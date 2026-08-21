Horóscopo de hoy: día viernes 21 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hayden Panettiere, 37; Usain Bolt, 40; Carrie-Anne Moss, 59; Kim Cattrall, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: pónga manos a la obra. Su objetivo es dejar atrás el pasado y seguir adelante con gratitud y la intención de terminar lo que empieza. Disfrute de las recompensas que conlleva alcanzar su meta. Deje volar su imaginación y que su espíritu baile al ritmo de las posibilidades. Confíe en sus instintos y supere sus límites hasta satisfacer su alma. Apunte a las estrellas, viva y disfrute el momento, y busque la felicidad. Sus números son 6, 14, 23, 28, 31, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, generoso y enérgico. Es inteligente y disciplinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no deje que la energía negativa arruine su día. Canalice su angustia en mejoras para el hogar que faciliten su vida y sus relaciones personales. Considere las posibilidades y prepárese para participar en actividades que le den placer. El amor y el romance están escritos en las estrellas, y un cambio positivo en su forma de ganarse la vida será motivo de celebración. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese tiempo para analizar y definir qué quiere hacer a continuación. No sienta la obligación de participar en la diversión de otras personas. Dirija su atención a su interior y considere los cambios que desea realizar. Emprenda proyectos de superación personal que le levanten el ánimo y le den la confianza para decir no a cualquiera que use tácticas de manipulación para satisfacer sus propias necesidades. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se desenvolverá bien bajo presión y ante las exigencias. El cambio es su segundo nombre y la emoción es parte del juego. Esté a la altura de cualquier acontecimiento que se presente y que le asigne un papel central. Darse cuenta de lo que es capaz le ayudará a impulsarse hacia adelante con valentía y destreza. La satisfacción personal y el romance están en auge. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuide mejor su salud y bienestar emocional. No dependa de los demás ni deje de cumplir cuando lo necesario es ser responsable. Vele por sus intereses y evite dedicar demasiado tiempo y esfuerzo a quienes no lo merecen. No puede comprar amor ni respeto. Concéntrese en aquello que le permita ser mejor persona y haga su vida más gratificante. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): visualice y actúe. No deje nada al azar. Explore, expanda y disfrute de lo que se presente en su camino. Está en condiciones de involucrarse y luchar por los deseos de su corazón. Hágase notar. No tema al compromiso y mantenga la vista puesta en lo que quiere lograr. El crecimiento personal y financiero está a su alcance. Depende de usted hacer que las cosas sucedan. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si quiere lograr lo que se propone guárdese sus opiniones y mantenga en secreto sus planes. Un cambio podría no ser lo mejor para usted. Considere las consecuencias y prepárese para afrontar cualquier problema que surja. Antes de criticar o culpar comprenda por lo que están pasando los demás. Concéntrese en el crecimiento personal, no en cambiar a otros. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): analice sus perspectivas y persiga todas las que pueda. La diversificación es su camino al éxito. Deje la pereza a un lado y prepárese para sacar el máximo provecho de cada oportunidad que se le presente. No permita que las pequeñas diferencias ni la sensación de agobio le impidan alcanzar su objetivo. La disciplina y el trabajo duro darán mejores resultados de lo esperado. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): lo que logre hoy dependerá de cómo se aleje de las preocupaciones, los obstáculos y de quienes se aprovechan de usted. Dedique su energía a resolver asuntos pendientes y a cuidar mejor su salud y bienestar emocional. Rechace las invitaciones costosas o irrazonables. Reaccionar de forma exagerada puede conducir a una situación complicada. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aproveche sus habilidades, talentos y experiencia lanzándose de lleno a las oportunidades. La forma en que maneje las situaciones determinará la respuesta que reciba y las relaciones que establezca. Se espera un cambio positivo en su forma de ganarse la vida y en el estilo de vida que busca. Viva el presente y disfrute de lo que se le presente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): administre su tiempo. Si no tiene cuidado un paso en falso puede costarle caro. Protéjase de lesiones o enfermedades y cuando se presente la tentación mantenga la disciplina. No se deje engañar por rumores. Haga preguntas, tómese su tiempo y busque alternativas que se adapten mejor a sus necesidades. La ira y la venganza son una pérdida de tiempo y energía. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense en grande, pero actúe con discreción. Tendrá que mantener el equilibrio mientras resuelve sus diferencias y hace planes que lo beneficien. Una búsqueda de empleo o una recomendación dará sus frutos. Actualice y envíe su currículum, pero también elabore un presupuesto que le ayude a reducir el estrés y a ahorrar para algo que desea. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aléjese del drama. Involucrarse en los problemas de otros será perjudicial. Sus mejores resultados provendrán del desarrollo y crecimiento personal. Haga que su prioridad sea la superación y participe en eventos que le aporten información sobre temas que le interesen. Los retos le ayudarán a convertirse en su mejor versión. Elija a sus aliados con criterio. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.