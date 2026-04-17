Horóscopo de hoy
17 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 17 de abril para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rooney Mara, 41; Jennifer Garner, 54; Liz Phair, 59; Sean Bean, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje atrás los malos hábitos y canalice su energía hacia donde pueda hacer el bien. Use su imaginación; tiene mucho que ofrecer y ganar si aplica sus cualidades a sus intereses. Su entusiasmo animará a otros a contactarlo, pero tenga cuidado, no todos tendrán buenas intenciones. Establezca límites y ponga un tope a sus gastos y a lo que está dispuesto a hacer antes de comprometerse a algo o con alguien. Sus números son 7, 15, 23, 27, 32, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es productivo, combativo y tenaz. Es competitivo y expresivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome el camino correcto. Mire más allá de lo que se desarrolla ante usted y trace un plan que le ayude a prevenir contratiempos e interferencias. Mantenga sus acciones y diálogos simples, directos y claros. Un cambio físico o mental aumentará su confianza. Disfrute aprendiendo algo nuevo o renovando su apariencia. El romance está escrito en las estrellas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): escuche más y hable menos. Mantenga su vida personal en privado y trabaje diligentemente para mantener el statu quo. Actualice documentos, suscripciones o cualquier otra información urgente antes de que caduque. Puede ser que esté considerando un cambio, pero antes reúna información, considere las consecuencias y establezca un presupuesto razonable. Ocúpese de asuntos institucionales, legales, médicos o financieros. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aclare las cosas, aligere su carga emocional y libérese de los asuntos que no puede cambiar. Concéntrese en lo que puede hacer para mejorar su vida y hacer sus rutinas más eficientes. Aprenda, practique, haga contactos, viaje y participe en charlas que le ofrezcan perspectiva, verdad y ayuda. Asista a una reunión y alguien especial volverá a su vida. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tenga cuidado con la manipulación emocional y las trampas que pueden poner en peligro su reputación o posición. Manténgase alerta y listo para hacer lo que sea necesario para mantener el equilibrio y la integridad. Use su encanto y sus contactos para filtrar la información y encontrar alternativas aplicables que le ayuden a avanzar. Invierta en usted mismo y en su futuro. El romance se ve favorecido. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): antes de actuar analice bien los pros y los contras. Tiene mucho en qué pensar, así que tómese el tiempo necesario para informarse y obtener los mejores resultados. No permita que sus emociones o los cambios que hagan los demás lo desvíen del camino. Los hechos y la comunicación son clave para comprender mejor las cosas y tomar mejores decisiones. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): interactuar con los demás sacará lo mejor de usted. Socialice, participe en eventos o actividades que le interesen y aprenda de la experiencia y de las conversaciones. Un cambio en sus sentimientos hacia alguien puede ser determinante para el éxito o el fracaso de su relación. Exprese sus pensamientos y lleve a cabo sus intenciones. El romance está escrito en las estrellas. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): marque su ritmo y avance con entusiasmo. La forma en que trate a los demás influirá en lo que reciba a cambio. Reflexione sobre cómo ayudarlos y el impulso crecerá junto con sus planes y el apoyo que reciba. Una relación lo animará a adoptar un enfoque único ante la vida, el amor y la búsqueda de la felicidad. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las conversaciones lo conducirán a un cambio de opinión. Abrace aquello que lo hace sentir bien consigo mismo y con las personas con las que pasa más tiempo. Compartir sus intereses e intenciones con sus seres queridos le ayudará a discernir qué es lo mejor para usted. Manténgase abierto a sugerencias y a probar cosas nuevas, pero también sea honesto sobre sus dudas y el resultado. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga su hogar en orden y deje atrás los cambios que desea. Crear un espacio que le resulte inspirador y cómodo lo animará a pasar más tiempo en casa y a recibir más visitas. Se presenta una oportunidad para ganar dinero extra, e invertir más tiempo y dinero en usted mismo y en su futuro parece prometedor. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga una pausa en todo. Reconsidere sus motivaciones, el costo de los cambios que desea y en quién confía para obtener una evaluación honesta. Surgirán problemas al viajar o al intentar obtener información legítima, por lo que es fundamental verificar la información, los hechos y las posibilidades antes de seguir adelante. Adopte un estilo de vida saludable. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): programe entrevistas, haga llamadas en frío y siga un camino que le ofrezca libertad financiera. Un puesto de su interés le dará algo que esperar mientras actualiza su currículum, sus habilidades y sus perspectivas. Un cambio de estilo de vida será difícil pero gratificante, y una mudanza o un cambio de aires preparará el terreno para un futuro más brillante. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedíquese a pasatiempos que le permitan salir y estar activo. Interactuar con personas afines le ayudará a obtener la información necesaria para tomar una decisión o ajustar su estilo de vida. Socializar sacará lo mejor de usted y contribuirá a que conecte con alguien que pueda ofrecerle ideas sobre cómo convertir sus habilidades en algo que disfrute. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.