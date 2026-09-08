Horóscopo de hoy: día martes 08 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Pink, 47; David Arquette, 55; Brooke Burke, 55; Neko Case, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año, preste más atención a su salud y bienestar financiero. Una mayor diversidad en todos los aspectos de la vida le brindará más posibilidades de influir. No descuide sus necesidades para ocuparse de problemas que no le corresponden. Un enfoque práctico de la vida y el amor le ayudará a reconocer cuándo alguien intenta aprovecharse de usted. Enfoque su energía donde realmente importa y asegurará su posición, mantendrá su reputación y atraerá el éxito. Sus números son 2, 15, 23, 28, 31, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, decidido y preciso. Es cariñoso y amable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje de darle tantas vueltas a las cosas y empiece a actuar. Dese a conocer y conecte con personas que comparten sus convicciones y entusiasmo. Las ideas que comparta le ayudarán a elaborar un plan que le facilitará el día. Asegúrese de no posponer ningún problema doméstico que requiera atención inmediata. Intentar algo nuevo le ayudará a avanzar. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la paciencia será fundamental. Los problemas domésticos se agravarán rápidamente si se deja llevar por las emociones y si su imaginación convierte un pequeño problema en algo gigantesco. Su mejor opción es poner orden en casa, ocuparse de sus responsabilidades personales o profesionales y actualizar cómo gestiona su dinero. Programe entrevistas o envíe su currículum. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense bien las cosas y termine lo que empiece. No permita que las acciones de los demás se interpongan en su camino. Sea fiel a su esencia y siga sus instintos de forma positiva y constructiva. Si sus intenciones son buenas, marcará la diferencia y se sentirá bien con sus logros. Su crecimiento personal es evidente. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si algo le molesta, expréselo. Si se deja llevar por la ira armará un escándalo del que pronto se arrepentirá. Un enfoque disciplinado y la disposición a llegar a un punto intermedio le ayudarán a mantener una buena relación y a aliviar su ansiedad. Reaccionar de forma exagerada será perjudicial; mantenga un diálogo sencillo, directo y afectuoso. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): marque su rumbo y no mire atrás. Es necesario contar con una preparación adecuada para evitar perderse u olvidarse de hacer algo. Piense en grande, pero adapte sus planes a su presupuesto y necesidades. Resuelva los malentendidos antes de que se salgan de control. La honestidad acompañada de amabilidad es la mejor política. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dedique más tiempo y energía a marcar la diferencia, ayudar a los demás y tomar decisiones que le ayuden a alcanzar sus metas profesionales y financieras. Mantenga a distancia a cualquiera que pueda perjudicar sus planes. Logrará más si trabaja solo o si elige un equipo de personas afines. El cambio positivo comienza con las decisiones que toma. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las relaciones deben ser su prioridad. Preste atención al lenguaje corporal, a su capacidad de interpretar el ambiente y a las personas con quienes más desea conectar. Su encanto será difícil de resistir, pero tenga cuidado con lo que insinúa. Cumplir su palabra será crucial si desea causar una impresión duradera. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las expectativas llevarán a la decepción si cree lo que le dicen los demás. Hoy recibirá mucha publicidad y poca sustancia. Canalice su energía en hacer cosas por usted y por quienes más le importan. Rodéese de personas que compartan sus inquietudes y deje que su guía, valentía y fortaleza le marquen el camino. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): investigue y luego implemente un plan de superación personal satisfactorio. Trabajar para lograr una solución concreta le ayudará a ver la luz al final del túnel. La posibilidad de superar sus expectativas es viable si permite que la energía, la fuerza de voluntad y el carisma lo guíen hacia el éxito. Póngase a sí mismo y a sus necesidades en primer lugar. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): usar su inteligencia y llevar a cabo sus planes lo conducirá a donde desea ir. No permita que el pasado se interponga en su camino ni que nadie se entrometa y le haga perder el rumbo. No pierda el tiempo en discusiones sin importancia ni en charlas superficiales; cumplir las promesas que se hace es fundamental para su éxito. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): entre en ritmo y avance con determinación. Confíe en sus instintos y deje atrás el pasado. Embárquese en un camino que le permita crecer mentalmente y amar quién es y hacia dónde se dirige. La oportunidad llama a su puerta; reconózcala y aproveche. El romance está escrito en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuando una puerta se cierra, otra se abre. Vivir a la vez en el pasado y en el futuro no le servirá de nada. Elija un camino y entréguese por completo. Si quiere abrazar la luz y encontrar la fuerza para alcanzar las estrellas es necesario dejar ir lo que no le funciona. Confíe en sus instintos y avance con seguridad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.