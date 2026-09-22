Horóscopo de hoy: día martes 22 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tom Felton, 39; Bonnie Hunt, 65; Andrea Bocelli, 68; Joan Jett, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: puede reorganizar, pero no haga nada que sea permanente. Concéntrese en resolver asuntos pendientes y en reconectar con las personas y los pasatiempos que ama pero con los que ha perdido el contacto. Ubíquese en una zona horaria que refleje sus gustos y preferencias, y planifique para dejar ir lo que ya no le sirve y disfrutar de lo que es significativo para usted. Sus números son 6, 14, 20, 26, 34, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es innovador, constante y curioso. Es disciplinado y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): convierta sus sueños en realidad. Explore posibilidades y abra las puertas a nuevas aventuras. Su camino depende de su imaginación y voluntad de alcanzar las estrellas. Exprese su opinión y descubra cuál es su posición. Mantenga una actitud positiva y la intención de terminar lo que empieza. Es hora de complacerse y responsabilizarse de su felicidad. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense dos veces antes de compartir sus ideas. No todos estarán de acuerdo, y a menos que esté dispuesto a un debate, es mejor ser un observador silencioso. Cree su propio diálogo interno y manténgalo presente hasta estar en mejor posición para expresar su punto de vista sin agravar la situación. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): modifique su rutina y adapte su horario y planes para aprovechar al máximo su tiempo y su día. Adoptar un enfoque disciplinado en el trabajo o en lo que más le preocupa le ayudará a sobresalir inesperadamente. Apóyese en su experiencia y habilidades, y no dé nada por sentado. Elija la inteligencia en lugar de la fuerza. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje la ira a un lado y concéntrese en lo que puede lograr. Si quiere evitar interferencias le conviene trabajar por su cuenta. Las situaciones domésticas requerirán reflexión, un presupuesto ajustado y compromiso para evitar contratiempos financieros. Dedique más tiempo a perfeccionar y utilizar sus habilidades para aumentar sus ingresos. Reducir los gastos generales se traducirá en menos estrés. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una gran energía propiciará una interacción intensa con alguien que quiera desafiarlo. Si quiere salir victorioso tendrá que usar su ingenio para superar los retos mentales con un rendimiento óptimo. Proteja su corazón y su orgullo de las vulnerabilidades y la manipulación emocional. La competencia es dura, pero el desafío es estimulante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome las medidas necesarias para asegurar lo que desea y trace un camino que le ayude a deshacerse de lo que ya no quiere ni necesita. Sea creativo al hacer compromisos, formar relaciones y gestionar sus finanzas. La estabilidad proviene de tomar decisiones acertadas, no de acciones impulsivas. Un evento que fomente la agilidad física o mental cambiará su perspectiva. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): hoy destacará usando su encanto, intelecto y habilidades emocionales que le permitirán conectar con quienes trate. No malgaste sus recursos económicos intentando impresionar, pues su inteligencia es la que lo impulsará. Adoptar una postura agresiva generará oposición y preocupación. Asegúrese de cumplir con sus afirmaciones, ofertas y promesas. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aclare qué es importante para usted antes de hacer algo de lo que pueda arrepentirse. La paciencia es fundamental para proteger su reputación y su bienestar físico y emocional de quienes intentan perjudicarlo. El cambio comienza con usted, y elegir el camino correcto lo conducirá a la victoria. Ante todo, cuídese. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): despliegue su encanto, brille con luz propia y deslumbre a todos con su perspicacia. No tema adoptar un estilo de vida poco común si le llena el alma y se ajusta a sus intenciones y planes. Invierta más en comodidad y conveniencia y menos en modas pasajeras y en intentar impresionar a los demás. Sea fiel a usted mismo y amable con quienes le rodean. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): al intentar ganar favores, tomará mejores decisiones si presta atención a lo que dicen y hacen los demás. Lo beneficiará enormemente el desarrollo personal que le ayude a destacar profesionalmente, ya sea adquiriendo nuevas habilidades o manteniéndose al día con las últimas tendencias. Cuestione lo que escucha. Investigue y verifique la información antes de comprometerse. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuídese mejor. Evite ponerse en riesgo física, emocional o financieramente. Sea un buen observador y aléjese de situaciones volátiles. Realice cambios positivos en su estilo de vida que lo lleven a tener hábitos alimenticios saludables, un buen programa de ejercicio y un sueño regular. Usar el sentido común le permitirá tener mejores relaciones y nuevos comienzos. Elija hacer aquello que le da felicidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ante la duda, absténgase. Está bien decir que no o cambiar de opinión. Priorícese cuando trate con personas insistentes. Revise sus documentos, actualice o cancele suscripciones y tenga en cuenta las fechas límite para evitar sanciones. La actividad física le ayudará a liberar tensiones y a reconsiderar sus opciones. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.