hagan creer que necesita hacer o gastar más de lo necesario será su perdición. Vuelva a la mesa de dibujo y modifique sus proyectos para que se adapten a su horario y plan financiero. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la ira no resuelve nada, pero estar bien informado sobre las situaciones que le preocupan le dará la oportunidad de luchar para marcar la diferencia y generar un cambio. La imaginación, el deseo y la disciplina lo impulsarán hacia adelante. Diga no a los comportamientos y gastos excesivos. Confíe en sus instintos y elija sabiamente a sus asociados. Elija actividades que fomenten la salud, el buen estado físico y el crecimiento personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.