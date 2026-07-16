Horóscopo de hoy: día jueves 16 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gareth Bale, 37; AnnaLynne McCord, 39; Corey Feldman, 55; Will Ferrell, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: fíjese metas y cúmplalas. Aproveche su experiencia, sus aliados de confianza y las oportunidades excepcionales para alcanzar sus aspiraciones. No permita que la negatividad y las emociones lo conduzcan a la inseguridad y a la renuencia a participar en lo que la vida le ofrece. Siga adelante incluso cuando se sienta desanimado, y encontrará la luz que lo conducirá a la felicidad personal. Participar es su camino hacia una mejor salud, menos estrés y una perspectiva positiva sobre lo que es posible. Sus números son 3, 18, 22, 27, 30, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, reflexivo y concienzudo. Es inteligente y pragmático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): analice los pros y los contras y haga lo que sea necesario para alcanzar sus metas. De usted depende controlar el resultado usando una estrategia original que mantenga en desventaja a cualquiera que intente superarlo. No comparta información sobre su vida personal ni sus convicciones. Aléjese de las personas inestables y de los estafadores. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aléjese de los problemas. Mire hacia adentro y haga aquello que le brinde tranquilidad. No puede controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí puede controlar cómo reacciona y puede protegerse de las consecuencias. Participe en una actividad que disfrute, tómese un tiempo para consentirse o renovar su imagen. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede echar un vistazo sin comprometerse. El tiempo está de su lado y explorar posibilidades le dará una idea de lo que puede permitirse, así como qué necesita y qué no en su vida. Es hora de dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Proteja su posición, reputación y salud. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprese su opinión y elabore su plan. Lleve a cabo el trabajo preliminar y avance hasta llegar a la meta. Complete lo que haya dejado pendiente para poder dedicar su tiempo y esfuerzo a algo nuevo y emocionante que desee emprender. No se conforme con menos cuando hay tanto por descubrir. Establezca un plan sólido para evitar contratiempos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): establezca límites y un presupuesto por si surge alguna tentación. Si mantiene la calma puede evitar el arrepentimiento y divertirse. Sea prudente y respete las reglas en situaciones que puedan ponerlo en una posición vulnerable. No se deje engañar por anuncios que prometan solucionar lo imposible. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea falso. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a los detalles, los hechos y las cifras. Ayudar a los demás puede hacerlo sentir bien, pero tenga cuidado de que nadie se aproveche de su generosidad. Ofrezca conversación, sugerencias y amabilidad, pero no pague por los errores ajenos. No puede comprar amigos ni pareja y esperar ganarse el respeto. Es perfecto tal como es. Priorícese. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): únase a quienes comparten sus objetivos y pueden aportar sugerencias para alcanzar un mayor éxito. Ábrase al cambio, al aprendizaje y a invertir en un estilo de vida que se adapte a sus necesidades. Sea fiel a sí mismo, a sus convicciones y busque aquello que le brinde tranquilidad y una actitud positiva. Ignore a quienes no compartan su punto de vista. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): verifique la información antes de compartirla. Alguien podría exagerar la situación, lo que podría costarle caro o causarle arrepentimiento. Sea preciso, vele por sus intereses y sea audaz, valiente y proteja su reputación. Esfuércese al máximo y evite los excesos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): analice su entorno con ojo crítico y considere cómo puede aumentar su comodidad y optimizar su espacio para una vida más eficiente. Establezca límites financieros que le ayuden a ahorrar y a evitar pagar de más por servicios o suscripciones. Un cambio en su rutina o estilo de vida le brindará beneficios. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deje de preocuparse por qué hacer a continuación y diríjase hacia aquello que le ofrezca crecimiento personal, superación u oportunidades de inversión. No confíe en que otros le brinden información privilegiada. Investigue, verifique los hechos y actúe con confianza. Evite discusiones o sobrepasar sus límites físicos. Un estilo de vida saludable le ayudará a superar a cualquier competidor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a sus finanzas personales e inversiones. La forma en que administre su dinero determinará el estilo de vida que puede permitirse y mantener. Las oportunidades laborales muestran potencial y lo conducirán a oportunidades que superarán sus expectativas. No se aleje ni subestime a quienes lo aman. Escuche los buenos consejos, pero haga aquello que lo haga sentir cómodo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): libere su agenda y haga planes para hacer algo especial. Establecer contactos, socializar y combinar negocios con placer lo beneficiará si sabe escuchar, pero cuando se trate de compartir información personal, guarde sus secretos. Lo que parece una oportunidad romántica puede ser engañoso. Es evidente un cambio de parecer. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.