Horóscopo de hoy: día jueves 04 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bar Refaeli, 41; Russell Brand, 51; Angelina Jolie, 51; Noah Wyle, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es momento de un cambio que le ayude a dar forma al año que tiene por delante. No se niegue el derecho a explorar y participar en situaciones y eventos que le ofrezcan perspectivas sobre nuevos comienzos. Nada es perfecto, pero si empieza con una actitud positiva, las posibilidades son infinitas. Puede malgastar su tiempo y energía intentando complacer a los demás, o puedes hacer lo que es mejor para usted y ver quién participa. Sus números son 7, 12, 22, 27, 31, 34, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, aventurero y elegante. Es sugerente y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se deje llevar por la confusión. Dé un paso atrás, haga preguntas y evalúe lo que es necesario. Ante la duda, absténgase y no mire atrás. Antes de comprometerse con un gasto que le genere estrés concéntrese en cómo se gana la vida y en qué hace con su dinero. Aléjese de las relaciones tóxicas. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aumente el ritmo; trabaje esos músculos. Incorpore el ejercicio a su rutina o busque actividades divertidas para hacer con amigos. Participar en actividades grupales ampliará su perspectiva sobre lo que es posible. Su objetivo es la superación personal, disfrutar de la vida y explorar lugares y pasatiempos que fomenten cambios positivos en su estilo de vida. El romance y las mejoras en el hogar se presentan prometedores. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adapte el diálogo a sus necesidades. Haga preguntas, muestre interés y use su encanto para avanzar. Su contribución, dedicación y creatividad le ayudarán a destacar frente a cualquiera que intente desafiarlo. Reconozca los celos, la negatividad y la falsedad, y evite caer en la trampa o ceder ante las exigencias. Antes de comprometerse verifique las reglas, las regulaciones y los hechos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea honesto consigo mismo y con los demás. Es fácil centrarse en lo negativo, pero es mucho más productivo dejar ir lo que no funciona y adoptar lo que sí. Busque oportunidades que le ayuden a administrar mejor su dinero. Participe en algo que le interese o que le permita conocer a personas afines. El romance se ve favorecido. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elabore un plan y participe en algo que aborde los temas que le preocupan. Un cambio en su forma de pensar y en lo que está dispuesto a hacer comenzará una vez que comprenda la situación. Siga los canales adecuados y obtendrá información valiosa sobre las posibilidades. Sea proactivo al tratar asuntos de salud, financieros o legales. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no se sienta presionado a actuar o tomar una decisión antes de tiempo. Concéntrese primero en cómo ayudarse a sí mismo y luego use sus descubrimientos para ayudar a los menos afortunados. Lo que aprenda al participar en eventos y debates le permitirá marcar la diferencia. Se presenta una oportunidad para mejorar su perfil o sus ingresos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tendrá que tomar decisiones que entrarán en conflicto con su tiempo, su agenda y sus deseos. No se comprometa con algo solo para evitar la oposición. Se debe a sí mismo mantenerse firme, negociar un buen acuerdo y demostrar a todos que tiene la fortaleza necesaria para liderar. Ofrezca lo que sea factible, asequible y esté dentro de sus capacidades. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje que sus preguntas y respuestas sean su pasaporte a un futuro mejor. Envíe su currículum, inscríbase en cursos para actualizar sus cualificaciones y conecte con personas que puedan ayudarle a avanzar. No tema compartir sus sentimientos y descubrir cuál es su situación. La información precisa es la forma más rápida de avanzar. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga el impulso y lo hará muy bien. Arreglar su espacio, aspirar a un nuevo puesto y a un mejor salario, o participar en algo que le interese, todo ello conllevará cambios en su forma de actuar y en sus relaciones. Ponga su energía emocional a trabajar para usted; los resultados serán muy satisfactorios. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuando la oportunidad llame a su puerta, ábrala. Un encuentro casual lo emocionará. Concéntrese más en el hogar, la familia, el amor y el romance, y menos en influencias externas que intentan desviarlo del camino. Hay estafadores por todas partes, pero también hay buenas personas. Usted es un líder, no un seguidor. Es hora de elegir el camino que lo lleve a la satisfacción. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a los gastos generales, al flujo de caja y a los cambios en su estilo de vida que reduzcan el estrés. Ordene y venda lo que ya no utiliza. Deje atrás el pasado y organice su agenda para aumentar sus posibilidades de usar sus talentos en algo lucrativo y constructivo. Una oportunidad para expresarse lo llevará a nuevos comienzos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): conserve lo que tiene y asegúrese de hacer lo mejor para usted. Si es crédulo alguien podría engañarlo. Reflexione sobre cómo hacer cambios positivos en su espacio que le brinden más libertad para recibir invitados o emprender un proyecto que enriquezca su vida. El romance y la socialización se ven favorecidos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.