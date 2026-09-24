Horóscopo de hoy: día jueves 24 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Spencer Treat Clark, 39; Erin Chambers, 47; Nia Vardalos, 64; Kevin Sorbo, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: replantee lo que quiere que suceda y establezca un plan. No ponga por delante a los demás ni tolere interferencias cuando es usted quien debe vivir con las consecuencias. Demuestre su fuerza y disciplina, y use su inteligencia para idear el mejor plan para usted. Puede ser que sea más fácil quedarse de brazos cruzados, pero la satisfacción y la gratitud provienen de usar sus habilidades e inteligencia para alcanzar sus metas. Sus números son 1, 12, 25, 29, 36, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es elegante, creativo e irresistible. Es elocuente e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reflexione sobre sí, sus relaciones y el tiempo que puede dedicar a sus necesidades. Sea realista, dele un giro a las cosas y encuentre ese punto ideal que le ayude a nutrir su alma. Todos merecen ser felices. No se sienta culpable por rechazar una invitación cuando lo que necesita es tiempo para usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): enfóquese en simplificar su vida. Asumir demasiadas responsabilidades le generará estrés y reacciones exageradas. Deje de lado el dramatismo y dedique más tiempo a crear recuerdos con sus seres queridos. Invertir su energía en lo que más le importa cambiará su perspectiva sobre la vida, el amor y la felicidad. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de aires impulsará modificaciones. Encontrar una forma de canalizar la energía acumulada le dará la confianza necesaria para perseguir sus sueños. No permita que los apegos emocionales ni las personas manipuladoras se interpongan entre usted y lo que desea y necesita. Considere un pasatiempo que alivie el estrés y fomente una actitud responsable hacia su felicidad. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una actividad creativa despertará su imaginación y favorecerá el desarrollo y uso de sus talentos para generar ingresos. Los proyectos de superación personal le ayudarán a sobresalir. Actualice su currículum y solicite los puestos que le interesen. El tiempo ocioso es el enemigo. Es hora de tomar impulso y esforzarse por lucir y hacer lo mejor posible. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a lo que sucede a su alrededor y a cómo se siente físicamente. Aborde temas relacionados con mejoras en el hogar, problemas de salud y su compromiso con su estilo de vida. Investigue las opciones y considere aprender algo nuevo o actualizar sus habilidades o cualificaciones para sobresalir. Deje de preocuparse por quedarse atrás y empiece a tomar medidas para fortalecer su posición. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las emociones y las decisiones impulsivas le causarán problemas. Dedique más tiempo a hablar con expertos y a considerar qué vale la pena. Contactar a un antiguo colega o amigo de la infancia le brindará información valiosa para aprovechar sus habilidades y experiencia. No se reprima. El amor, el romance, el crecimiento personal y un cambio de imagen se ven favorecidos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): está bien ser diferente. Deje que su singularidad brille y no permita que aquellos sin visión le impidan seguir adelante con sus planes. Un cambio ofrecerá lecciones que le darán ánimo para reponer su espíritu al darse la libertad de aceptar quién es y hacer lo que le da felicidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): es posible que no todos aprecien las modificaciones que aumentan su comodidad, pero harán su vida más fácil. Es muy recomendable el desarrollo personal. Relájese, disfrute de su propia compañía y cuídese. Se merece un descanso para poder evaluar sus opciones y considerar lo que sigue. Se destacan el crecimiento personal y el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje que su singularidad guíe el camino. Es posible que los cambios que inicie en el trabajo o en el hogar no agraden a todos, pero con el tiempo serán aceptados. Confíe en sus instintos y explore las posibilidades. La libertad es sentirse a gusto implementando sus planes y confiando en su criterio. No permita que el orgullo ni los cambios de otros se interpongan en su camino. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aléjese de la negatividad y de las conversaciones con personas que no comparten sus convicciones, integridad o estándares. Concéntrese en qué tan bien hace su trabajo, maneja su vida y finanzas. Permita que sus resultados hablen por sí mismos; si está conforme con lo que logra no es necesaria ninguna explicación. El romance se ve favorecido. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): céntrese en las reformas del hogar, presupuestos e inversiones. Un cambio de estilo de vida le ayudará a retomar el rumbo y ser consciente de la salud y el bienestar emocional. Protéjase de aquellos que intenten convencerlo de algo que no necesita o no quiere. La ira empeorará las cosas; aplicar el sentido común y un rotundo “no” será suficiente. La disciplina y las oportunidades le ayudan a sobresalir. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si expresa sus sentimientos a través de gestos sabrá con quién comparte un respeto mutuo. Participe en actividades útiles y orientadas a la salud y el bienestar, no en pasatiempos que puedan provocar lesiones o enfermedades. Comuníquese con expertos, agencias e instituciones para obtener ayuda y evitar errores y sanciones. La seguridad requerirá un compromiso. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.