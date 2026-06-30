Horóscopo de hoy: día martes 30 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michael Phelps, 41; Monica Potter, 55; Mike Tyson, 60; David Alan Grier, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aplique disciplina donde sea necesario. Concéntrese en aquello que lo inspira y busque una actividad que se adapte a su estilo y planes. Dedique su energía a iniciar cambios que tengan más probabilidades de beneficiarlo económicamente. No permita que nadie lo abrume con asuntos que les conciernen más a ellos que a usted. Ofrezca sugerencias. Sus números son 2, 14, 21, 26, 30, 38 y 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, decidido y sensible. Es original y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): soñar despierto no lo llevará muy lejos. Primero replantee sus estrategias personales y profesionales. Mantenga un diálogo sencillo, honesto y positivo. El mayor beneficio vendrá de cómo presente y consiga lo que desea. Necesita un cambio, pero es fundamental que tome la iniciativa correcta para lograr los resultados que desea. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): al tratar con amigos, familiares y compañeros elija el apoyo positivo en lugar de la crítica. Ofrecer entusiasmo le ayudará a avanzar en sus objetivos y a apoyar a quienes lo rodean, tanto en el ámbito personal como profesional. Concéntrese en la salud, la prosperidad y evite las situaciones emocionales y los contratiempos. Lo que vea, aprenda y logre a través de su interacción con los demás es lo que le aportará el mayor beneficio. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga una declaración contundente y cumpla a tiempo con sus compromisos. Salga de su zona de confort, pruebe cosas nuevas y explore formas originales de utilizar sus habilidades y personalidad para alcanzar sus sueños. Elija la disciplina, la motivación y la fortaleza en lugar de la negatividad y el derrotismo antes incluso de intentarlo. Siga adelante, confíe en sus instintos y viva la vida al máximo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome la iniciativa y cumpla sus promesas. Deje de ponerse en último lugar y de permitir que otros se aprovechen de usted. Ponga su energía en el desarrollo personal, la salud y en el estilo de vida que lo haga feliz. Tome la iniciativa para seguir a su corazón y perseguir aquello que lo apasiona. El crecimiento personal y las mejoras físicas se ven favorecidos. El romance está en auge. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no espere a que alguien más dé el primer paso. Si ve el lado positivo y deja que su sonrisa y actitud positiva lo guíen, a quienes se encuentre les resultará difícil resistirse. Una actitud alegre y amigable animará a los demás y lo hará sentir bien consigo mismo. El amor, el compromiso y una mayor estabilidad se ven favorecidos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en actividades que lo animen a ampliar su círculo de amigos y a colaborar en una causa que le permita marcar la diferencia en su comunidad. Evite los cambios bruscos y las decisiones impulsivas. Considere las posibles consecuencias y evalúe los efectos colaterales. Ponga a prueba su inteligencia y sus talentos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje a un lado las emociones y dedique más tiempo a descubrir la verdad y a hacer los cambios necesarios para despejar el camino. Se le ocurrirán ideas originales y, una vez que muestre sus opciones, comprenderá mejor lo que es posible. Confíe en sí mismo y se le presentará una oportunidad. El romance se ve favorecido. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): elija el camino correcto, hable por quienes no pueden hacerlo y marque la diferencia. Proteja su reputación y su bienestar físico de las personas negligentes o que cuestionan sus convicciones. Tener una mente abierta, investigar e iniciar conversaciones le asegurará el progreso. Un asunto personal chocará con una pared si no lo maneja con compasión y comprensión. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio le sentará bien. Ya sea visitar un lugar desconocido o contactar a alguien que pueda brindarle información sobre un evento, actividad o tema que desea incorporar a su vida, el proceso y la experiencia le ayudarán a generar el impulso necesario para lograr sus objetivos. El crecimiento personal se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice bien las cosas antes de abordar asuntos que involucren a otras personas. Elegir las palabras adecuadas marcará la diferencia. Enfóquese en los incentivos y la unidad, y obtendrá el respeto y la ayuda que necesita para influir positivamente en su vida, trabajo y relación con los demás. Sea disciplinado en las negociaciones y diga no cuando sea necesario. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): marque la pauta para el futuro. Exprese su opinión, elabore una lista de tareas y ejecute sus planes con destreza. El interés que atraiga marcará la diferencia en cómo se desarrollen las cosas en casa y en sus relaciones importantes. El amor está en auge. Se ve favorecido el poner fin a las viejas condiciones y sustituirlas por otras nuevas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): espere, independientemente de lo que los demás decidan hacer. Preste más atención a su bienestar, salud, ejercicio y felicidad en general. Reduzca el estrés y elija sus pasatiempos según su estado de ánimo para asegurar su tranquilidad. Aléjese de cualquiera que intente presionarlo o provocar una discusión. Confíe en su intuición y haga aquello que le convenga. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.