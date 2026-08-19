Horóscopo de hoy
19 de agosto de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 19 de agosto para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ethan Cutkosky, 27; Christina Perri, 40; John Stamos, 63; Bill Clinton, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija el camino correcto. Si se deja influenciar por factores externos, la preocupación y las emociones perturbarán su vida. Sepa cuando alejarse, cómo reconfortarse y enfocar su energía en obtener resultados positivos. Establezca un plan estricto y mantenga la disciplina para asegurarse no solo de evitar la negatividad, sino también de canalizar la fuerza y el coraje necesarios para reforzar la energía positiva en todo lo que emprenda. Sus números son 3, 11, 22, 29, 37, 40, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambicioso, pragmático y expresivo. Es extrovertido y sensible.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): relájese; tómese un tiempo para sí mismo. Elimine lo que le causa angustia y cambie su horario para incluir los proyectos y los pasatiempos que lo hacen sentir bien. Un estímulo personal lo animará a participar en un evento que le brinde perspectivas sobre formas extraordinarias de usar sus talentos. Si combina los negocios con el placer, prosperará. El compromiso es evidente. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de actuar tómese un momento para reflexionar sobre las consecuencias. Su energía será más útil si se dedica a aprender y descubrir qué disfruta y con quién quiere pasar su tiempo. Una oportunidad para cambiar de rumbo profesional o adquirir habilidades que le ayuden a progresar será estimulante. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): explore todas las opciones y antes de seguir adelante compare las situaciones que requieran modificaciones. No permita que las circunstancias emocionales que se desarrollan a su alrededor le impidan alejarse del drama y disfrutar de la vida. Elija el camino que más le atraiga y viva el momento. Renueve su imagen, socialice y aborde temas importantes. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la honestidad empieza por usted. Evalúese, analice sus intereses y ocúpese de los asuntos pendientes; resolverlos le dará el impulso y la confianza que necesita para vivir la vida a su manera. Preste atención a las personas, los lugares y los pasatiempos que le resulten inspiradores y dedique más tiempo a satisfacer sus necesidades en lugar de las ajenas. Sea fiel y leal a su propia persona. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga una pausa, observe lo que sucede y resista la tentación. La información que reciba será engañosa. Ocúpese de las responsabilidades pendientes para aliviar el estrés y disponer de un tiempo para reflexionar sobre sus próximos pasos. Reorganice su tiempo y esfuerzo. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las referencias serán útiles en sus conversaciones. Gestionar los detalles con precisión le ayudará a afrontar cualquier cambio inesperado. Busque lo positivo en todo y en todos, y avanzará hacia algo mejor para usted. La paciencia conducirá a la prosperidad, y resolver los asuntos pendientes le dará tranquilidad. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): son evidentes las compras impulsivas. Guarde sus tarjetas de crédito y evite los centros comerciales y los lugares donde sienta la tentación de gastar. Puede divertirse sin excederse si se queda en casa y se dedica un día a cuidarse. Relajarse con un buen libro o disfrutar de un baño en la bañera de hidromasaje lo reconfortará. La disciplina y la sanación van de la mano. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): guárdese sus pensamientos para usted. Expresar su opinión lo llevará a algo de lo que se arrepentirá. Preste más atención a su apariencia, a cómo se siente y a cómo gestiona sus inversiones. Si se asegura de tener todo al día obtendrá el mayor beneficio. Si escucha y observa, comprenderá qué es lo mejor para usted. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): considere su presupuesto para el desarrollo personal o para mejorar su estilo de vida, y busque algo que le interese. Participar en actividades físicas o educativas mejorará su conciencia sobre la salud. Los cambios en casa o en el trabajo pueden parecer difíciles al principio, pero cuanto más perfeccione sus habilidades, más oportunidades se le presentarán. Dese prioridad a sí mismo y a sus intereses. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si se acerca a alguien con quien había perdido contacto, redescubrirá personas, lugares y pasatiempos que echa de menos. Explorar el pasado le ayudará a revisar su lista de tareas pendientes y le dará motivos para no renunciar a sus sueños. No deje que la ira se apodere de usted cuando lo necesario es actuar. Proteja su reputación y su bienestar físico. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome el camino menos transitado. Explore lo nuevo, emocionante y disponible para usted. Un cambio le hará tomar consciencia de lo que se ha estado perdiendo. Concéntrese en llevarse bien con los demás y en construir relaciones sólidas y saludables. Combinar lo antiguo con lo nuevo le brindará las mayores recompensas. Si decide ser imparcial de ahora en adelante surgirán soluciones. El romance se ve favorecido. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aprenda a sacar partido de su intuición. Al analizar las situaciones empezará a ver patrones. Relacionarse con los demás y observar lo que hacen y dicen propiciará cambios personales positivos que atraerán el interés de quienes pueden ayudarle a transformar su estilo de vida actual en algo que le brinde mayor paz y una mejor comprensión de lo que es posible. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.