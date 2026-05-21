Horóscopo de hoy: día jueves 21 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Fairuza Balk, 52; Lisa Edelstein, 60; Nick Cassavetes, 67; Judge Reinhold, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedíquese más tiempo a sí mismo. Participe en actividades que fortalezcan su mente, cuerpo y espíritu. Ofrezca gestos amables y participe en proyectos de mejoras para el hogar que hagan su vida más fácil, más económica y divertida para usted y sus seres queridos. Un cambio lo revitalizará y lo animará a modificar su estilo de vida y la forma en que utiliza su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Sus números son 8, 13, 22, 27, 34, 40 y 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, creativo y protector. Es curioso y edificante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese las cosas con calma y evite que las emociones encontradas lo lleven a tomar malas decisiones. Mantenga su vida sencilla, asequible y económica. Use su imaginación para diseñar un plan que le resulte cómodo y práctico. Un enfoque especial sobre cómo se gana la vida le permitirá crecer económicamente. Participar en algo que le apasione traerá un cambio positivo en su estilo de vida. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la energía emocional se descontrolará si no maneja sus respuestas. La terquedad, junto con las reacciones exageradas, lo conducirán al arrepentimiento. Tómese un momento para considerar dónde puede invertir mejor su energía y dedique tiempo a cuidar de sí mismo y al crecimiento personal. La actividad física le ayudará a ponerse en forma mientras libera tensiones y exceso de energía. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche cada oportunidad que se le presente. La formación, los viajes y el desarrollo personal son objetivos alcanzables. Analice las tendencias y aprenda de primera mano de quienes están pasando por situaciones similares. Lo que comparta causará un efecto dominó, brindándole la fuerza y el coraje necesarios para superar los obstáculos y salir adelante. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a los detalles, no deje nada al azar y cuestione los asuntos médicos y temas del corazón. Es probable que surjan conflictos y malentendidos, lo que le generará dudas sobre su próximo paso. Sea discreto para evitar interferencias y proteja su dinero, posesiones y reputación de cualquiera que intente manipularlo o hacerlo quedar mal. Ámese a usted mismo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la ira le traerá problemas. Independientemente de cómo reaccionen los demás, mantenga la calma, observe y analice el ambiente. Deje que las cosas sigan su curso mientras descubre cómo aprovechar las oportunidades que se presentan. Prepárese para responder con argumentos sólidos, datos y cifras que respalden sus afirmaciones y promuevan su oferta. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guarde sus pensamientos para sí mismo. Deje que sus acciones marquen el camino. Dedique más energía a manejar los cambios profesionales. Mejorar y perfeccionar su desempeño con atención al detalle le ayudará a mantenerse vigente. Es de esperar que alguien use un estilo deslumbrante y carisma para superarlo. Su mejor opción es un plan infalible y su correcta ejecución, no promesas vacías. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reflexione, adáptese y aprenda de cada experiencia. Cuide mejor su salud y bienestar. Colabore con alguien que comparta sus convicciones y persiga un objetivo similar. Sea ingenioso, recurra a sus contactos y no tema emprender algo nuevo. Desarrolle una relación que le permita sacar lo mejor de sí mismo. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga a trabajar su energía para usted. Decida ponerse en marcha en lo que respecta al trabajo, el ocio y los retos. Mezclar dinero y emociones será contraproducente. Tenga una visión global, establezca límites y un presupuesto para asegurarse de poder afrontar cualquier cambio inesperado. Tenga cuidado al trabajar en proyectos conjuntos o compartir gastos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la mente alerta. Use su inteligencia para alcanzar sus metas. Se vislumbra una ganancia financiera o una oportunidad de ascenso. Programe entrevistas, negocie contratos e invierta más tiempo y dinero en usted mismo. Un desafío físico requerirá una actitud tenaz y disciplinada si quiere salir victorioso. Sea honesto consigo mismo con respecto a sus capacidades. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): maneje con precaución las relaciones, las negociaciones y las empresas conjuntas. Alguien intentará ocultarle algo que podría afectar su decisión de seguir adelante. Dé un paso atrás, analice la información y elabore un plan que lo proteja de pérdidas. Un compromiso antes de tiempo le obligará a dar marcha atrás. Tómese un momento para atender sus necesidades personales. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): disfrute haciendo que su entorno funcione mejor para usted. Comparta su espacio con personas que le ofrezcan estímulo mental y sugerencias que conduzcan a oportunidades de inversión y a un mejor flujo de efectivo, lo que aliviará el estrés. Ser honesto consigo mismo y con los demás le ayudará a resolver las diferencias que pueden causar fricción. Aclare las cosas y responda con hechos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): rodéese de las personas y posesiones que le brindan alegría. Socializar le dará el impulso que necesita para participar en algo que le resulte estimulante y que además tenga beneficios para su salud. Verse y sentirse bien lo llenará de energía y le ayudará a atraer el amor y la felicidad. No crea todo lo que oiga. Los chismes le traerán problemas o pérdidas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.