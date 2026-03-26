Horóscopo de hoy: día jueves 26 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Keira Knightley, 41; Kenny Chesney, 58; Catherine Keener, 67; Martin Short, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: guarde para sí mismo sus pensamientos, intenciones y reacciones. Realice cambios positivos en su estilo de vida que mejoren su aspecto y cómo se siente consigo mismo. Sea honesto con usted y con sus seres queridos para evitar interferencias emocionales y contratiempos. La vida se trata de crecimiento personal, de reconocer aquello que le es significativo y eliminar lo que le roba tiempo. Actualice su rutina para satisfacer sus necesidades en lugar de intentar complacer a los demás. Busque el optimismo, el juego limpio y la realización. Sus números son 9, 14, 23, 27, 31, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, decidido y de mente abierta. Es exagerado y optimista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): los excesos lo frenarán. Mire hacia dentro, considere lo que más importa y perfeccione sus habilidades para modificar lo que parezca estar fuera de lugar. Profundice en su subconsciente y dedique más reflexión y energía a mejorar su hogar y sus relaciones cercanas. La equidad y la honestidad son esenciales para lograr un resultado positivo. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): es hora de cambiar las cosas. El estímulo mental pondrá en marcha el proceso y le ayudará a avanzar con precisión y detalle. Manténgase abierto a las sugerencias y encontrará la manera de actualizar y perfeccionar sus habilidades para adaptarlas a las necesidades. Busque subvenciones, incentivos y cursos que le ayuden a ampliar sus intereses. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): obtenga los datos de primera mano y marque la diferencia. Ya sea que se centre en sus necesidades o que extienda la mano para ayudar a los demás, el proceso será alentador y le abrirá puertas que le permitirán comprender lo que sigue y cómo puede adaptar sus planes para satisfacer las necesidades. Invierta su tiempo, energía y dinero en explorar y ampliar sus conexiones y talentos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): inicie una conversación, descubra dónde está parado y aplique la información recibida para iniciar cambios positivos que le abran puertas tanto a nivel personal como profesional. Evite que se instalen la negatividad y las críticas. Busque lo bueno en todos y en todo, y atraerá a las personas adecuadas. Comparta sus intenciones y hable con el corazón, y la oportunidad prevalecerá. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga lo que haga a continuación, sopese los pros y los contras antes de entrar en situaciones que determinen lo que sucederá después. Proteja su reputación, manténgase actualizado y cíñase a los hechos. Ponga su energía en lo que importa, cumpla su palabra y guarde sus sentimientos para sí mismo. Mezclar negocios con placer comprometerá su posición, dejándolo vulnerable. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): puede marcar la diferencia. Acérquese, haga sugerencias y participe en eventos y actividades que aborden temas de interés. Las personas con las que se conecte y las peticiones que firme lo llevarán a conocer gente que lo conmoverá y sacará lo mejor de usted. No deje que su entusiasmo lo lleve a sobrepasar sus límites físicos o financieros. Mantenga la simplicidad. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las personas y los lugares que lo atraen no velarán por sus intereses. Escuche con atención y absténgase de ofrecer información personal. Comparta solo lo que pueda proteger y llevar a cabo, con o sin ayuda externa. Aprenda de las experiencias pasadas. Una asociación puede funcionar si es estrictamente comercial y contractualmente sólida. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): prepárese para el éxito. Confíe en su habilidad y acérquese a quienes van en la misma dirección. Lo que comparta será recíproco, alentador y le ofrecerá perspectivas y conexiones que le ayudarán a convertir sus objetivos en algo tangible. Los eventos laborales cambiarán su percepción de alguien que le interese. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a lo que hacen o dicen los demás, pero no los imite. Céntrese más en aquello que lo hace feliz y elija un estilo de vida que le permita cumplir los deseos de su corazón. Ponga mayor énfasis en las mejoras del hogar que reduzcan sus gastos generales, evitando endeudarse innecesariamente. Dígale no a la tentación; las reacciones exageradas y los comportamientos autocomplacientes serán su perdición. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado con lo que comparte y firma, y en quién confía para que vele por sus intereses. Si no presiona para obtener datos y cifras alguien malinterpretará sus intenciones o le dará falsas esperanzas. Dedique su energía a dirigir el espectáculo en lugar de quedarse al margen. Cuando la oportunidad llame (y lo hará) ábrale la puerta. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía y atención en cómo gana el dinero y administra sus finanzas. Un cambio en casa o en su estilo de vida que lo motive a emprender un negocio desde casa o a vender objetos que ya no usa le levantará la moral y le dará la esperanza de que puede apartar dinero para algo especial que quiera hacer o adquirir. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): diríjase en una dirección creativa. Ya sea algo que disfrute hacer o que despierte su interés, el resultado será esclarecedor y las personas que conozca influirán en sus logros y en sus próximos pasos. No dude en perfeccionar sus habilidades; la práctica hace al maestro, y la perfección atrae a personas tan entusiastas como usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.