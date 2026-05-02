Horóscopo de hoy: día sábado 02 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kyle Busch, 41; Ellie Kemper, 46; David Beckham, 51; Dwayne Johnson, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el hogar es donde está el corazón y ahí es donde estarán sus oportunidades. Ya sea que quiera mudarse a una nueva comunidad o reorganizar su espacio para adaptarlo a sus necesidades, el momento es ahora. Aléjese de los problemas o de quienes lo tienten a darse gustos en exceso o a actuar sin medida. Es hora de priorizarse a sí mismo y a su futuro y de hacer todo lo posible por aliviar el estrés, no por aumentarlo. Sus números son 1, 12, 18, 27, 33, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es posesivo, entusiasta e ingenioso. Es comprensivo y solidario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un momento para resolver asuntos pendientes antes de asumir más responsabilidades. No ceda ante quienes intentan aprovecharse de usted emocional, física o económicamente. Su poder reside en su capacidad de valerse por sí mismo. Un cambio en su apariencia le granjeará halagos y atraerá la atención de alguien importante para usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dedicar tiempo a revitalizarse o a estar con alguien a quien ama le ayudará a comprender mejor cómo quiere organizar su agenda para que se adapte a sus necesidades. La felicidad es fundamental para hacer lo correcto en el momento adecuado. Cree un entorno cómodo y práctico, e inscríbase en eventos, actividades e intereses que lo reconforten. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): investigue, aclare sus dudas y resuelva asuntos pendientes. Es mejor ser proactivo que enfrentarse a las críticas. Los problemas con los gastos compartidos y las empresas conjuntas se agravarán si no deja claro qué está dispuesto a dar y qué espera a cambio. Concéntrese en investigar y en construir un estilo de vida más saludable. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): amplíe sus intereses, pasatiempos y relaciones. Los eventos que ayudan a los menos afortunados o una actividad física que lo fortalezca y le dé confianza lo beneficiarán. Tenga cuidado con las ofertas que buscan obligarlo a suscribirse o aprovecharse de sus vulnerabilidades. Piense en grande, pero no se exceda de su presupuesto ni haga promesas que no pueda cumplir. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga en cuenta los sentimientos de los demás. Respete los asuntos urgentes. La dinámica de las asociaciones dependerá de cómo maneje las situaciones. Sea directo, honesto y cumpla con sus planes. El amor y el romance se ven favorecidos y verse y sentirse bien no pasará desapercibido. La comunicación resolverá problemas personales y cambiará su perspectiva sobre dónde y cómo quiere vivir. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): enfoque su energía en el crecimiento personal, no en intentar cambiar a los demás. Reúna información, asegúrese de tener los datos correctos e incorpore a su rutina diaria cambios que garanticen un estilo de vida saludable. Es momento de abrir su mente y aprender algo que le permita ampliar sus intereses y conocer a alguien interesante. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mire el lado positivo. No se preocupe por algo que no puede controlar. Concéntrese en lo bueno, contacte con personas con las que disfruta estar y busque pasatiempos únicos para compartir con alguien especial. El romance está en auge y llevar una relación al siguiente nivel o simplemente ser más amable consigo mismo le levantará el ánimo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): canalice su energía hacia la paz, el amor y la felicidad. Haga algo bonito por alguien a quien quiere. La tendencia a reaccionar de forma exagerada o a decir o hacer algo que pueda poner en peligro sus planes o su reputación requiere disciplina y control. Se ven favorecidas las actividades creativas, el romance y las formas originales de entretenimiento que lo mantengan ocupado. Elija la paz en lugar del caos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): levántese y póngase en marcha. Llene su día de diversión, gente maravillosa, conversaciones interesantes y eventos que iluminen sus ojos y lo hagan sonreír. Elija relajarse, disfrutar de la vida y canalizar la energía negativa hacia posibilidades positivas. Deje atrás el pasado y reemplácelo con aquello que saca lo mejor de usted mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese las cosas con calma. Si no se maneja con cuidado, surgirán problemas de comunicación, orientación y en el cuidado de los demás. Obtendrá mejores resultados y oportunidades si se asegura de cumplir con sus responsabilidades profesionales antes de ocuparse de asuntos personales. No permita que nadie lo presione para discutir. Haga el amor, no la guerra. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si se deja llevar por la terquedad las situaciones emocionales se intensificarán. Dedique más tiempo a verse, sentirse y hacer lo mejor posible. Es probable que los asuntos de dinero provoquen un conflicto con alguien con quien comparte gastos. Haga su parte para evitar tensiones y discusiones. Un cambio en su forma de ganar dinero o en su lugar de residencia parece prometedor. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): refúgiese en un rincón tranquilo donde pueda leer o hacer algo que le brinde paz mental y serenidad. Los beneficios emocionales valdrán la pena y la claridad que obtenga le ayudará a tomar mejores decisiones. Replantee su estilo de vida y reduzca sus gastos fijos para poder hacer frente a las necesidades y sus sueños en realidad. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.