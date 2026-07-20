Horóscopo de hoy
20 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 20 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Julianne Hough, 38; Judy Greer, 51; Josh Holloway, 57; Carlos Santana, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la clave son el realismo, el sentido común y la inteligencia. No permita que las influencias externas tomen la delantera cuando estén en juego su trabajo, dinero, salud o emociones. Dele la vuelta a la situación y use su encanto, memoria e intuición para superar a cualquiera que intente aprovecharse de usted. No se moleste en intentar cambiar a los demás; los mejores resultados llegarán cuando se perfeccione para convertirse en su mejor y más valiente defensor. Sus números son 4, 15, 22, 27, 35, 42, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es independiente, consciente y emocional.Es creativo y reservado.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): explore todas las posibilidades, lugares y personas que puedan ayudarle a comprender cómo alcanzar su meta. Sea directo, audaz y receptivo a las sugerencias y la ayuda que reciba. No permita que su orgullo o sus emociones se interpongan entre usted y sus ambiciones. Use su imaginación y disciplina, y el resultado será mejor de lo que esperaba. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si algo le resulta confuso exprese su opinión. Las opciones que reciba le ayudarán a tomar una decisión que le permita comprender mejor cómo invertir o administrar su flujo de efectivo. Implementar un plan que limite el crecimiento de la deuda aliviará el estrés y le brindará esperanza para un futuro mejor. Se favorecen la comunicación y el minimalismo. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en lo que es importante lograr. Tener una actitud positiva y la capacidad de ofrecer ideas originales le ayudará a ganarse el respeto y la aceptación de quienes antes no le recibían con los brazos abiertos. Mantenga la frente en alto y no deje nada al azar. Una actitud apasionada hacia la vida, el amor y la felicidad le ayudará a reconocer lo que es mejor para usted. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la oportunidad comienza con usted. Exprese su opinión y demuestre su capacidad de lucha. No permita que nadie lo domine ni que controle la conversación. Deje que lo guíen su memoria y experiencia, y superará a cualquiera que intente desafiarlo. Es hora de mejorar su reputación. Dé un paso al frente, exprésese con claridad, ofrezca sugerencias y conviértase en la persona de referencia de su entorno. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no pierda el tiempo cuando la oportunidad lo está esperando. Haga llamadas, consulte expertos para buscar información y dé lo mejor de usted. En lugar de pedir ayuda a otros, confíe en sí mismo para lograr sus objetivos. Un enfoque práctico lo hará sentir bien con sus logros y dará mayor significado a las recompensas que reciba. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija una plataforma para expresar sus pensamientos y sentimientos, y descubrirá un camino hacia el crecimiento personal. No permita que la negatividad de los demás le haga dudar de usted mismo. Crea en usted y en su capacidad de prestar atención a los detalles y completarlos a tiempo. No pierda el tiempo intentando convencer a sus críticos; deje que su éxito hable por usted. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio puede ser positivo si lo maneja con una actitud optimista. Renovar su entorno o actualizar sus credenciales o visión para adaptarse a las tendencias le ayudará a cambiar su perspectiva y le brindará información sobre cómo utilizar su conocimiento y experiencia para progresar. Una sociedad que esté considerando tendrá sus problemas. Aprenda a retirarse cuando sea necesario. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): al salir de su zona de confort, crecerá y reconocerá las posibilidades. Controle sus gastos y use su inteligencia y contactos para obtener el máximo provecho de su inversión. No permita que lo perjudiquen sus emociones ni el deseo de impresionar a alguien. Esfuércese por controlar el resultado y ajústese al presupuesto. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): asuma la responsabilidad de su felicidad. Reduzca las pérdidas emocionales y financieras, elimine aquello que lo frena y concéntrese en lo que tenga más sentido y mejore su autoconsciencia y confianza. Enfóquese en su estilo de vida y su situación familiar, y rodéese de personas que lo apoyen. Evite eventos o situaciones que puedan poner en riesgo su salud. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): relájese; tómese un momento para centrarse y evaluar su pasado, presente y futuro. Use su imaginación y dedique su energía a algo que disfrute. No siempre se trata de dinero; en realidad se trata de integridad, de seguir a su corazón y de ser feliz con usted mismo y con el estilo de vida que elija. El crecimiento personal y los proyectos de superación personal darán sus frutos. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): avance con esperanza, ideas innovadoras y la determinación de hacer realidad sus sueños. Confíe en sus habilidades y organice reuniones para impulsar sus intereses. No se quede esperando a que las personas o las oportunidades lleguen a usted. Esfuércese, tome el control y demuestre su carisma a todos aquellos con quienes se encuentre y se le abrirán las puertas. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): resuelva rápidamente los asuntos institucionales y siga adelante. No permita que las emociones influyan en proyectos conjuntos, gastos compartidos ni contratos que hayan salido mal. Sea quien aclare las cosas y deje atrás el pasado. Hable a su favor para evitar malentendidos. Un encuentro casual lo pondrá en contacto con alguien de interés. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.