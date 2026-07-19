Horóscopo de hoy
19 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 19 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Trai Byers, 43; Jared Padalecki, 44; Benedict Cumberbatch, 50; Nancy Carell, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque lo positivo en todas las personas y en todo lo que encuentre. La forma en que proyecte sus sentimientos y exprese sus ideas determinará lo que suceda. Sea directo y esté dispuesto a comprometerse con sus objetivos. No salga de su zona de confort; recabar información lo tranquilizará y lo orientará en la mejor dirección. Sus números son 4, 13, 17, 26, 30, 32, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, aprovecha las oportunidades y está motivado. Es inspirador y adaptable.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): antes de iniciar un proyecto o decidir gastar en entretenimiento, proyectos o seres queridos considere el costo. Limite sus gastos. Busque ofertas y supervise cualquier cambio costoso que desee realizar. Las empresas conjuntas requerirán imaginación y disciplina para encontrar puntos en común. Cultivar una relación significativa los unirá aún más. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje de preocuparse por lo que no puede controlar y canalice su energía en algo que lo beneficie. Trabajar en proyectos de superación personal y rodearse de personas que lo animen a perseguir lo que más sabe y le apasiona hacer le dará tranquilidad. Reconozca quién está de su lado y aléjese de quienes usan tácticas de presión para engañarlo. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las presiones emocionales le pasarán factura. Se debatirá entre la tentación y lo que realmente debe hacer. No permita que su pareja, sus hijos o aquellos a quienes intenta constantemente complacer lo convenzan de hacer algo cuestionable. Dedique su energía a investigar y a elaborar un plan y un presupuesto que no le generen estrés ni ansiedad. Proteja su salud, sus relaciones importantes y su bienestar financiero. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): replantee sus objetivos y modifique lo que ya no le funciona. Aflorarán las emociones, cambiando su perspectiva sobre el estilo de vida, el amor y sus anhelos. No ignore aquello que ha sucedido ni lo que lo frena. El cambio depende de su capacidad de dejar atrás el pasado y abrazar aquello que lo hace sentir bien consigo mismo y con sus perspectivas. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un entorno diferente cambiará su perspectiva, despertará su imaginación y le ofrecerá una visión de las posibilidades. Enfocarse en sus sueños y conversar con alguien que le ayude a reconocer su potencial le permitirá dar un paso hacia un cambio de estilo de vida que le brinde comodidad, bienestar y la oportunidad de crear la felicidad que desea. Deje de procrastinar y empiece a actuar. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): revise su situación financiera. Si tiene la intención de mantener su estilo de vida sus ingresos y gastos podrían requerir ajustes. Haga el trabajo preliminar en lugar de confiar a otra persona la administración de sus bienes, gastos generales y planes a largo plazo. Tomar decisiones antes de compartir sus intenciones evitará que alguien ansioso por tomar el control intervenga. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga algo que despierte su imaginación y lo acerque a sus seres queridos, el crecimiento personal que experimente le dará el impulso necesario para seguir a su corazón y perseguir sus sueños con una actitud positiva y la intención de terminar lo que empieza. La negatividad es su enemiga; sonría y elija aquello que le brinde felicidad. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): visite un lugar que resuene con usted y le brinde paz. Concéntrese en lograr la solidaridad conociendo y comprendiendo sus necesidades. El proceso de reconocer sus sentimientos y lo que desea, y seguir un plan y un presupuesto sostenible le ayudará a ganar confianza y lo motivará a alcanzar metas más altas. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que lo dominen la confusión y la incertidumbre. Afronte la presión y genere un cambio. Tiene opciones. Ignorar el problema no resuelve nada, pero decir las cosas como son le ayudará a eliminar cualquier desacuerdo que tenga con alguien que le causa malestar. No se estrese; ocúpese de lo que le preocupa y asuma la responsabilidad de su felicidad. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hablar puede ayudarle a aliviar el estrés. Nada cambiará si no comparte sus opiniones y sentimientos y no propone soluciones de compromiso e incentivos para asegurar un futuro mejor. Escuche lo que otros dicen y piden, pero no se apresure a aceptar algo que con el tiempo le preocupe. Busque un punto intermedio o aléjese. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): invierta más tiempo y dinero en usted mismo, en su entorno y en sus perspectivas. Una actitud positiva puede ayudarle a lograr sus objetivos, pero dejar que lo dominen la negatividad y las influencias externas lo hará retroceder. No tema aceptar el cambio y hacer las cosas de manera diferente. Seguir a su corazón lo motivará a priorizarse. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): interactuar con personas con las que se identifica le ayudará a comprender mejor su situación personal y le brindará perspectiva sobre los cambios necesarios para alcanzar la paz interior. La ira le causará estrés e incertidumbre, y buscar un cambio positivo reforzará su confianza y le ayudará a responsabilizarse de su felicidad. El crecimiento personal le enseñará a priorizarse. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.