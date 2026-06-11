Horóscopo de hoy
11 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 11 de junio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Claire Holt, 38; Joshua Jackson, 48; Peter Dinklage, 57; Hugh Laurie, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: para alcanzar sus metas es necesario ser más observador y menos reactivo, y al hacerlo ahorrará tiempo y evitará la ansiedad, la tentación y las interferencias. Adoptar un enfoque creativo sobre cómo usar sus habilidades y esforzarse al máximo para que su camino sea placentero y rentable le dará buenos resultados. Preste atención a su salud y bienestar emocional. Sus números son 6, 14, 21, 27, 33, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complejo, intrigante y astuto. Es cautivador y curioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la disciplina es el camino a seguir. Concéntrese en lo que quiere y necesita lograr, y deje que su impulso inquebrantable tome el control. No permita que un incidente emocional o una crítica lo detengan o lo perjudiquen. Cambiar la forma en que maneja su dinero o usa sus habilidades le ayudará a dejar atrás lo que no funciona mientras persigue algo nuevo. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): formule y ejecute sus planes con rapidez, y se producirán cambios positivos. Los asuntos emocionales lo frenarán, provocando pensamientos y acciones negativas. Ignore aquello que le molesta y siga adelante con lo que es factible; esto lo animará a alejarse del dramatismo y los problemas ajenos. Enfoque su atención en sus necesidades y metas. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): considere sus opciones y cómo puede usar su experiencia y habilidades para mejorar su vida. Cuanto más tiempo dedique a ordenar, mejor se sentirá respecto a las perspectivas futuras. No se preocupe por lo que no puede cambiar. Aléjese de la negatividad y acérquese a aquello que le alegra el día. Controle los gastos impulsivos. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un momento para respirar; deje que aquello que lo rodea se disipe. Diga no sin sentirse mal. Por una vez diga sí a cuidarse y mimarse. Busque oportunidades para ampliar sus intereses, renovar su imagen o adoptar un estilo de vida saludable que lo motive a ser la mejor versión de sí mismo. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): quizá quiera investigar más antes de compartir sus hallazgos. Es evidente que la falta de información provocará malentendidos al tratar con colegas, instituciones, figuras de autoridad o agencias gubernamentales que obstaculizarán su progreso. Tal vez desee un cambio, pero hacer promesas que no puede cumplir lo meterá en aprietos. Concéntrese en la presentación y la verificación. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense antes de actuar. Sus acciones serán analizadas minuciosamente por las personas con las que trata, tanto en el ámbito personal como profesional. Dedique más tiempo a ordenar sus ideas y a encontrar la mejor manera de resolver los problemas urgentes que lo afectan tanto a usted como a los demás. Tomar decisiones acertadas o no revelar sus pensamientos le dará un tiempo valioso. El romance está en el aire. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un evento social o una conversación creativa despertará su imaginación y lo animará a profundizar y descubrir más. Ya sea que busque a alguien que le interese, un nuevo pasatiempo o un trabajo que lo oriente en una dirección más adecuada en esta etapa de su vida, los resultados, aunque desafiantes, le brindarán mayores oportunidades en el futuro. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en lo que quiere y adapte su agenda a sus necesidades. Un gesto sincero pondrá sus intenciones en marcha. Comparta sus planes y descubrirá exactamente en qué situación se encuentra y cómo aprovechar al máximo su día. Una idea creativa se convertirá en algo espectacular. El romance se ve favorecido. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): introducir ideas innovadoras y cambios en relaciones importantes, inversiones y en cómo utiliza sus cualidades personales y profesionales le reportará grandes beneficios. Actualice los documentos urgentes y modifique sus condiciones de vida para asegurarse de no pagar ni tolerar cosas que no usa. Busque una forma de liberar el estrés. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que nadie lo convenza de hacer algo que no quiere. Deje que sus acciones guíen su camino y tome las riendas para conseguir lo que desea. Se presentan oportunidades en asuntos domésticos que pueden beneficiarlo a usted y a su relación con alguien cercano. El romance está escrito en las estrellas. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a su apariencia y a cómo se siente. Manténgase activo y al tanto de las tendencias y a los estilos que mejor le sientan. Un cambio de imagen le dará un impulso de autoestima y lo animará a participar en eventos que le permitan conectar con personas que comparten sus convicciones, intereses o que se dirigen en una dirección profesional similar. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): salga y explore. Alimente su mente con nuevas posibilidades y participe en eventos y actividades que expandan su imaginación y lo animen a desarrollar un plan o emprender un proyecto que lo haga sentir bien con lo que puede ofrecer y con cuánto puede ganar. Promocione y presente sus habilidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.