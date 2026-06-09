Horóscopo de hoy
09 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 09 de junio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Natalie Portman, 45; Johnny Depp, 63; Aaron Sorkin, 65; Michael J. Fox, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: buscará cambios, nuevos comienzos y una experiencia que lo motive a aprender algo nuevo o a conocer gente que comparta sus intereses. Antes de empezar, cree una lista de verificación que le ayude a descartar pasatiempos y personas que quieran aprovecharse de usted. Diga no a las suscripciones, las costosas tarifas de gestión y cualquier otro costo oculto. Hacer las cosas por sí mismo brindará satisfacción a su alma y beneficiará sus ahorros. Sus números son 4, 18, 21, 24, 33, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, original y constante. Sabe aprovechar las oportunidades y es ambicioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea ingenioso y elabore un plan para administrar su tiempo y su dinero, equilibrando trabajo y ocio. Construir un estilo de vida que le brinde alegría en lugar de tristeza fomentará la disciplina y la capacidad de superar a cualquier rival que encuentre hoy. Alguien de su pasado vendrá a su mente o aparecerá en su puerta. Proceda con precaución. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga fin a una disputa. Mantenga la paz reflexionando en lugar de criticar a los demás. Pensar en el futuro le ayudará a vislumbrar el camino a un futuro mejor. Considere dejar atrás el pasado y usar su tiempo para enfocarse en sus metas y perseguir sus sueños. Elija la paz, el amor y el crecimiento personal en lugar de la venganza. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio le enseñará una lección. Lo que aprenda puede requerir algunos ajustes, pero donde hay voluntad, hay una manera de adaptar aquello que le atrae a sus necesidades. Sea preciso con respecto a lo que está dispuesto a pagar por algo y no permita que la tentación lo conduzca a deudas no deseadas. Tome el control en lugar de ser controlado. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): consiéntase. La paz y la tranquilidad le darán la oportunidad de repensar su forma de vida y cómo puede hacerla más eficiente. La felicidad es hacer lo correcto y lo mejor para sí mismo, sin sentirse culpable por ponerse primero. Incorpore una rutina que fomente la buena salud, un presupuesto ajustado y el ahorro para algo especial. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche, recopile información y entérese de los detalles sobre el protocolo adecuado. Si no se ha informado adecuadamente, será problemático tratar con figuras de autoridad, instituciones y agencias gubernamentales. Un cambio de actitud con respecto a alguien o a algo que desea lograr le ayudará a adaptar su forma de actuar para asegurar una buena retroalimentación. Una actividad creativa le dará confianza. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evite seguir a la multitud. Es mejor confiar en su inteligencia, experiencia e intuición, especialmente en asuntos financieros, médicos o legales. Guarde en un lugar seguro su dinero y pertenencias y evite gastos compartidos o sociedades comerciales con personas que no compartan sus valores. Aléjese de quienes son frívolos o engañosos. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de comprometerse consulte con un experto sus ideas, proyecciones y ofertas. Alguien con quien trate podría alterar datos o cifras, dejándolo en una posición vulnerable. Ante la duda rechace la oferta y busque otras opciones. Un evento que fomente el establecimiento de contactos o la socialización se presenta prometedor en cuanto a las personas que conocerá y la información que obtendrá. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una conversación abierta aclarará cualquier malentendido que haya estado recibiendo. Sea audaz y directo, y ofrezca consejos y soluciones acertadas. Evitar los problemas no los resolverá. Cuidarse, pasar tiempo con alguien que saca lo mejor de usted y reflexionar sobre su próximo paso le ayudará a tomar mejores decisiones. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): pasar más tiempo en casa o con alguien que le alegre el día le resultará reconfortante. Las mejoras en el hogar requerirán un presupuesto ajustado que contemple posibles imprevistos o costos ocultos. No corra riesgos económicos ni de salud, ni exagere sus capacidades. Una actitud minimalista le ayudará a evitar la tentación. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): espere, observe y guárdese para sí mismo sus secretos, intenciones y pensamientos. Alguien se aprovechará de usted si revela algo o se expone a una situación vulnerable. Sus mejores esfuerzos se centrarán en cultivar relaciones significativas y en mejorar su espacio para que su vida sea más eficiente y menos costosa. Un cambio personal requerirá disciplina y paciencia. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase en movimiento. Esforzarse físicamente para cumplir con los plazos o prepararse para sobresalir le dará tranquilidad una vez que tenga todo en orden. Al tratar asuntos financieros o contratos, elija con cuidado sus palabras y consiga lo que quiere por escrito. Un cambio de estilo de vida o una mudanza lo tranquilizará. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): póngase en marcha. Hacer ejercicio y descubrir lo que le ofrece la vida le ayudará a encontrar su lugar y a rediseñar su currículum o estrategia de marketing para alcanzar sus metas. Aplicar sus habilidades en diferentes circunstancias o para lograr algo innovador lo beneficiará. Un encuentro con alguien especial propiciará nuevos comienzos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.