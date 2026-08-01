Horóscopo de hoy: día sábado 01 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Momoa, 47; Tempestt Bledsoe, 53; Adam Duritz, 62; Robert Cray, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga las reglas, haga planes y elimine lo que ya no tiene sentido para usted. Reducir gastos y cancelar suscripciones y membresías que ya no le sirven le dará más tiempo para las personas y los eventos que más disfruta. Las oportunidades para viajar, ampliar sus intereses y aprender algo nuevo contribuirán a su crecimiento personal y a su aprecio por la vida, el amor y la felicidad. Encuentre su zona de confort y viva la vida a su manera. Sus números son 3, 11, 21, 27, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, extrovertido y popular. Es compasivo y considerado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): persiga sus sueños. Un enfoque disciplinado y un plan bien pensado darán sus frutos. Tener mucha energía, generar ideas innovadoras e invertir en usted mismo, en su estilo de vida y en su hogar será una experiencia que le abrirá las puertas a nuevos comienzos. Únase a grupos que le interesen y participe en eventos que le permitan demostrar sus habilidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): necesita tiempo para rejuvenecer y repensar cómo quiere avanzar. Actuar con prisa solo le traerá decepción. Escuche a su corazón y persiga lo que sea significativo para usted. Un encuentro emotivo con un ser querido los unirá aún más y los animará a realizar cambios positivos en su estilo de vida que fomenten el crecimiento financiero y una mayor independencia. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): administre con cuidado su tiempo y su dinero. No permita que nadie se aproveche de usted. Cíñase a lo que conoce y a las personas en quienes confía, y diga no a cualquiera que intente convencerlo de algo que no necesita. Investigue y proteja sus intereses, su salud y su bienestar emocional. Las conversaciones y las perspectivas serán exageradas y engañosas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): al expresar sus sentimientos y considerar la respuesta que reciba descubrirá cómo puede generar cambios positivos en el hogar que lo acerquen a sus seres queridos. Su memoria no le fallará al prepararse para futuros proyectos y al presentar y promover lo que desea hacer a continuación. Un cambio de estilo de vida y el romance están escritos en las estrellas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea sincero y revele sus sentimientos, intenciones y metas a largo plazo. Genere expectativa en su círculo y los comentarios que reciba le ayudarán a poner en marcha sus planes. Va por un camino que puede brindarle mayor influencia. No dude en mejorar su currículum adquiriendo certificaciones, conocimientos y experiencia adicionales. Le espera una oportunidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): concéntrese en las relaciones, la equidad y en llegar a fin de mes. Confíe en su intuición y preste atención a los detalles, a sus gastos y a cómo se ve y cómo se siente. Intentar abarcar demasiado a la vez no le permitirá alcanzar sus estándares. Tómese las cosas con calma, siga las reglas y no escatime en lo que pueda afectar su reputación, su posición o su flujo de efectivo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): avance con disciplina y dedicación. Mantenga en secreto sus planes hasta estar seguro de que el éxito llegará. El cambio es necesario, y para triunfar es esencial realizarlo en el momento oportuno. Busque entornos que le resulten innovadores y cómodos. Presente y promueva sus planes, y alguien importante se fijará en ellos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): observe lo que hacen sus adversarios y aprenda de sus errores. Mantener un presupuesto ajustado y usar su inteligencia para atraer atención positiva le ayudará a ganarse el respeto y la atención de quienes puedan ayudarle. Cree un ambiente más cómodo y acogedor usando su perspicacia e imaginación, no su dinero. El romance se ve favorecido. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revise sus contratos, historiales médicos e inversiones. Mantenga bajo control sus emociones y guárdese para sí mismo su información personal. No confíe en nadie que le haga demasiadas preguntas o que se esfuerce demasiado por impresionarlo. La observación le permitirá descubrir algo sospechoso en alguien que intenta involucrarlo en una empresa conjunta. Confíe en su intuición. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elabore un plan financiero que lo proteja de quienes intentan aprovecharse de usted. Una empresa conjunta puede resultarle atractiva, pero es mejor no comprometerse con nada que implique confianza y gastos compartidos. Preste atención a su salud y bienestar emocional. Priorice el ejercicio y el descanso. El romance se ve prometedor. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga el impulso, asuma la responsabilidad de su felicidad y participe en eventos sociales que le permitan reencontrarse con alguien especial. Un cambio de estilo de vida lo animará y lo impulsará a dejar atrás el pasado y centrarse en lo que realmente le importa. Dedique su energía a convertirse en la mejor versión de sí mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): espere y observe qué sucede antes de implementar cambios que puedan afectar su estilo de vida. No permita que una situación emocional le robe la alegría. El enojo no resuelve nada, pero asumir la responsabilidad de su felicidad ofrece la esperanza de un futuro brillante. Los eventos sociales le levantarán el ánimo y lo animarán a disfrutar la vida. Confíe en su intuición y priorícese. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.