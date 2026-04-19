Horóscopo de hoy
19 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 19 de abril para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hayden Christensen, 45; Kate Hudson, 47; James Franco, 48; Ashley Judd, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: divida su atención entre lo esencial y lo que le gusta. Este año el equilibrio y la equidad son clave y requieren un cambio para que todos los aspectos de su vida fluyan sin problemas. Revise su situación y presupuesto actuales, y prepárese lo mejor que pueda. Optimice su entorno, reduzca sus gastos y preste atención a las cosas y personas que son importantes para usted. Un poco de organización le brindará tranquilidad. Sus números son 3, 14, 20, 27, 35, 38, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, brillante e incansable. Es práctico y eficiente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): atrévase y lleve a cabo sus planes. Soñar y actuar no es lo mismo. Es necesario tomar la iniciativa y ver a dónde lo lleva. Necesita un cambio que le aporte claridad y emoción. Ofrezca su ayuda como voluntario para una causa o una inquietud que le preocupe, y marcará la diferencia. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): examine su entorno y su situación y evalúe qué funciona y qué está obsoleto o lo está agotando. Necesita un cambio que fomente una actitud y un resultado positivos. Comience con sus asuntos domésticos y avance hacia sus metas profesionales. Deje de procrastinar y empezará a sentir alivio. Implemente mejoras físicas y emocionales y cultive relaciones significativas. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda sobre la marcha; ofrezca su ayuda cuando sea posible y sea una luz para quienes han perdido el camino. Establezca límites y estándares, y no dude en usar instituciones, agencias y todo lo que esté a su alcance para asegurarse de obtener la ayuda que necesitan usted o alguien cercano. Ofrezca lo que pueda y las recompensas llegarán. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea prudente. Un perfil bajo le ayudará a lograr más con la menor interferencia. Las discusiones, la frustración y la sobrecarga de tareas se interpondrán entre usted y sus objetivos. Puede resolver problemas si pone su tiempo, energía y habilidades a trabajar para usted. Lo que importa es lo que hace, no lo que dice. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): esfuércese, resuelva asuntos pendientes y procure llevarse bien con los demás para evitar contratiempos. No permita que nadie lo haga sentir culpable ni lo manipule para aceptar algo para lo que no tiene tiempo o no le interesa. Elija con sabiduría sus batallas y use su tiempo, energía y habilidades para ganar impulso y respeto. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reconozca que ha cambio de opinión. Ajuste sus intenciones y ejecute sus planes. No lo dude; cambie su situación y ponga fin a aquello que lo está frenando. Los eventos sociales le brindarán claridad sobre cualquier incertidumbre que tenga, lo que le permitirá definir un plan de acción. Levántese y haga lo necesario. El desarrollo personal y la superación, junto con el romance, se ven favorecidos. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si se encuentra en una situación de tira y afloja, resuélvala antes de que se agrave. Las asociaciones requerirán paciencia, respeto y quizás incluso un cambio para igualar condiciones. Adaptar su espacio a sus necesidades o presupuesto le ayudará a reducir el estrés. Ponga su energía en aquello que le da alegría y estabilidad. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reserve más tiempo para usted en su rutina. El camino que debe seguir pasa por lo que lo haga feliz, alivie el estrés y lo motive a verse, sentirse y dar lo mejor de usted. La energía que no tiene salida se estanca; manténgase ocupado, activo y al día y proyectará un ambiente estable. El romance está en auge. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el hogar está donde está el corazón, así que no deje que las influencias externas roben el valioso tiempo que dedica a crear recuerdos entrañables con sus seres queridos. Ponga su corazón y su alma en su relación, estilo de vida y vivienda. Cree un entorno económicamente eficiente, cómodo y práctico. Cultive relaciones significativas y priorice el romance. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esté al tanto de lo que sucede a su alrededor. Mantenga una mente abierta, pero no permita que nadie lo presione para hacer algo que no le conviene. Inscríbase en actividades y rodéese de personas afines que busquen alternativas de estilo de vida saludables. Las decisiones de vida y el hecho de impulsar el cambio propiciarán una actitud positiva. El romance se ve favorecido. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): enfóquese en sus metas profesionales y financieras y tome las riendas. Establezca un plan a largo plazo y considere las exigencias físicas, emocionales y financieras, así como los cambios necesarios para alcanzar su destino. Ceda ante lo que sea necesario; facilitará el proceso y hará que los cambios sean más llevaderos. Evite que la ira arruine sus planes o sus resultados. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): socialice, conéctese con amigos y disfrute de cada interacción. Hoy hay algo que ganar o aprender de cada encuentro. Actúe con el corazón abierto, esfuércese al máximo y ayude a los demás; algo bueno sucederá. El amor se ve favorecido y un gesto amable o cariñoso lo acercará a alguien especial. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.