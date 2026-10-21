Horóscopo de hoy: día miércoles 21 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blanca Suarez, 38; Glen Powell, 38; Matt Dallas, 44; Judge Judy Sheindlin, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no malgaste energía en la ira ante situaciones que no puede controlar. Es hora de seguir adelante, no de quedarse estancado. Enfóquese en lo positivo y en aquello que le permita sentir agradecimiento, y fortalezca lo que tiene, no lo que necesita dejar atrás. El pasado es ahora una lección; déjelo ir y conviértase en su mejor versión. Sienta orgullo, manténgase fuerte y haga lo que disfruta. Conserve su esencia. Sus números son 2, 13, 20, 29, 32, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, divertido y edificante. Tiene tacto y es preciso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): asuma el control de aquello que desea concretar. Tome la iniciativa, marque el ritmo y cultive relaciones sólidas con quienes puedan fortalecer su posición. Elija una ruta que le permita pasar debajo del radar y haga su entrada en el momento justo con precisión y elegancia. Busque la perfección. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuide su manera de actuar. Si es demasiado evidente acerca de sus deseos y necesidades les dará ventaja a los demás. Si muestra curiosidad y reclama lo que le pertenece de manera tranquila pero cariñosa las recompensas serán más gratificantes. Mejore la vida de quienes se crucen en su camino. Si elige la dedicación en lugar de la dominación ganará terreno. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si salta de una idea a otra sin dar explicaciones causará confusión. Hable con el corazón y asuma la responsabilidad de sus palabras. Conocer bien el tema y atenerse a los hechos garantizará un buen resultado y que sus argumentos se tomen en serio. Tiene mucho que ganar si es fiel sus principios y actúa con sinceridad ante quienes se cruce. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si se apoya en sus recursos, inteligencia, contactos y carisma, superará cualquier competencia. Cuestione a los demás y no tolere mentiras ni intimidación. Concéntrese en lo que mejor sabe hacer y comparta sus objetivos con quienes quiere en su equipo. El romance está escrito en las estrellas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): compórtese de manera amable y generosa con quienes se oponen a usted. Ábrase paso con cuidado entre la multitud hasta sentirse cómodo y en paz con quienes están a su alrededor. La unión hace la fuerza y fortalece sus convicciones. Obtendrá el reconocimiento que desea si se mantiene firme y demuestra su genialidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ensille el caballo y prepárese para cabalgar. Canalice su energía para obtener la fuerza y el impulso que necesita para llegar a su destino. Hay magia en el aire. Es fundamental mantener aquello que le funciona si quiere llegar a su destino. Conserve lo que es significativo y aléjese de lo que no lo es. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga en marcha sus planes. No espere a que los demás se pongan al día. Tome la iniciativa y observe qué sucede. Motive a quienes comparten su forma de pensar tocando su fibra sensible. Haga de su entorno su refugio, donde pueda dejar volar libremente su imaginación. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): trátese bien. Tómese tiempo para reflexionar y organizar sus planes. Dar el paso correcto en el momento oportuno conducirá al éxito. No se apresure; medite sobre lo que desea y cuando el camino esté despejado ejecute sus planes. El desorden es el enemigo; ordene y avance con libertad. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): viva y aprenda. Tiene mucho que ganar si está al tanto de lo que sucede a su alrededor. El conocimiento es fundamental al tratar con los demás. Tener una mente abierta le permitirá analizar y comprender las ideas de otros mientras desarrolla un plan eficaz. Reflexione sobre el pasado para evitar cometer el mismo error dos veces. Elija con sabiduría. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): use su intuición al tratar con quienes piden demasiado. Las comparaciones le ayudarán a afrontar situaciones y a adaptarse adecuadamente a los demás sin salir perdiendo. No crea todo lo que escuche; pregunte, indague a fondo, descubra la verdad y haga lo que sea necesario. Tome las riendas en lugar de ser un mero espectador. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se conforme con menos. Apunte alto, pida lo que quiere y trabaje con lo que consiga. La vida se trata de evaluar y actuar, de hacer su parte y prosperar. Deje de esperar a que las cosas sucedan; ponga en marcha lo que desea lograr. Concéntrese en el desarrollo personal y en organizar sus pensamientos. Elija un camino y persiga sus metas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las emociones encontradas van en aumento, junto con el compromiso, el deseo y lo que es mejor para usted. No se demore demasiado o podría perderse algo especial. La comunicación es crucial si quiere saber con precisión en qué situación se encuentra y qué obtendrá a cambio. Si sigue los deseos de su corazón se vislumbran beneficios económicos y emocionales. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.