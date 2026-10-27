Horóscopo de hoy: día martes 27 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Skywalker Hughes, 15; Kelly Osbourne, 42; Patrick Fugit, 44; John Cleese, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore nuevas posibilidades, participe en actividades que le permitan mostrar sus talentos y avance en aquello que puede lograr por su cuenta. Identifique a quienes buscan beneficiarse de sus habilidades y contactos, y limite su círculo cercano a personas que compartan sus valores, ética y principios. Es momento de hacer limpieza y dejar espacio para las cosas y personas que más le entusiasman. El romance y el beneficio personal van en aumento. Sus números son 4, 15, 23, 28, 34, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, reflexivo y extrovertido. Es apasionado y escéptico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga a trabajar su energía y disciplina, y ofrezca su ayuda a alguien o a una causa que le preocupe. Hacer donaciones, realizar voluntariado y buscar soluciones innovadoras que mejoren su vida o su comunidad propiciarán la exploración de nuevas formas de ganarse la vida y de utilizar con eficiencia su dinero. Elija con prudencia sus acciones. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): entre en acción y realice el mejor trabajo posible. Utilice la competencia como estímulo, no como obstáculo. No permita que la terquedad ni el orgullo jueguen en su contra. Mantenga la concentración y trabaje para alcanzar su meta sin revelar sus planes. El factor sorpresa le permitirá tomar ventaja sobre cualquiera que intente competir con usted. Siga su camino y actúe con cautela. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): recopile información; no es el momento de correr riesgos. Averigüe a qué o a quién se enfrenta, y contrarreste cualquier intento de desbaratar sus planes haciendo algo inesperado. Déjese guiar por su intuición y su experiencia. No crea todo lo que escuche; adopte un enfoque minimalista en sus gastos y al tratar con personas que tienden a reaccionar de forma exagerada. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la mejor manera de destacar es combinar su singularidad con control y precisión. Use su voz para marcar tendencia y recurra a quienes sabe que le brindarán su apoyo. Manténgase alejado de aquellos que hablan mucho pero hacen poco. Dedique su tiempo y esfuerzo a realizar cambios positivos, ahorrar y llevar un estilo de vida saludable. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): diga poco, pero haga mucho. Lo que despierta su interés requiere investigación y dedicación para que sus intenciones se hagan realidad. Mantenga sus ideas sencillas, sus planes viables y su energía centrada en obtener buenos resultados. No permita que un asunto doméstico ni una asociación le cueste caro. Busque cambios solidarios que ofrezcan un resultado positivo para todos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): espere y observe. Preste atención y realice los preparativos necesarios para asegurarse de estar listo para actuar cuando llegue el momento adecuado. Escuche, haga preguntas y muestre compasión por quienes tienen experiencias de primera mano que compartir. Evite eventos y actividades que conlleven algún factor de riesgo. Priorice el mantenimiento de su reputación y de su bienestar físico y emocional. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga avanzando; deje de esperar a que alguien más se haga cargo. Si quiere tener el control, haga su parte y marque el camino. Un cambio de actitud positivo contribuirá a atraer colaboradores que se encarguen de las tareas que a usted no le interesan. Establezca estándares y céntrese en los resultados. El éxito requiere liderazgo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cíñase a lo esencial, presente solo los hechos y concéntrese en sus responsabilidades. Atender primero sus asuntos aliviará la tensión y contribuirá a evitar críticas. Evite conflictos, situaciones inestables y personas que le exijan demasiado. Sea considerado y ofrezca sugerencias, pero no asuma los problemas de los demás. Proteja su seguridad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a los detalles, a investigar y a determinar qué es lo que más necesita. Los logros que obtenga al llevar a cabo sus planes influirán en dónde, cómo o con quién vive; pero, antes que nada, debe afrontar el pasado y dejarlo atrás. La paz llega cuando hace lo que es mejor para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): gestione con cuidado sus emociones, su dinero y su interacción con los demás. Es fundamental no excederse ni dejarse llevar por los sueños de otras personas. Realice una evaluación astuta de lo posible y de lo que realmente contribuirá a alcanzar sus objetivos. Defienda sus propios intereses. No permita que su orgullo, ni el intento de comprar la aprobación de alguien le salga caro. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aborde cuidadosamente sus asuntos personales. Una mala decisión perjudicará a sus seres queridos. Los mejores cambios surgirán al dejar ir aquello que no puede modificar ni controlar, y al abrirse a nuevos comienzos y a un estilo de vida saludable y feliz. La ira y el deseo de venganza no conducirán a donde quiere llegar. Sonría, transmita buenas energías y siga adelante. Acepte los cambios personales. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija realizar lo que ofrezca los mejores resultados. Si asume demasiadas tareas dejará asuntos sin terminar. Reflexione bien. Preste atención a los precios y haga preguntas directas para despejar dudas. No se ofrezca para tareas que requieran habilidades que no posee. Asuma sus responsabilidades con seriedad y cíñase a un presupuesto que pueda permitirse. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.