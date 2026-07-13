Horóscopo de hoy
13 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 13 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ken Jeong, 57; Cheech Marin, 80; Harrison Ford, 84; Patrick Stewart, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: permita que la precisión, la honestidad y la comprensión de lo que es posible lo guíen. Hable con el corazón, dirija su energía con intención reflexiva y deje que sus acciones sellen su objetivo. La oportunidad está a la vista, y si deja a un lado su orgullo y sus emociones, encontrará un camino que lo haga sentir bien consigo mismo. Permita que la esperanza y la bondad guíen el camino, y podrá marcar la diferencia. Sus números son 6, 17, 21, 23, 30, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, complejo y cautivador. Es flexible y original.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea honesto consigo mismo y tenga en cuenta a los demás. Si está dispuesto a llegar a un punto intermedio y aceptar la verdad, descubrirá cómo lidiar con los problemas de transparencia que enfrenta. Los eventos laborales le brindarán una plataforma para presentar lo que puede hacer y verificar quién muestra interés. Enfoque su energía en el crecimiento profesional. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): involúcrese, marque la diferencia y haga su parte. La adversidad puede mostrar su peor cara, pero si actúa con bondad y amor, usted será parte de la solución y no del problema. Siéntase orgulloso de dónde vive, de cómo trata a los demás y confíe en su conocimiento y experiencia, no en su orgullo, para que lo guíen. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si algo no le gusta, cámbielo. Investigue, encuentre alternativas y haga que suceda. Asuma la responsabilidad de su vida, su salud y su futuro. Hablar es fácil, pero pensar en positivo le ayudará a encaminarse en una dirección gratificante y que le brinde tranquilidad. Elija defender sus propios intereses. Enfoque su energía en lo que más le importa. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea valiente, pida lo que quiere y no tema poner límites si alguien intenta aprovecharse de usted. Si permite que la crítica y el orgullo se interpongan en el camino del sentido común cambiará de opinión. Reconozca sus defectos y debilidades, y esfuércese por ser la mejor versión de sí mismo. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): explore posibilidades creativas. Considere sus habilidades y lo que más disfruta hacer, y busque opciones profesionales que puedan ser fundamentales para avanzar hacia sus objetivos. Deje de ser tan duro consigo mismo y concéntrese en cómo puede ampliar su perspectiva y aplicar sus talentos a pasatiempos que lo animen a explorar y crecer. Protéjase de enfermedades y lesiones. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para respirar. Aléjese de situaciones caóticas y de personas que contribuyen a su estrés y ansiedad. Rodéese de un ambiente tranquilo y de personas que lo animen, no que lo depriman. Si presta atención a sus necesidades físicas y emocionales saldrá victorioso. Sea fiel a sí mismo. El romance está escrito en las estrellas. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reflexione sobre sus alternativas, analice de principio a fin cada escenario y replantee sus objetivos. Preste atención a lo que le funciona y a lo que le causa confusión e incertidumbre. Tómese su tiempo, investigue sus opciones y dedique más tiempo a revisar las posibilidades. Use su imaginación, pero no permita que sus emociones, su orgullo ni otras personas lo desvíen del camino. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga una vida sencilla, factible y asequible. Rechace la tentación, los excesos y las malas influencias. Evite tomar decisiones apresuradas sobre su salud o su situación financiera. Escuche atentamente, resuma las opciones disponibles y aléjese de quienes ejercen presión. Confíe en su inteligencia y deje que la investigación lo guíe. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): abra los ojos y su billetera. Ocúpese de lo que le está afectando en casa, ya sea en el ámbito médico o legal. Despeje su vida y deje atrás el pasado. Dedique su energía a simplificar su rutina, calmar el caos y tratarse con respeto. Aléjese de las personas negativas y concéntrese en las cosas y en las personas que le brindan alegría. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reaccione, tome la iniciativa y cumpla las promesas que se hizo a sí mismo. Un cambio puede no ser fácil, ni física ni económicamente, pero el resultado será alentador y lo animará a seguir adelante en una dirección que le dé paz interior. No se limite tolerando a las personas y situaciones que le causan sufrimiento. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a cómo se gana la vida y cómo canalizar su energía hacia la prosperidad y una profesión que lo apasione en lugar de agotarlo. Un cambio de residencia o mejoras que le permitan encontrar su felicidad le ayudarán a poner su vida en perspectiva. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sus altos estándares, expectativas y determinación lo harán avanzar. No permita que otros lo manipulen ni lo desvíen del camino. Elija una dirección que lo haga sentir bien consigo mismo, con su apariencia y con sus próximos pasos. Aléjese de la negatividad y la incertidumbre. Tome una decisión y siga a su corazón. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.