Horóscopo de hoy: día miércoles 19 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ethan Cutkosky, 27; Christina Perri, 40; John Stamos, 63; Bill Clinton, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija el camino correcto. Si se deja influenciar por factores externos, la preocupación y las emociones perturbarán su vida. Sepa cuando alejarse, cómo reconfortarse y enfocar su energía en obtener resultados positivos. Establezca un plan estricto y mantenga la disciplina para asegurarse no solo de evitar la negatividad, sino también de canalizar la fuerza y el coraje necesarios para reforzar la energía positiva en todo lo que emprenda. Sus números son 3, 11, 22, 29, 37, 40, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambicioso, pragmático y expresivo. Es extrovertido y sensible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): relájese; tómese un tiempo para sí mismo. Elimine lo que le causa angustia y cambie su horario para incluir los proyectos y los pasatiempos que lo hacen sentir bien. Un estímulo personal lo animará a participar en un evento que le brinde perspectivas sobre formas extraordinarias de usar sus talentos. Si combina los negocios con el placer, prosperará. El compromiso es evidente. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de actuar tómese un momento para reflexionar sobre las consecuencias. Su energía será más útil si se dedica a aprender y descubrir qué disfruta y con quién quiere pasar su tiempo. Una oportunidad para cambiar de rumbo profesional o adquirir habilidades que le ayuden a progresar será estimulante. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): explore todas las opciones y antes de seguir adelante compare las situaciones que requieran modificaciones. No permita que las circunstancias emocionales que se desarrollan a su alrededor le impidan alejarse del drama y disfrutar de la vida. Elija el camino que más le atraiga y viva el momento. Renueve su imagen, socialice y aborde temas importantes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la honestidad empieza por usted. Evalúese, analice sus intereses y ocúpese de los asuntos pendientes; resolverlos le dará el impulso y la confianza que necesita para vivir la vida a su manera. Preste atención a las personas, los lugares y los pasatiempos que le resulten inspiradores y dedique más tiempo a satisfacer sus necesidades en lugar de las ajenas. Sea fiel y leal a su propia persona. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga una pausa, observe lo que sucede y resista la tentación. La información que reciba será engañosa. Ocúpese de las responsabilidades pendientes para aliviar el estrés y disponer de un tiempo para reflexionar sobre sus próximos pasos. Reorganice su tiempo y esfuerzo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las referencias serán útiles en sus conversaciones. Gestionar los detalles con precisión le ayudará a afrontar cualquier cambio inesperado. Busque lo positivo en todo y en todos, y avanzará hacia algo mejor para usted. La paciencia conducirá a la prosperidad, y resolver los asuntos pendientes le dará tranquilidad. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): son evidentes las compras impulsivas. Guarde sus tarjetas de crédito y evite los centros comerciales y los lugares donde sienta la tentación de gastar. Puede divertirse sin excederse si se queda en casa y se dedica un día a cuidarse. Relajarse con un buen libro o disfrutar de un baño en la bañera de hidromasaje lo reconfortará. La disciplina y la sanación van de la mano. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): guárdese sus pensamientos para usted. Expresar su opinión lo llevará a algo de lo que se arrepentirá. Preste más atención a su apariencia, a cómo se siente y a cómo gestiona sus inversiones. Si se asegura de tener todo al día obtendrá el mayor beneficio. Si escucha y observa, comprenderá qué es lo mejor para usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): considere su presupuesto para el desarrollo personal o para mejorar su estilo de vida, y busque algo que le interese. Participar en actividades físicas o educativas mejorará su conciencia sobre la salud. Los cambios en casa o en el trabajo pueden parecer difíciles al principio, pero cuanto más perfeccione sus habilidades, más oportunidades se le presentarán. Dese prioridad a sí mismo y a sus intereses. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si se acerca a alguien con quien había perdido contacto, redescubrirá personas, lugares y pasatiempos que echa de menos. Explorar el pasado le ayudará a revisar su lista de tareas pendientes y le dará motivos para no renunciar a sus sueños. No deje que la ira se apodere de usted cuando lo necesario es actuar. Proteja su reputación y su bienestar físico. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome el camino menos transitado. Explore lo nuevo, emocionante y disponible para usted. Un cambio le hará tomar consciencia de lo que se ha estado perdiendo. Concéntrese en llevarse bien con los demás y en construir relaciones sólidas y saludables. Combinar lo antiguo con lo nuevo le brindará las mayores recompensas. Si decide ser imparcial de ahora en adelante surgirán soluciones. El romance se ve favorecido. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aprenda a sacar partido de su intuición. Al analizar las situaciones empezará a ver patrones. Relacionarse con los demás y observar lo que hacen y dicen propiciará cambios personales positivos que atraerán el interés de quienes pueden ayudarle a transformar su estilo de vida actual en algo que le brinde mayor paz y una mejor comprensión de lo que es posible. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.