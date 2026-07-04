Horóscopo de hoy: día sábado 04 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Melanie Fiona, 43; Becki Newton, 48; Andrew Zimmern, 65; Geraldo Rivera, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase al tanto de asuntos legales, financieros y médicos. Establezca una rutina de ejercicio y una dieta saludable que pueda incorporar fácilmente a su horario. Sentirse y verse bien le ayudará a ganar impulso y lo animará a inscribirse en programas y clases que impacten en su estilo de vida y en las personas con las que se relaciona. Sus números son 3, 17, 24, 26, 35, 44, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, amable y complaciente. Es proactivo y sensible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dé lo mejor de sí mismo y permita que su encanto guíe el camino. Calcular bien cómo resolver problemas y cumplir con sus responsabilidades le dará ventaja al tratar con instituciones, agencias, socios y figuras de autoridad. Combinar negocios con placer le ayudará a ganarse la confianza y el respeto de los demás. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga su vida privada y sus ideas para sí mismo. Evite los excesos, los gastos desmedidos y dejar que sus emociones afloren, ya que lo pondrían en una posición vulnerable. Relájese, póngase en el papel de espectador y aprenda de lo que ve. Tiene tiempo suficiente para considerar qué quiere hacer a continuación. Reúna información, quédese cerca de casa y concéntrese en que su residencia sea funcional. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si duda sobre sus relaciones, perspectivas laborales o salud, su deseo de algo nuevo y emocionante impactará en su vida. No actúe precipitadamente cuando la observación le permita comprender las ventajas y los inconvenientes de una situación que le resulte tentadora. Tomarse un descanso o dedicar tiempo a algo que disfrute le ayudará a tomar mejores decisiones. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija un camino que le ofrezca algo único o que lo ponga frente a frente con opciones que puedan llevarlo en una dirección diferente. Explorar pasatiempos y lugares que le apasionan le permitirá aprender algo y ampliar su círculo de amigos. Viajar, comunicarse y centrarse en las relaciones que establece fomentará su crecimiento personal y el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): guarde su dinero y pertenencias en un lugar seguro. No gaste en artilugios que prometen lo imposible. Incluya disciplina y practicidad en sus decisiones e invierta más en sí mismo y en su futuro. Adquirir habilidades que le permitan trabajar en un campo que le interese lo beneficiará. Deje que sus gestos expresen sus sentimientos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lo que marcará la diferencia será la forma en que trate a los demás y lo que haga por ellos. Busque una salida para las cosas que ya no necesita o no usa. Ayudar a quienes están en una situación difícil lo hará sentir mejor y tendrá un impacto positivo en la forma en que lo ven y lo tratan los demás. Evite riesgos que puedan causar lesiones o enfermedades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acepte las invitaciones que reciba. Participar lo conducirá a conversaciones que pueden generar cambios positivos y fortalecerlo. Ayudar a quienes lo necesitan o a quienes persiguen sus mismos objetivos le dará la esperanza de un futuro mejor. No se prive de algo que le brinda alegría. Los eventos sociales lo conducirán a una asociación beneficiosa. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aproveche las oportunidades educativas o de viaje. Participe en conversaciones que le revelen formas originales de usar sus contactos, experiencia y habilidades para sobresalir. Las mejoras en el hogar requerirán un presupuesto estricto para evitar deudas. No permita que alguien a quien ama se aproveche económicamente de usted. El amor y el respeto no se compran; se ganan con acciones. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el dinero y las emociones chocarán. No permita que nadie se aproveche de su generosidad o amabilidad. Diga no a quienes le pidan que pague por sus errores. Invierta su tiempo, energía y dinero en el autocuidado o en una nueva apariencia que aumente su confianza y lo motive a concentrarse en el hogar, la familia y en ahorrar para algo especial. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que la ira se apodere de usted cuando lo que se necesita para lograr un cambio positivo es disciplina y comprensión. Exprese sus sentimientos y muestre disposición para llegar a un acuerdo que garantice la equidad y la buena fe. Una empresa conjunta bien gestionada le reportará los mayores beneficios. No pierda de vista sus objetivos ni lo que los demás pueden aportar. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija un proyecto de mejora del hogar que le dé tranquilidad y fomente su seguridad, comodidad y bienestar. Reencontrarse con alguien de su pasado será revelador. Una mejora física que logre le levantará el ánimo y lo animará a replantearse sus pensamientos y sentimientos con respecto al amor, el romance y la dinámica familiar. Un estilo de vida singular le resultará interesante. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aléjese de situaciones caóticas o de personas que esperan que ponga su vida en pausa por ellas. Haga lo suyo. Planifique un día lleno de diversión que satisfaga su alma y lo motive a participar en acciones que beneficien a su comunidad. No permita que las decisiones ajenas le impidan encontrar su felicidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.