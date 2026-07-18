Horóscopo de hoy
18 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 18 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chace Crawford, 41; Priyanka Chopra, 44; Kristen Bell, 46; Vin Diesel, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: una actitud sincera ante la vida, las amistades y las situaciones familiares le ayudará a lograr cambios positivos, pero antes debe dejar atrás el pasado y ordenar su vida. Se acabó lo viejo y llega lo nuevo. Perfeccione sus planes y asegúrese de rodearse de personas que enriquezcan su vida y de pasatiempos que le hagan sonreír. Viva la vida a su manera. Sus números son 3, 14, 23, 25, 32, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, cariñoso y considerado. Es disciplinado y creativo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cuanto más receptivo sea más fácil le resultará manejar cualquier situación ofreciendo incentivos para obtener lo que desea a cambio. Si se relaciona con personas que se dedican a algo que le interesa surgirá una oferta u oportunidad única. Puede ser que la participación no sea lo suyo, pero puede ayudarle a alcanzar su meta. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no pierda de vista el dinero y a las personas que pueden ayudarle o entorpecer su camino. Encontrar el camino hacia las oportunidades que le entusiasman le dará mayor libertad para seguir a su corazón y perseguir lo que es significativo para usted. Los eventos sociales lo llevarán a un cambio de perspectiva. Aléjese de quienes son descuidados con el dinero. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que el caos emocional arruine su día. Analice las situaciones y diríjase en la dirección que le ofrezca una perspectiva única sobre cómo usar sus contactos, habilidades y cualidades. Acérquese a aquellos que lo inspiran. No mezcle negocios con placer ni le dé a nadie la oportunidad de romperle el corazón. Priorícese. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprese su opinión, pero prepárese para afrontar las consecuencias. Dejar ir es difícil, pero también revitalizante. Cargar con problemas afecta su bienestar emocional y mental. Elabore un plan que satisfaga su curiosidad y le permita tomar un camino que le brinde paz mental y serenidad. Deje atrás el pasado y descubra nuevas posibilidades. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las discusiones sobre dinero, decisiones personales y cómo quiere emplear su tiempo se intensificarán rápidamente. Use su imaginación y encontrará la manera de hacer lo que le agrada a usted y a quienes lo rodean. Aprenda de la experiencia que hay más de una forma de hacer las cosas y que, al ayudar a los demás, también se ayuda a sí mismo. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reflexione sobre su situación personal y profesional, y descubrirá un camino hacia un futuro mejor. Tome la iniciativa, inicie conversaciones y elija un camino que le permita hacer las cosas a su manera. No dependa de los demás ni crea que velarán por sus intereses. Abogue por usted mismo y tome un camino que le brinde los beneficios que desea. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reflexione y analice con detenimiento las situaciones. Su forma de relacionarse con los demás influirá en el resultado. Hay un cambio positivo a su alcance si canaliza su energía hacia algo que le resulte cómodo o que le ayude a cumplir su propósito. La motivación lo llevará a descubrir lugares que no sabía que existían y a conocer personas que lo inspiren a superar sus expectativas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea amable, humilde y bondadoso, y recibirá lo mismo a cambio. Cumpla sus promesas y honre su palabra. Establecer altos estándares le granjeará un mayor respeto de sus compañeros y lo animará a esforzarse por mejores oportunidades. Deje que su voz guíe el camino y que sus acciones confirmen su autenticidad. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se vislumbra una ganancia económica prometedora. Revise sus documentos, sea ingenioso y ponga en marcha sus planes. Un cambio en casa lo motivará a replantearse su estilo de vida y a cuidarse mejor. No se quede corto a la hora de presentarse ante los demás. Cuando se ve y se siente bien, el éxito llega solo. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si alguien intenta intervenir presione y prepárese para defenderse a sí mismo y a sus planes. Aproveche cualquier oportunidad para expresar su opinión y conseguir que se sumen personas que puedan contribuir a sus planes. Si está contento consigo mismo se harán evidentes la satisfacción personal y una mayor confianza. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una oportunidad para estar con alguien a quien quiere o hacer algo agradable por esa persona dará sus frutos. Se desarrollará un cambio positivo en el hogar gracias a su planificación innovadora y a su esfuerzo por complacer a quienes cuya seguridad, protección y bienestar emocional dependen de usted. Deje atrás el pasado y llene su corazón de momentos felices. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de preocuparse por lo que piensen o hagan los demás. Aléjese de todo y de todos los que no le agradan, y rodéese de quienes le ofrecen energía positiva, apoyo y la libertad de abrazar lo que más le apasiona y motiva. Cree oportunidades y acepte aquello que le pertenece. El amor y el romance están en auge, y los eventos sociales se ven atractivos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.