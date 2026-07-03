Horóscopo de hoy: día viernes 03 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Olivia Munn, 46; Andrea Barber, 50; Tom Cruise, 64; Montel Williams, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: prepárese para una situación que requiere disciplina, innovación y la fortaleza necesaria para aprovechar una oportunidad que se presente. Las conversaciones, negociaciones y decisiones rápidas serán difíciles, pero necesarias si quiere avanzar poco a poco. No todo saldrá según lo planeado, pero si se mantiene atento y se posiciona para aprovechar las oportunidades que surjan, sobresaldrá. Sus números son 3, 11, 19, 22, 28, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es conversador, complejo y proactivo. Es curioso e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): siéntase orgulloso de lo que hace. La disciplina, la innovación y el entusiasmo le ayudarán a abrirse camino en cualquier ámbito. No permita que las críticas ni las opiniones ajenas opaquen sus sueños ni arruinen sus planes. Elija un camino que lo haga sentir fuerte y realizado. Asuma la responsabilidad de sus decisiones y de su felicidad. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): confíe en sus instintos. Siga las reglas y opte por lo que ya está probado. Conoce sus límites y fortalezas, y utilice lo que hace mejor para conseguir lo que quiere y superar aquello que lo frena. Permita que su curiosidad aflore y busque respuestas que le brinden claridad y la confianza para hacer lo mejor para usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): permita que su mente inquisitiva lo guíe en una misión de investigación. Satisfaga su alma participando en aquello que le interesa y explorando cómo puede alcanzar sus objetivos. Canalice su energía e implemente cambios que le ofrezcan la esperanza de un futuro mejor. Participar le ayudará a conectar con personas interesantes. El romance se ve favorecido. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tenga cuidado con lo que comparte y con quién lo hace; no todos serán sinceros. Deje volar su imaginación y descubrirá opciones poco conocidas que le ayudarán a superar cualquier incertidumbre. Mantenga en secreto sus ideas hasta estar listo para dar el siguiente paso. Si toma decisiones inteligentes despistará a cualquiera que intente manipularlo emocionalmente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede ser que tenga que hacer malabares con varias cosas para alcanzar sus metas, pero el tiempo y el esfuerzo valdrán la pena. Enfóquese en lo que es importante para usted y no se desvíe de sus planes hasta sentirse satisfecho. Se presentarán oportunidades y surgirán alianzas inesperadas. Le espera un cambio positivo; solo tiene que actuar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para observar. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no quiere. Sus mejores oportunidades serán las que usted mismo genere. Tome las riendas de su destino y haga lo que le dé felicidad. Concéntrese en su salud y en sus ganancias financieras, y obtendrá los resultados que busca. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): es hora de divertirse, socializar, aprender a través de la experiencia y participar en eventos que lo impulsen a hacer nuevos amigos y explorar lo que la vida tiene para ofrecer. Viajar, aprender y practicar una comunicación clara lo animará a participar. El amor, el romance y la superación personal están escritos en las estrellas. Deje que sus gestos revelen sus verdaderos sentimientos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese su tiempo. Si se precipita, se arrepentirá. Las emociones serán difíciles de disimular y reaccionar exageradamente le costará mucho si revela demasiado. Tómese un momento, piense detenidamente y guárdese sus ideas mientras escucha y observa cómo reaccionan los demás. El silencio es oro cuando surge la incertidumbre. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): participe en eventos que lo motiven a cuidarse mejor. Prestar atención a cómo se presenta ante los demás y a lo que comparte marcará la diferencia en cómo lo traten. No dude en utilizar su encanto y entusiasmo para ganar favores y aceptación. Un desafío físico o una competición requieren preparación y disciplina. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comparta sus inquietudes y sepa cuándo alejarse de personas y situaciones que le parezcan sospechosas o poco confiables. Concéntrese en las mejoras en el hogar que le hagan la vida más fácil y alivien la tensión en sus relaciones. Evite gastos compartidos o acuerdos que supongan una carga financiera. El gasto emocional y el intento de comprar favores serán contraproducentes. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): participe en algo estimulante. Un cambio de ritmo, de paisaje o de gente será edificante. La actividad física le tocará el alma y le ayudará a ponerse al día en lo que respecta a la vida, el amor y a su felicidad personal. Una entrevista de trabajo le brindará la oportunidad de combinar sus habilidades y cualificaciones excepcionales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que aquello que otros decidan hacer arruine sus planes. Salir y socializar le ayudará a comprender qué y quién hace que su día valga la pena. Las emociones estarán cerca de la superficie y pasar demasiado tiempo con alguien con quien trabaja puede tener un efecto adverso sobre su posición o reputación. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.