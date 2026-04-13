Horóscopo de hoy
13 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 13 de abril para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Allison Williams, 38; Lorenzo Cain, 40; Ricky Schroder, 56; Al Green, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: permita que su imaginación guie el camino. Propóngase probar algo nuevo y emocionante y descubrirá nuevas habilidades y talentos que iluminarán su vida. Emprender algo que lo haga sonreír, pensar y crecer le ayudará a crear una rutina productiva que fomente nuevas amistades y cambios profesionales o financieros. Si está abierto al cambio, a las sugerencias y a aceptar lo que se le presente, el viaje se ve prometedor. Sus números son 2, 16, 23, 29, 34, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, innovador y entusiasta. Es meticuloso y encantador.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): póngale pasión a lo que elija hacer, y eso le dará el apoyo necesario para alcanzar sus metas. Necesita un cambio y actualizar su currículum, o su rutina lo motivará a vivir la vida a su manera. Se ven favorecidos los proyectos de mejoras en el hogar que reduzcan sus gastos o hagan su vida más cómoda. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las elecciones emocionales sobre cómo ayudar a los demás o a una causa que le preocupa serán difíciles. No saque conclusiones precipitadas ni tome decisiones por motivos equivocados. Reúna los datos, analice los posibles resultados y mantenga la calma hasta asegurarse de estar haciendo lo correcto. Lo mejor para usted es cultivar las relaciones personales y el romance. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su energía donde más lo beneficie y lo haga sentir bien consigo mismo y con sus logros. Reúna información e inicie conversaciones tanto con expertos como con personas afectadas o influenciadas por sus decisiones. Necesita un cambio, pero antes de empezar verifique el costo y el tiempo que le llevará alcanzar su meta. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aléjese de las personas que buscan aprovecharse de usted o tentarlo a gastar, excederse o consentirse. Piense bien antes de suscribirse a los proyectos de otros. Se debe a sí mismo concentrarse en el crecimiento personal y en proyectos de superación que lo fortalezcan y le den la confianza para creer en sí mismo y seguir su propio camino. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome el control; si permite que otros tomen decisiones por usted o manejen sus asuntos, sus expectativas no se cumplirán. Investigue, lleve a cabo el trabajo preliminar y termine lo que empiece. Lo que le brindará satisfacción será lo que haga y lo que logre. El cambio comienza con usted, y su felicidad depende de hacer las cosas bien a la primera. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): visite lugares que lo inspiren o asista a conferencias o eventos que lo motiven y lo impulsen a dar lo mejor de sí mismo. Preste atención a los detalles y use su inteligencia e intuición para encontrar un camino que le brinde mayores oportunidades. Confíe en sus instintos y siga adelante. El amor y el crecimiento personal se ven favorecidos. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): quédese cerca de casa y de quienes lo hacen sentir cómodo. Diga no a la tentación o a las ofertas que lo inciten a caer en excesos o a endeudarse por algo que realmente no necesita. Concéntrese en las relaciones que ofrecen equidad y dedicación, no en aquellas que se aprovechan de usted. Sus mejores conexiones serán con quienes comparten sus valores. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene mucho que esperar si se ciñe a planes sencillos y a los pequeños placeres de la vida. Concéntrese en el amor, las relaciones y en cómo y dónde elige vivir. Las mejoras en el hogar le levantarán el ánimo y lo inspirarán a expandir su mente, cuidar mejor su cuerpo y encontrar maneras de tranquilizar su alma. El romance se ve favorecido. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga a un lado sus emociones y concéntrese en ordenar su vida. La limpieza de primavera, la reorganización y darle un lavado de cara a su hogar le ayudarán a ganar impulso y cultivar una actitud positiva. Aborde sus problemas de salud, implemente una rutina de ejercicios y comience a esforzarse por su crecimiento personal y una apariencia radiante. Al tratar situaciones delicadas elija la amabilidad y el encanto. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): termine lo que empiece. Asumir demasiados proyectos lo conducirá a la incertidumbre y a cometer errores. Opte por prestar más atención a sus asuntos domésticos y a cómo se presenta ante el mundo. Un cambio de imagen lo animará, aumentará su confianza y lo impulsará a iniciar cambios que mejoren sus perspectivas laborales o su gestión financiera. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reflexione mucho antes de poner en marcha sus planes. Establezca límites, un presupuesto, y ponga a punto su actitud para asegurar un resultado favorable. Surgirá una oportunidad durante citas, entrevistas o conversaciones personales con alguien que pueda ayudarle a mejorar su situación doméstica. Hay un cambio positivo a su alcance y reavivar su entusiasmo por empezar algo lo animará a emprender nuevos proyectos. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a su apariencia y comportamiento y las oportunidades llegarán. El encanto, el entusiasmo y la innovación lo llevarán a una posición de liderazgo. Combine los negocios con el placer y conectará con personas capaces de apoyar sus ideas y ayudarlo a alcanzar sus metas y dispuestas a hacerlo. Un cambio en su entorno lo beneficiará. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.