Horóscopo de hoy: día miércoles 29 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Andre Agassi, 56; Uma Thurman, 56; Michelle Pfeiffer, 68; Jerry Seinfeld, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje ir lo que no puede cambiar ni controlar. El futuro está delante suyo, dejar atrás el pasado le dará la libertad de entregarse por completo a lo que quiera lograr. No base sus decisiones en rumores; consulte con un experto y manténgase al tanto de las normas y regulaciones vigentes, ahorrará tiempo y dinero. La eficiencia y la atención son su camino al éxito. Sus números son 9, 15, 22, 30, 36, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, inteligente y original. Es protector y sensible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en sí mismo y en sus contactos para impulsar sus planes. Establezca un presupuesto y determine qué es ventajoso y qué es una pérdida de tiempo y dinero. Una sociedad le brindará el apoyo que necesita para mejorar su vida y sus objetivos. Mantenga sus planes sencillos y asequibles y triunfará. Los proyectos de superación personal se ven favorecidos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un momento para recapitular y adaptarse a lo que sucede a su alrededor. Aléjese del caos y comprenderá cómo puede aprovechar cualquier situación a su favor. Dirija su atención a cualquier asunto que tenga plazos límite o que este vinculado a instituciones o agencias gubernamentales. Avance con encanto. Calcule, proteja y actualice de manera estratégica. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje de hablar y empiece a actuar. Ganará terreno si se enfoca en sus logros. Simplifique, defina y elabore un plan que rebose de beneficios en lugar de palabrería y extras innecesarios y costosos. Reduzca la escala y tómeselo en serio, el cielo es el límite. Haga que su contribución sea indiscutiblemente la mejor y marcará la diferencia. El romance está a punto de intensificarse. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): baje el ritmo, relájese, viva el momento y observe lo que sucede a su alrededor. Aléjese del drama; sea un observador, no un instigador. Su perspectiva cambiará si considera todos los lados de una situación. No se deje influenciar por los planes de otros cuando se debe a sí mismo seguir a su corazón y hacer lo suyo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tiene lo necesario para cautivar, iniciar y liderar el camino. No se agobie intentando abarcar demasiado en su día. Concéntrese en la meta y el camino hacia la victoria. Use a su favor su encanto, conocimiento y contactos y algo bueno sucederá. Las relaciones, el crecimiento personal y la superación se ven favorecidos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en eventos que aborden una causa o inquietud que tenga y comprenderá cómo puede marcar la diferencia. Reconsidere cómo usa su dinero. Se ve favorecido ofrecer su tiempo o habilidades. Una donación en efectivo nunca superará la satisfacción de ver resultados de primera mano. Un estilo de vida saludable o un cambio profesional se ven prometedores. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tiene lo necesario para convencer a quienes estén interesados en lo que puede hacer. Elabore un plan, haga llamadas en frío y, sobre todo, siga a su corazón y establezca lo que quiere que suceda. No descuide su corazón ni su bienestar emocional. El amor y la amistad le darán estabilidad y estimularán su mente. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique tiempo a desarrollar sus ideas y convertirlas en algo tangible. Viajar, estudiar, promocionar y llevar a cabo sus proyectos será bien recibido. Asegúrese de seguir los canales adecuados para tener todo en orden y así poder relajarse y ver cómo sus proyectos florecen y se convierten en algo hermoso. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disfrute socializando, creando redes de contactos y charlando con personas que puedan ofrecerle ideas y soluciones constructivas. Tiene mucho que ganar si está abierto a sugerencias y listo para dar el siguiente paso. Las relaciones personales cobrarán impulso, dándole luz verde para llevar adelante un cambio positivo en su estilo de vida. El romance está escrito en las estrellas. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado al viajar o al tratar temas delicados. Elija sus palabras con sabiduría y verifique la información antes de compartirla. Logrará mejores resultados trabajando desde casa para alcanzar una meta que dependa de la autosuficiencia. Evite la tentación y el comportamiento condescendiente que pueda generar críticas o arrepentimiento. No permita que el orgullo o las emociones interfieran con el sentido común. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): levántese, tome posición y haga que las cosas sucedan. Concéntrese en un cambio de estilo de vida y adapte su entorno a sus necesidades. Una nueva perspectiva, una actitud positiva y el control sobre sus capacidades serán reveladores y darán lugar a muchas ideas. La dedicación y el trabajo duro le brindarán liberación y felicidad personal. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los eventos sociales que no superen su presupuesto le ayudarán a olvidarse de las molestias y el estrés. Un cambio de escenario, disfrutar de la naturaleza o dedicar tiempo a algo que le brinde placer también le ayudará a tener más claridad sobre lo que es mejor para usted. No permita que aquello que hagan o digan los demás, interfiera con sus necesidades y planes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.